CIA分享「找不同」挑戰大眾觀察力　稱有10大差異原來暗藏更多…

美國中央情報局（CIA）甄選只挑最敏銳的人才，才能勝任收集和分析世界各地情報的任務，而CIA近日在官方Twtitter發起一則挑戰，讓民眾測試自己是否具備成為CIA調查員的眼力和對細節的觀察力。

CIA同你玩Photohunt（按圖接受挑戰及睇答案）：

CIA的官方Twitter帳號在9月9日貼出了兩張場景幾乎相同的圖片，看看是否有人可以從當中找出10處不同的地方，貼文寫道：「將你的觀察技巧用在這個測驗當中，你能在下面的照片中找到10個差異嗎？明天再回來看看自己是否都找到了。」

很多網友都試圖去找到圖片中那10個差異處，一些較明顯的差異包括不背背包的人士、一個消失的路人、被拆除的安全欄杆和一輛顏色改變的汽車等。有幾個更小的細節包括從點亮變成熄滅的路燈、以及背景中的建築物上出現的金色裝飾細節。

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但有人發現這個測驗比想像中還要狡猾，即便CIA公佈了10個答案，但差異處其實更多，CIA甚至在第二則推文中問道：「你找到幾個呢？如果你發現了超過10個差異處，代表你有很好的洞察力。」還強調「不斷尋找更多學習的機會」。

眼尖的網友表示，這兩個為標示的差異處，包括了圖片中左側隧道的拱門上少了一條油漆線，以及停放在圖片左側中的汽車多了一枚徽章，這兩個未被標出的差異處說不定正是CIA判斷人才的最終依據。

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