郵輪退休後皆駛向「船隻墳場」　拆船業高利潤卻總與一污點並存

2020年，郵輪業迎來產業寒冬，但卻有另一個產業，因着郵輪業的寒冬，迎來盛夏般的榮景......

郵輪的最終命運：

當郵輪提早退休

2020年，航空業並非唯一一個前途堪憂的產業，曾經盛極一時的郵輪公司現在也得面對成本節節上升，重新啟航的日子卻遲遲未出現的窘境。

今年6月，全球最大的郵輪集團嘉年華郵輪（Carnival Corporation）宣布旗下至少6艘郵輪將於8月退役，轉賣給拆船廠商，於不同的拆船場中結束生涯。

拆，永遠不是首選

如果現在是承平時期，「轉賣給拆船廠商」通常不會是郵輪公司的首選。

根據郵輪的年齡，郵輪公司可以選擇翻修，延長一艘船的使用年限或是替它更新設備；倘若翻修不符成本，大型郵輪公司也會將船轉賣給小型的郵輪公司；將船轉賣給拆船公司，通常是無法出售、翻修不符合成本的最後選擇。

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少數特例成觀光景點 當人工珊瑚礁機會低

雖說每艘郵輪最終都會進到拆船廠，不過，偶爾還是會出現像瑪麗皇后號（Queen Mary）、伊利沙伯女王二號（Queen Elizabeth 2）這樣的特例，因為廣受人們歡迎，最終成為海上旅館或旅遊新景點。

此外，有些船隻最終會成為人工珊瑚礁，但因為鑿沉前必須將全船的有害物質拆除，郵輪龐大的體積就意味着高昂成本，因此郵輪公司通常不會將人工珊瑚礁列入考慮清單中。

有時傢俱也會一起賣

若確定要讓一艘船退役，郵輪公司首先會將船上用得到的資源運下船另作他用。但船上的傢俱如：座椅、馬桶等，有時候會被包含在轉賣合約中，一同轉售給拆船公司。

郵輪的最後一趟旅行

簽訂完轉賣合約後，只要郵輪還能航行，拆船公司就會派人登船，帶着郵輪踏上最後一趟旅行。

郵輪史學家米勒（Bill Miller）說道：「買賣合約簽訂完後，一組大約 50人的團隊會登上這艘船，將它帶往印度。這會是趟孤獨的旅程，整艘船完全沒有乘客，但你確實能感受到正駕駛着一艘郵輪，因為所有船公司用不上的傢俱依然擺在原位。」

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散布全球各地的船隻墳場

其實不只印度，全球各地都有規模不一的拆船重鎮，舉例來說，巴基斯坦有加丹尼（Gadani）、土耳其西部有阿里亞加港（Aliaga）、孟加拉有吉大港（Chittagong）等地，都是知名的拆船重鎮。

但是論及規模最大，就屬印度西岸康貝灣的阿朗（Alang），全球近 31%的船隻都是在此拆卸。在最繁忙的時刻，阿朗的沙灘上曾停滿大大小小近200艘各式漁船、貨輪、郵輪等着被拆卸。

船隻墳場外的市集

船隻抵達阿朗後，會停在海灘附近等待漲潮，最後才在潮水的幫忙下，透過機具把船拖上岸。

在動手拆除船體之前，工作人員首先會將郵輪內部所有的電子儀器、裝潢、飾品、傢俱運下船，轉賣給附近的店家。這也是這些拆船重鎮附近往往有一個小型市集的原因，有時候會吸引部分郵輪愛好者到此尋寶。

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從郵輪變大樓

上述工作完成後，最後一步才是正式拆船。工作人員帶着工具，一步步拆解一艘船，此時海灘上往往散見各式各樣的船身零件。

有些零件會被轉賣給附近的金屬工廠熔化，變成營建業的建材。至此，一艘郵輪的一生才算正式結束。

印度高利潤的行業之一

「拆船」雖然是個辛苦的工作，人們仍從趨之若鶩，在印度便宜的勞動力及寬鬆的環保法規下，印度的拆船業已經成為該國最賺錢的行業之一。

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鈔票與污染並存的產業

不過，寬鬆的環保法規往往意味着嚴重的污染問題，在阿朗這裏也不例外。

熱愛郵輪，甚至多次親身走訪全球各地拆船重鎮的記者克尼哥（Peter Knego）說道：「今日的環保法規已經比過去完備，但阿朗的海灘依然被電路板、外洩的燃料、漆料等有毒物質污染，嚴重程度端視各個拆船廠商重視的程度而論。」

最近這幾年，阿朗這裏才啟動一項處理石棉污染的計劃，將極高溫燃燒過的石棉埋在桶內避免更多污染。

還得忙上一陣子

接下來，包括阿朗在內的拆船重地還得忙上好一陣子，更多郵輪公司被迫放棄的船隻將陸續抵達，而郵輪業也得花上一段時間，才能重拾往日榮光。

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【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】