美國大豆　中國也不想買了？

受強勁的對華出口推動，美國大豆新銷售年度的出口銷量超過分析師的預期。不過，英國路透社9月19日評論文章認為，由於中國對美國大豆的需求總體走弱，以及來自巴西的競爭加劇和美國國內的物流問題，美國大豆銷售的近期走強不足以提振出口前景。



美國農業部最新發布的出口銷售周報顯示，截至9月12日當周，美國2024/2025年度大豆出口凈銷售為174.8萬噸，前一周為147.4萬噸。

美媒表示，支撐這一強勁總銷量的是對中國的97.39萬噸銷量，中國由此成為當周最大的買家。按照《華爾街日報》分析師此前預測，當周的2024/2025和2025/2026銷售年度大豆銷量都將在50萬噸至160萬噸之間。

「美國正在經歷近來最糟糕的大豆出口季節之一。」文章作者、路透社市場分析師卡倫·布朗（Karen Braun）分析指出，盡管這個數字受中國最終介入采購影響，強於近期平均水平，但較去年同期下降5%，創近五年新低。

此前，美國農業部7月10日宣布，中國採購了13.2萬噸的2024/2025年度交付的美國大豆。這是中國對美國大豆該銷售年度下的首筆訂單。彭博社當時稱，這比以往晚了幾個月，就2023/2024銷售年度而言，中國從2022年12月便開始訂購美國大豆，相較於本年度的首筆訂單提前了約7個月。

布朗說，最近的出口數據表明，美國在中國大豆市場中的地位逐漸下降。

截至9月12日，中國已購買了590萬公噸美國大豆，佔2024/2025年度總銷售量的37%。文章指出，這是19年來，除2018年和2019年美國對華挑起貿易戰時期之外，較往年同期中國所佔份額最小的一次。去年同期，中國佔美國大豆訂單的40%，而這一比例已經低於平均水平。

最近的出口數據表明，美國在中國大豆市場中的地位逐漸下降。（網上圖片）

文章表示，這一比例的低於預期也與未披露目的地的交易無關。在國際貿易中，出於各種原因，有些買家會被列為「未知目的地」，這代表其身份不會被立即披露。然而，在截至9月12日的2024/2025年度的美國大豆銷售總量中，只有71%指定銷給中國或「未知目的地」，這仍然低於接近80%的非貿易戰時期平均水平。

至於個中原因，文章提到，在過去三個季度中，即使巴西有兩個季度的大豆收成遠低於預期，但該國仍能佔據中國大豆市場的較大份額，佔據對華大豆最大供應國的位置。

此外，文章稱，盡管美國大豆最近在價格上具有競爭力，但因密西西比河水位較低，美國大豆的運輸已經連續三年受到影響。同樣，另一個全球大豆主要出口國阿根廷也因河流水位接近歷史最低水平，面臨運輸延遲、成本上升等問題，這可能影響其出口能力。

布朗表示，考慮到美國農業部預測，在大豆加工進一步擴大的推動下，全球大豆消費量將在2024/2025年度達到新高，美國大豆的出口疲軟尤其令人失望。

截至上周，2024/2025年度美國大豆總銷量佔美國農業部全年出口展望的32%，比上一季的微弱水平提高了3%。這一比例遠低於非貿易戰時期大約43%的平均水平，也低於去年同期的35%。

值得注意的是，美國農業部最新的2023/2024年度出口預估已經較去年9月的預測下調了5%。文章認為，這意味著美國大豆2024/2025年度的出口量也可能面臨萎縮的風險，從而可能會增加美國本已充足的大豆庫存，抑制大豆價格。

就在此前一天，路透社分析發現，雖然近幾個月以來，巴西玉米收成減少、出口下降，但對玉米進口有巨大需求的中國，仍對美國玉米供應「幾乎沒有表現出任何興趣」。數據顯示，在2023/2024銷售年度，中國在美國玉米出口總量中的佔比，已從3年前的31%大幅降至6%以下。

文章還提到，大選在即，美國兩黨頻繁操弄「關稅」工具。拜登政府日前證實，將進一步提高中國進口商品的關稅；共和黨總統候選人、前總統特朗普多次宣稱，將對所有中國商品征收高額關稅。「因此，如果另一場貿易爭端正在醞釀中，美國玉米出口商不應指望中國市場的回歸。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

