【人腦晶片】《黑鏡》記憶重播技術會否成真？馬斯克這樣回答

SpaceX的CEO馬斯克（Elon Musk）在去年曾向世界展示過他的腦機接口計劃：將一種可植入晶片放入大腦，讓人們可以用意念控製手機或電腦。而今天，它的最新版本來了，僅有硬幣大小。不過目前被植入晶片的不是人類，而是一頭名為Gertrude的小豬。

對比一下去年參與試驗的小老鼠，你會發現明顯的差別。小老鼠腦袋上有東西，但小豬身上除了活潑好動看着好吃外，看不出來任何手術痕跡。事實上這次公佈的設備很難再被直觀的看到，不光是因為小巧，還因為它不再需要外部設備，一個小「硬幣」就搞定了，看着有點科幻的感覺了。

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關於他的腦機接口，狂丸之前和大家介紹過。馬斯克為了開發「連接人類和電腦的腦機接口」，曾在2016年搞了一家名叫Neuralink的公司。而他們的想法簡單理解，就是在頭骨中安裝晶片，然後把大腦和它連起來，大腦的訊息在經過處理後會通過無線技術傳遞到其他設備。實現所謂的「人機互聯」，用意念控製手機。

當時的設計是晶片在內部，然後耳朵附近會放置一個小模塊作為外置設備。現在經過一年的努力，Neuralink將原來的設計徹底簡化了。馬斯克的想法很簡單，盡量不讓這種腦機接口在外觀上有別於正常人，而現在的設計基本可以滿足這一需求。它的尺寸僅有23mm乘8mm，不僅合適嵌入頭骨，而且可以隱藏在頭髮下，不被其他人察覺。另外充電不是問題，方式和現在的手機無線充電很相似。

同時，給晶片做植入手術的機器人也更新了，之前看着像是刑具，現在更具科技感，也更為圓潤。手術過程包括打開頭皮，取出一塊頭骨，植入「線狀」的電極與晶片，然後關閉切口，聽着還是有點頭皮發涼。但在馬斯克的描述中，科技的力量或許會讓你稍感安心。那就是手術非常快，手術機器人可以全自動一條龍服務，效率很高，全程小於1小時，基本早上進醫院，下午就出院了。會上，他還展示了向腦部插入電極的過程，植入時可以做到避開血管，很細節。

那這次腦機接口設備的實戰效果如何？接下來的環節中，馬斯克放出了三頭小豬模特作為展示。第一頭快樂小豬，體內沒有植入任何物品；快樂小豬2號，在過去被植入過，但後來移除了，不過行為上和1號看不出區別，能吃，好動，馬斯克表示這是為了展示自己的腦機接口是可逆的，如果植入後需要移除，將不會產生負面影響；而主角則是小豬三號，名叫Gertrude，牠在兩個月前被植入了晶片，現在依然活蹦亂跳，有網友稱其為賽博朋克豬。和其他豬不同的是，牠體內的晶片正在工作。每當Gertrude的口鼻觸碰到物體時，就會有訊號嗶嗶作響。據介紹，這是因為植入的晶片與牠的口鼻部的神經元相連，所以牠用鼻子觸碰物體後，電腦會接收到訊號。不知道被植入晶片的牠會不會夢到電子小羊，或者機械佩奇？

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除此之外，馬斯克表示FDA已經在7月指定該設備為「突破性設備」，並得到人體實驗的允許，或許下次就會有真人出鏡。不過未來參與試驗的人員可能並不會是普通人。據介紹，Neuralink會先將這項技術應用於醫療領域，也就是初期的使用者將會是一些因為大腦或者脊髓損傷，而失去行動能力的截癱患者，他們會招募少量志願者，在足夠安全的條件下對此進行試驗治療。而在費用方面，馬斯克表示初期必然會很昂貴，但未來有可能會把價格降到幾千美元。

其實關於腦機接口的研究已經出現了很久，一些設備已經可以讓患者調動機械臂做出動作。但目前看來，Neuralink的設想似乎更具便捷優勢，也更接近大家對未來的幻想。當然，除此之外，馬斯克本身也很擅長描繪更具科幻色彩的「餅」。在後續的採訪中，他還提到了更多腦洞。包括可以實現心靈感應，也就是利用腦機接口，人們可以通過思考進行交流。換言之，這種交流將會超越文字和語言。還有人詢問是否可以存儲記憶。而他覺得儘管聽起來很像是《黑鏡》，但未來記憶可能不僅可以存儲，上傳，甚至還能恢復記憶。或者最終可以下載到新的主體或者機器人的身體。

這些想法結合產品演示，頗為鼓舞人心，讓人們對未來充滿渴望，但也有人對這類想法表示擔憂。例如有網友指出，人類可以通過晶片控制外部設備，那麼外部設備有沒有可能反過來影響大腦？包括影響情緒，操控慾望等等。記憶如果能存儲，會不會意味着有偷盜？另外記憶上傳這個腦洞也有很多道德問題，像是記憶篡改，思想鋼印，或者一些人會達到數字永生，會不會形成知識壟斷。

不過顯然，那一天距離我們其實還挺遙遠，Neuralink還有不少技術問題有待解決，像是如何確保該設備能夠在大腦中十幾年使用而不被腐蝕。另外，其他公司的非侵入式的設備也在發展，相比在腦殼上開洞，在原裝大腦的基礎上用意識操控電腦似乎更具吸引力。不過在馬斯克心中，這個設備最重要的目標或許還是實現他「與人工智能共存」的想法，避免人類在未來被更聰明的人工智能毀滅。嗯，細思極恐了。

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