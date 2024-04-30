轟 -6掛載超音速無人機試飛？外媒：解放軍正推動智能化戰爭

近日一張解放軍轟 -6 轟炸機飛行的照片引發眾多網民的關注，但關注的點並不是在轟 -6 本身，而是機身下方掛載了一架顏色較暗且形似飛機的物體。有外媒報道認為，此次轟 -6 試飛時掛載的可能是中國的超音速偵查無人機「無偵 -8 」或是 「 MD-22 」。並表示如果分析結果屬實，美國、印度與日本都需要為此感到憂慮。



印度《歐亞時報》報道，中國近期流傳著一張略為模糊的照片，是一架解放軍的轟 -6 於機腹處掛載一架體及龐大的三角形飛機進行試飛任務的照片。初步分析是中國的「無偵 -8 」或「 MD-22 」超音速偵查無人機。報道稱，雖然該照片的畫質十分粗糙，但卻證實了解放軍將轟炸機與無人機搭配組合的猜測。

報道指出，無偵 -8 與傳統無人機不同，無法獨立起飛。現在推測需要以轟 -6 這種能攜帶大型掛載物的飛機作為空中母艦，到達所需的速度與高度後才能啟動發射程序起飛。

《華盛頓郵報》也在 2023 年 4 月的報道推測，無偵 -8 將與轟 -6 搭配使用。報道表示，如果該推測屬實，那就代表解放軍正在推動智能化戰爭，不但會對美國在亞太地區的基地造成威脅，印度與日本也「應該為此感到擔憂」。

《騰訊網》軍事專欄作者「包明說」表示，目前轟 -6 已經確認承擔了 4 種掛載飛行試驗任務，其中一種就是「無偵 -8 」的飛行試驗任務，其他三種也是高超音速的飛行器。

由於轟 -6 的機身強度較大，且機腹高度較高，比起運輸機更具有掛載這些飛行器進行試飛的能力。然而有部分網民認為，照片中飛機掛載的物品與無偵 -8 或 MD-22 的外型不太相似，可能不屬於以上兩種飛行器。飛機上到底掛著什麼，恐怕只能等待未來軍方主動公布了。