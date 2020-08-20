不尊重還是遵循傳統？　中國大使訪太平洋島國踩30童「人體地毯」

於2019年與台灣斷交的太平洋島嶼國家基里巴斯共和國（the Republic of Kiribati），在親中總統馬茂（Taneti Maamau）今年成功連任後，轉與中國建交。日前，中國駐基里巴斯大使唐松根初造訪當地，一張當地青年成排趴地，另由2名女性攙扶唐松根踩踏人體走過的照片，引發國際議論。

中國駐基里巴斯大使唐松根初造訪當地，一張當地青年成排趴地，另由2名女性攙扶唐松根踩踏人體走過的照片，因此引發國際議論。 （Twitter/@MichaelFieldNZ）

據澳洲《ABC》報道，近日流出一張今年（2020）3月，唐松根會見基里巴斯的總統兼外交部長馬茂時下機後的照片，照片上可看到唐松根走在約30名男童趴成的「人體地毯」上，並由兩位女性攙扶走過。

根據《衛報》報道，美國駐基里巴斯武官帕納約托（Constantine Panayiotou）表示「我根本無法想像，駐任何國家的任何一國大使，可以接受從孩子們（或大人）背上走過去這種行為。因為中國駐基里巴斯大使，我們真的看到這種場景了。」

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對此，就有網友表示「完全無語」、「活在現代還是中世紀？」、「諷刺的是他們的國歌Teirake Kaini Kiribati是指『站起來吧，基里巴斯』，但照片顯示中國就是這樣把人權踩在腳下。」、「自甘被踐踏的國家，把人踩在腳下的國家，這兩個國家的領導人都有問題」、「基里巴斯的官員比中國官員更可惡」。不過，也有許多基里巴斯網友澄清，當地許多離島有類似的迎賓風俗，常見於婚禮或迎接首度造訪的賓客，當地人紛紛表示，「這是我們島嶼對賓客表達尊敬的方式。如果一名外國女子嫁來，夫家的男人們也會趴下表示歡迎。」

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