本屆珠海航展將首秀轟-20？

中國軍方將在來臨的珠海航展上大秀哪些新裝備，這幾天在網上掀起軍迷討論。其中，外界期盼已久的隱身遠端戰略轟炸機轟-20會否公開亮相，備受矚目。



俗稱珠海航展的中國國際航空航太博覽會，今年邁入第15屆，將在11月12日至17日在廣東珠海舉辦。解放軍空軍副司令員俞慶江在9月25日舉行的新聞發布會上介紹，中國空軍將在這次航展增加空地裝備展示數量和飛行展示課目。

靜態展示將區分「制空作戰與空中打擊、無人與反無人作戰、戰略投送與空投空降、預警探測與防空反導」設置四個板塊，成體系展現中國空軍實力，多型武器裝備將首次亮相。在飛行展示方面，中國空軍近年來發展的新型戰機將會公開亮相，直觀展現遠端戰略投送、空中打擊等能力。

有軍事分析認為，轟 -20 在正式服役後，美國、澳洲與印度將可能感受到中國帶來的威脅。（又看風雲起）

將「大家一直想看的」拿出來

俞慶江也說：「空軍近年來發展的新型戰機會公開露面，會把大家一直想看的、現階段可以給大家看的裝備拿出來。」

他雖然沒有透露到底哪些新機型會亮相，但此話一出，「遠端戰略投送」「空中打擊」等關鍵字隨即讓不少軍迷充滿期待，紛紛猜測轟-20終於將展示在世人面前。

針對不少網民喊話想在珠海航展上看到中國自主研發的轟-20，有媒體直接在國防部隔天26日召開的例行記者會上追問能否透露更多信息。不過，發言人張曉剛只是簡短回應稱：「有關部門會適時發布信息，請你繼續關注。」

有關轟-20的動態，近段時間已持續受到外界密切追蹤。就在半年前，解放軍空軍副司令員王偉在全國兩會期間接受香港媒體訪問時說，中國隱身戰略轟炸機「快了，你們等著」。「我們在發展隱身戰略轟炸機的過程中沒有瓶頸，我們的科研人員現在非常好，遇到問題都能解決。」

王偉當時進一步透露，新型隱身戰略轟炸機試飛後馬上就可以加入作戰序列。這番表態被解讀為轟-20的研發進展順利，有人甚至判斷轟-20很快就會公開亮相。

轟-20已試飛？

近期又有消息稱，轟-20已經展開試飛，讓不少軍事愛好者無比興奮。本周，空軍領導層談及珠海航展會展示新機型的講話，又提高了外界的期待值。

不過，軍事專家宋忠平接受香港《中通社》採訪時預計，轟-20不太可能在本屆航展上亮相，因為轟-20還未首飛。

報道也說，一般上，核心裝備首次曝光都是在別處，之後才會出現在航展上，轟-20一下子就拿到航展上的可能性不大。

事實上，早在2016年，時任解放軍空軍司令員馬曉天已透露中國正在發展新型遠端轟炸機。但從彼時到此時，珠海航展也舉辦了幾屆，轟-20始終沒有現身。

有分析認為，轟-20遲遲沒有亮相，是要比肩美國軍方的新一代戰略轟炸機B-21，因為轟-20早前對標的美軍B-2隱形轟炸機已經落伍。而隱身遠端戰略轟戰機被視為中國海基、陸基和空基「三位一體」核打擊力量的最後一塊短板，軍方必須確保這塊短板補齊，才能有效提升戰略威懾力。

外界研判，轟20一旦服役，中國將擁有與美國、俄羅斯類似的核打擊力量。

有分析認為，轟-20遲遲沒有亮相，是要比肩美國軍方的新一代戰略轟炸機B-21。圖為美國軍方B-21戰略轟炸機。（REUTERS/David Swanson）

在國際軍事格局中掀新波瀾

騰訊網國際專欄作者「又看風雲起」9月15日發布文章分析，轟-20的問世不僅將改變中國空軍的戰鬥力布局，也將在國際軍事格局中掀起新的波瀾。

具體來說，隨著轟-20正式服役的日期臨近，美國、澳洲及印度等與中國存在利益衝突的國家將感受到前所未有的軍事壓力。

文章解釋，目前中國空軍的轟-6轟炸機作戰半徑僅約3000公里，難以威脅到澳洲。然而，轟-20的作戰半徑預計可達4000公里至5000公里，最大航程可能超過1萬2000公里，若搭配空中加油機的支援，甚至可以直接抵達澳洲的人口稠密區，對澳洲國防形成威脅。

文章說，儘管澳洲是第一個直接受到影響的國家，但對於全球軍事霸主美國而言，轟-20的服役也將對它造成巨大壓力。這是因為，美國在亞太地區的重要軍事基地，如關島、夏威夷等，都將進入轟-20的打擊範圍。美國對印太地區的控制力可能因此削弱。

文章也認為，轟-20具備強大的隱形能力，可在不被發現的情況下接近目標，並搭載長劍-10等遠端巡航導彈，進行精確打擊。

至於印度，轟-20的服役也將進一步擴大中印兩國在軍事技術的差距。印度全境在轟-20的攻擊範圍內，因此未來可能得加強與其他國家的軍事合作，以抗衡中國的軍事威懾。

專家研判，換用新型發動機的改進型運輸機運-20，可能在本屆珠海航展上亮相。圖為中國空軍一架運-20今年9月18日參加在南非首都普利托里亞舉行的非洲航空航太與防務展。（新華社）

文章總結說，轟-20的問世在中國軍事戰略中是個重要里程碑，標誌著中國在隱形轟炸機領域邁出關鍵一步，進一步縮小與全球軍事強國之間的技術差距。隨著轟-20未來的批量服役，中國的戰略打擊能力將得到極大提升，不僅能應對亞太地區的威脅，還將具備更強的全球投射能力。

「這意味著，在全球範圍內，轟-20的服役將重塑戰略平衡，尤其是在亞太地區，其影響將尤為深遠。」

這正是轟-20持續受到外界關注的原因。不過，轟-20雖是本屆珠海航展上「大家一直想看的」，但未必屬於「現階段可以給大家看」的新裝備。

其他新軍備預計也吸睛

就算轟-20最終沒有現身，其他亮相的新軍備預計仍會十分吸睛。專家研判，它們可能包括換用新型發動機的改進型運輸機運-20、相對輕型的隱身戰機殲-35、中型隱形戰機FC-31、轟炸機轟-6N等等。

據官方介紹，本屆航展空間規模倍增，由上屆的10萬平方米升至45萬平方米，並新建兩個新展館。中國航空工業集團將攜260項產品精彩亮相，較上屆增加近25%，其中近三成首次展出。中國航太科技集團有限公司則將攜近200項高新科技成果參展，其中首次展出嫦娥六號探測器、長征八號甲運載火箭、長征十二號系列運載火箭，以及嫦娥六號帶回的世界首份月背樣品。

本屆珠海航展將展出嫦娥六號帶回的世界首份月背樣品。圖為嫦娥六號返回器攜帶來自月背的月球樣品，今年6月25日安全著陸在內蒙古四子王旗預定區域。（新華社）

作為中國規模最大的航空航太博覽會，珠海航展是展示中國航空航太實力的重要平台。它的規模逐屆擴大，反映了中國軍力的壯大乃至綜合國力與影響力的提升。這個發展勢頭預計將持續，也是各國必須面對與適應的趨勢。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

