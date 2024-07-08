昔有饅頭辦、西瓜辦關停　吉林「鍋包肉辦公室」叫好能叫座？

吉林省吉林市上月底成功舉行世界鍋包肉大賽後，宣稱要成立「鍋包肉辦公室」推廣這道香酥脆嫩的特色美食，相關話題隨即衝上熱搜引起熱議。



鍋包肉是東北風味美食，一般將豬或牛的裡脊肉切片醃入味，裹上炸漿糊下鍋炸至金黃色撈起，再下鍋拌炒勾芡即成，成菜色澤金黃，外酥裡嫩。吉林、遼寧、黑龍江這東北三省都稱是鍋包肉的起源地，雖然專家至今沒有定論，但早在2018年，吉林就將鍋包肉列為「吉菜」經典菜肴之一。

鍋包肉是一道東北風味菜。（澎湃新聞）

據吉林媒體報道，吉林市政府新聞辦公室6月11日召開世界鍋包肉大賽新聞發布會，政府副秘書長李震說，吉林市想把鍋包肉推向全國，推向世界，增強鍋包肉美食的區域認同感、國內行業辨識度，打造世界中餐新名片，帶動餐飲行業共榮共進，促進文旅商融合發展，讓全國人民品嘗鍋包肉美味，讓鍋包肉的版圖不斷擴大。

世界鍋包肉大賽 效果出乎官方意料

吉林市後來在6月29日和30日舉辦世界鍋包肉大賽，共吸引286名各地選手參加，效果出乎官方意料。初賽選手每人得製作傳統口味鍋包肉，成績排名前100名選手進入決賽，每人得製作傳統和創意口味的鍋包肉。

吉林市政府認為大賽為業內人士提供了交流互鑒的平台，也為市民和遊客奉獻了一場前所未有的鍋包肉饕餮盛宴。

吉林省舉辦的世界鍋包肉大賽順利落幕。（網絡圖片）

長遠規劃鍋包肉產業發展

大賽結束了，但當地政府要維持比賽帶來的熱度，以便將吉林市打造成「世界鍋包肉之都」。於是，當地官員決定以世界鍋包肉大賽為契機，對鍋包肉產業發展進行長遠規劃，著力將鍋包肉打造成地標美食。

具體要怎麼做？吉林市商務局副局長仲偉岩在大賽隔天（7月1日）的記者會上介紹，首先是組建吉林市餐飲名品推廣辦公室暨鍋包肉辦公室，邀請優秀的美食博主、網絡達人積極加入，助力鍋包肉推廣工作。

其次，優質餐飲飯店將提供惠民措施，開展一系列的鍋包肉消費惠民活動。第三，吉林市特色美食將「組團」發展，讓市民遊客也能品嘗其他特色小吃，包括滿族烏拉火鍋、「三花一島」全魚宴、霧凇宴等廳堂盛宴，以及雪衣豆沙、吉林煎粉、吉林冷面、餄餎條。第四，持續舉辦鍋包肉系列活動，吉林市將在整個暑假持續開展鍋包肉品鑒系列活動，每周都會有活動。

吉林省舉辦的世界鍋包肉大賽順利落幕。（網絡圖片）

這些措施當中，最受關注的是鍋包肉辦公室。有網民表示支持，覺得這是官方對特色美食文化的重視。

也有評論肯定此舉，認為產業的發展必定需要政府的引導，成立鍋包肉辦公室可提供強有力的組織保障，也能在市場調研、品牌推廣、技術創新、人才培養等方面發揮協調作用，提升效率。例如，透過深入瞭解市場需求，指導企業調整產品結構，提升產品品質；透過舉辦各類推廣活動，提高鍋包肉的知名度和美譽度；透過支持技術研發，推動鍋包肉產業的創新升級。

形式主義？增加崗位？

不過，輿論更多的是質疑甚至揶揄，認為組建鍋包肉辦公室是形式主義，主要目的是為了拉攏自己人進體制內，「公務員崗位增加，拉動就業」「又可以安排人了」。「這是一盤鍋包肉養活一個辦公室嗎？」

有人則嘲諷其他食品也都可跟進組建辦公室——「烤肉辦公室」「鐵鍋燉辦公室」「回鍋肉辦公室」「水煮魚辦公室」「宮保雞丁辦公室」「魚香肉絲辦公室」……

還有人擔心新辦公室會佔用編制和預算，造成人員冗餘，為地方財政增加負擔，甚至浪費公款。

面對輿論的質疑，吉林市委編制辦工作人員7月3日回應說，鍋包肉辦公室是由吉林市商務局動議，目前正在研究、論證當中。

吉林市商務局黨組成員、副局長仲偉岩。（新浪新聞）

工作人員也強調，鍋包肉辦公室只是一個掛牌機構，由商務局安排局內業務相近的科室承擔，不增加任何額外編制。

工作人員進一步解釋，官方沒有想到世界鍋包肉大賽能宣傳得這麼好，認為應該有一個機構去專門負責、推廣這件事，更好地去推介吉林市。

事實上，為推廣特色美食而組建機構的例子並不少見。例如，淄博燒烤爆紅後，當地去年4月成立了燒烤協會；天水麻辣燙今年初受到追捧後，當地也成立了「天水麻辣燙」協會。

更早以前，公開數據顯示，蘭州曾在2000年舉辦蘭州牛肉拉麵技術比賽，並成立了蘭州牛肉拉麵行業協會，出台「蘭州牛肉拉麵地方標準」，為牛肉麵行業定下行規。鄭州2001年則設立「饅頭辦」管理驗收饅頭生產廠點，並在2005年成立「西瓜辦」專門協調西瓜銷售。還有地方組建「拉麵辦」「炸醬辦」等，都曾引起輿論爭議。

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眾多「某某辦」被關停

10年前，包括「饅頭辦」「西瓜辦」，以及「生豬辦」「禁止午間飲酒辦」等等五花八門的辦公室和協調機構都被紛紛關停，數量多達13多萬個。它們被指存在打著「協同作戰」的牌幹著「開會發文」的事、事倍功半、職責不清等問題。有些還被指加大審批尋租的可能，導致民眾的事情更難辦，而且增加人力財力等支出，浪費公共資金。

這也難怪人們對於各種名目的奇葩辦公室的觀感不佳。眾多的「某某辦」已被砍掉，而今再現「鍋包肉辦」，很難不讓人擔心這次會重蹈覆轍。

蘭州業界為「蘭州牛肉拉麵」定下行規。（視覺中國）

此次又一辦公室惹議，也顯示一些地方為了推廣某種特色助力產業乃至文旅發展的做法，已落入常規的行政思維和標準作業程式。

況且，「鍋包肉辦」至今還沒成立就已上熱搜，恰恰提醒著當地政府，推廣鍋包肉的工作不大可能單靠這個辦公室來完成。

說到底，吉林這盤鍋包肉之香究竟能飄多遠，靠的不僅是宣傳工作。如何維持這道美食的特色與品質以及背後的烹飪功夫，才是關鍵。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

