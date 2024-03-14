河北燕郊爆炸｜央視記者被強行驅離：折射出中國媒體監督的隱痛

3月13日，河北廊坊三河市燕郊一商戶發生因疑似燃氣泄漏引發的燃爆事件，目前已造成7人死亡，27人受傷。這是一起讓人悲傷的事故，原因尚在調查之中。



當天，歷來在內地新聞現場具有獨特而重要地位的央視記者，在燕郊爆炸現場進行直播報道時竟然遭到強行驅離，致使直播中斷。此事引發許多人的質疑。《環球時報》前總編輯胡錫進在第一時間表示：「堅決反對燕郊警察阻撓、驅離央視記者。」

河北爆炸有片｜央視記者直播遭黑衣男打斷 有記者遭多名警察推搡

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中國記協在當晚連發三問：「記者應該進行採訪嗎？應該。如此重大的公共安全事故，民眾都在期盼了解更多訊息。記者用專業的鏡頭記錄災情實況、救援經過，可以最大程度回應民眾關切，制止謠言傳播。記者是添亂嗎？不是。記者如實報道現場情況，冷靜專業客觀進行報道，遵守新聞倫理規範，能最大程度緩解公眾焦慮、保障人民群眾的知情權……一紙通稿真能代替現場報道嗎？不能。若沒有媒體記者，公眾會怎樣尋找答案？一是看官方發布的通稿，二是看網路上廣泛流傳的各種訊息。但官方通稿不會面面俱到，網路傳訊息易滋生謠言，媒體對訊息的補充顯得尤為重要……不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職。」

河北三河市燕郊燃爆事故造成7人死亡27人受傷。3月13日，應急救援人員在事故現場進行處置救援。（新華社）

在一片質疑聲中，燕郊爆燃事故處置指揮部在3月14日回應稱：「由於一線工作人員溝通能力不強，方式方法粗暴簡單，引發了記者朋友的誤解和輿論的質疑，產生了不良社會影響。指揮部發現這一情況後，立即對相關人員進行了嚴厲批評，隨後派員向相關記者朋友多次表達歉意。我們深刻認識到，保障記者正當採訪是滿足公眾知情權的工作需要，記者一線採訪報道有助於讓公眾及時了解事實真相。」

相信隨着社會輿論的介入與燕郊爆燃事故處置指揮部的致歉，央視記者的後續採訪報道活動應該可以得到正常保障。不過，這件事的發生揭示出內地媒體監督的隱痛。央視是中國中央級官媒，本就注重「講政治」，知道目前環境下宣傳報道的尺度與紀律，新聞風格相對謹慎。正因這樣，在突發新聞現場，央視記者往往享有獨特地位，能比普通的地方媒體、市場化媒體、自媒體有更多空間。這其實也是內地現實環境下自上而下的監督形式。但今次央視記者被強行驅離的事情說明，竟然連地位獨特、新聞報道符合國家宣傳部門要求的自上而下監督都遭遇阻力。這是非常尷尬的一幕，應該引起各方面的重視，不要讓類似的事情在今後重演。

河北燕郊大爆炸救援結束 事故造成7死27人受傷

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放在更大層面來看，許多人對央視記者被強行驅離的質疑，其實是對近些年來內地媒體監督空間日漸收縮的焦慮。媒體當然會有自身的意識形態偏向與利益訴求，但媒體監督絕對是一個健康社會的必要構成。一個社會的進步離不開訊息公開、民眾的知情權和輿論監督，而這有賴於一套公開、透明、健康可持續的媒體監督體系。近些年來，內地媒體監督空間遭到持續限縮，已經妨礙正常的媒體監督。胡錫進寫道：「不知從什麼時候起，一些地方發生火災、塌方等事故，喜歡只做簡單文字報道，不讓記者去現場拍攝直播，並且在網上刪除非血腥性的相關視頻，這是對公眾知情權的不尊重，也是對新聞媒體報道和監督權沒有任何依據的限制。」

這是非常不應該的，應該及時糾偏。中國的改革開放與社會主義現代化事業，離不開正常的媒體監督。保障不同類型媒體的新聞報道權利，讓媒體在法治環境下扮演監督角色，縱使在一時之間會讓輿論場看起來吵鬧，但終究會成為中國進步的助力。今次央視記者被強行驅離一事說明不能再讓一些地方與部門干擾媒體的正常採訪報道權利，不能再讓媒體監督空間持續收縮，而是應該通過有序開放的方式，為中國改革開放與社會主義現代化事業構建相匹配的多元、開放的媒體環境。