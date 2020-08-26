法國穆斯林少女想與基督徒結婚遭家人群毆兼剃光頭　政府發聲譴責

近日一宗家暴事件引起國際關注，法國一名17歲的穆斯林少女，慘遭家人痛毆，全身遍體鱗傷、肋骨骨折，甚至頭髮被剃光，而少女家人之所以痛下毒手，全因穆斯林家庭不可以和基督徒結婚。消息曝光後，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）為此相當震怒，譴責少女家人「會受到最嚴厲的懲處」。

根據每日郵報報道，這名穆斯林少女原本居住在波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia-Herzegovina），2017年與家人移居到法國生活，目前定居法國東部城市貝桑松（Besancon）。

該名穆斯林少女幾個月前認識住在隔壁的少年，對方信仰基督教，是來自塞爾維亞的移民，兩人互生好感，很快地談起戀愛。近日少女告知家人想要和男友結婚的想法，遭到全家人嚴厲反對，並怒斥「穆斯林不可以和基督徒結婚」，隨後拿走少女的手機，希望她與男友斷絕聯繫。

此為示意圖，並非當事人（Unsplash）

隨後少女逃離家中，4天後在男友和男友的家人陪同下，一起去見家人。但少女的母親一見到她，先賞好幾個耳光，接著少女家人合力將她拖入房內，讓父親和哥哥輪流毆打，姑父甚至拿起剃刀，剃光她的頭髮。

而男友和男友父母一見到少女被拖進房內，立刻報警求助，警方抵達現場後，姑姑還一度將少女藏在房內不讓警方發現，最終少女被順利救出送醫，她全身傷痕累累、肋骨骨折，耳朵還有嚴重撕裂傷。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）對事件表示震怒，圖為2020年8月12日他在法國出席向遇害警員致敬的儀式時（Getty）

少女家人也被檢方起訴，將被判最重10年有期徒刑和需繳交15萬歐元的罰款，目前他們雖然獲得保釋，但被限制與少女連絡，而少女也獲得法國司法的保護。

法國內政部長達爾馬寧也表示，為何少女愛上基督徒要受到如此暴打，並譴責少女家人「這種野蠻的行為就該受到最嚴厲的懲處」。

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