公眾對罐車混運調查的疑問不容忽視　國家進步離不開公共監督

一個多月前震驚內地輿論場的「罐車運輸食用植物油亂象問題」，日前已有調查結果。

國務院食安辦、國家發展改革委、公安部、交通運輸部、國家衛生健康委、市場監管總局、國家糧食和儲備局組成的聯合調查組，在分赴河北、天津、內蒙古、陝西四地開展聯合調查後，已經查清涉事罐車冀E5476W和冀E6365Z的違法違規事實。

據聯合調查組的說法，涉事罐車冀E5476W在卸載煤製油後所運35.91噸食用植物油，用於飼料加工11噸，其餘24.91噸未售出，已全部封存；涉事罐車冀E6365Z在卸載煤製油後所運31.86噸食用植物油，已封存2.48噸，剩餘29.38噸被分裝銷售，其中已銷售但未被使用的7.78噸已全部追回並封存，已被使用的21.6噸流向內蒙古鄂爾多斯市，未流向其他地區。

聯合調查組表示：「罐車混運食用植物油事件性質極其惡劣，違反基本常識，踐踏道德底線和法律紅線，是典型的行為違法犯罪，必須嚴厲打擊。」基於此，聯合調查組對兩輛涉事罐車的車主、企業和涉事地區政府相關行政部門作出處罰，涉嫌犯罪的移送公安機關依法追究責任。

除此之外，聯合調查組說：「在全國範圍內組織開展全鏈條清理排查，從各地清查情況看，截至目前，未發現其他同類問題。」這其實是在向公眾表明煤制油食用油混運亂象是個例。

一輛等待進廠裝載食用油的罐車，罐體介質訊息被白紙遮蓋住，旁邊重新張貼了一張寫有「食用油」字樣的紙條。（新京報）

然而從內地輿論的反應來看，許多人對這樣的調查結果存在疑慮。因為聯合調查組所查出的事實與《新京報》記者在《罐車運輸亂象調查：卸完煤製油直接裝運食用大豆油》一文中的調查高度重合，甚至連兩輛涉事罐車和涉事企業都是一樣的，在許多人看來過於湊巧，彷彿是《新京報》記者調查出什麼樣的結果，聯合調查組便給出什麼樣的事實。

許多人感到疑慮的是，《新京報》記者在調查中已經明確寫道：「有罐車司機向新京報記者透露，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是罐車運輸行業裏公開的秘密。」既然煤製油食用油混裝亂象是「罐車運輸行業裏公開的秘密」，那為何聯合調查組只查出《新京報》記者所提及的兩輛涉事罐車？是《新京報》調查報道中引述的罐車司機的說法有誤，還是聯合調查組未能查出全部事實，抑或聯合調查組擔心引起民眾恐慌，所以選擇低調處理？

公眾對煤製油食用油混裝亂象的疑問是可以理解的。既是因為「民以食為天」，食品安全關乎國民安全和健康，公眾普遍關心食品安全，又是因為長期以來，食品安全問題一直是牽動內地民眾的一個重大問題，曾經的地溝油問題、三聚氰胺奶粉事件便是例證。習近平說過：「能不能在食品安全上給老百姓一個滿意的交代，是對我們執政能力的重大考驗。」正因這樣，下大力氣去徹底解決食品安全問題，不要再讓食品安全問題困擾大眾，理應成為政府施政和現代化建設的基本目標。

一輛剛卸完煤製油的罐車，駛入中儲糧油脂（天津）有限公司，司機爬上罐頂正準備裝運食用油。 （新京報）

聯合調查組承諾：「下一步國務院食安辦按照全面清查、舉一反三、打建結合、標本兼治的原則……持續深入開展罐車運輸食用植物油問題專項整治，嚴格落實食用植物油運輸專車專用。」既然這樣，那對於公眾的疑慮，相關部門應該予以重視，既要直面問題，在發現問題後解決問題，又要建立保障食品安全的長效機制。

據《新京報》記者的調查，煤製油食用油混運亂象指向的是監管缺失、運費降低背景下罐車司機節省成本、運輸單位和食用油廠家的失職甚至失德等問題。欲要從根源處解決問題，便要綜合施策，其中尤其需要公共監督。

正如「香港01」在《近十年最大食品安全醜聞震動輿論場：三大痛點不可不察》一文所寫的：「公共部門應該肩負治理責任，但公共部門同樣是由有着七情六慾的肉身凡人構成，他們不可能是聖人或天使，不可能全知全能，他們自己同樣存在應被監督的問題。如果凡事都只能依賴於公共部門，既會將本可帶來社會進步的全體公民放置在被動、聽天由命的位置，讓公共部門失去監督和問責，難以避免會出現懈怠，又會讓公共部門疲於奔命。正因這樣，調查報道和社會監督的存在是發揮每個公民的力量，是匯聚人民大眾心聲的群策群力，是一個健康社會查缺補漏、不斷進步的基石。」希望以煤製油食用油混運亂象為教訓，公共監督在內地社會有更廣闊的空間。