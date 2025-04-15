關稅戰｜港大學者劉寧榮倡｢三策｣：不能因美國發瘋我們也失去理智

中美貿易摩擦再度升級，美國於4月初再度大幅加徵對華關稅，部分商品關稅稅率升至145%，中國隨即反制，將對美貨物的徵稅比例推高至最高125%。在此背景下，香港大學中國商業學院於4月13日舉行「2025未來趨勢論壇」，港大協理副校長兼商學院創始院長劉寧榮教授在主題演講中指出，中美角力早已超越經貿層面，變成一場對全球經濟秩序的重塑戰。



劉寧榮建議中國應在此時推動三組關鍵戰略：「兩個零、兩個一、兩個中國」，即零補貼與零關稅、建立大一統市場與統一社會保障制度，以及同步發展本土中國與海外中國。他強調：「這不僅是對中國本身經濟結構的再思考，更是中國作為一個大國，是否有能力建立新秩序的試煉。」



劉寧榮指出，美國挑起貿易戰，實際上是其面對內部結構性困局的反射動作。他說：「美國今天的製造業空心化到了極限，貿易赤字與國債也到了極限，這三個極限的最大對手，就是中國。」

他批評美國將關稅加至145%，不僅堵中國「前門」，還同步對越南、柬埔寨、老撾等周邊生產地加徵高額關稅，試圖封鎖中國轉口出口的「後門」。「這次跟2018年不同，是全面封鎖的打法，從手機、造船業、到巴拿馬運輸線、美洲地區的影響力，美國下了全盤棋。」劉寧榮說。

然而，他指出，美國的戰略目標雖然明確，手段卻是「下錯藥」：「美國製造業流失，金融壟斷，藍領階層受壓，真正要解決的是國內經濟結構問題，而不是靠關稅來圍堵中國。」

港大協理副校長兼商學院創始院長劉寧榮教授在主題演講中指出，中美角力早已超越經貿層面，變成一場對全球經濟秩序的重塑戰。（文匯報）

零關稅、零補貼：以開放換取信任 中國要做貿易秩序的承擔者

面對美國「另起爐灶」式的貿易孤立主義，劉寧榮認為，中國不能亦步亦趨反制，反而應從更宏觀視角切入，提出更具系統性的全球經濟願景。

他建議，中國應逐步實現「兩個零」政策：對內取消不公平的產業補貼，對外擴大零關稅市場。「過去我們大量補貼外資企業、國企，其實對民企不公平，現在應該打造一個平等競爭的環境，讓國企、民企、外資都能同台競技。」

對外，中國則應進一步落實自由貿易承諾「零關稅」。「我們已經對40多個發展中國家實施零關稅，未來應該在五到十年內擴展更多市場。」他指出，中國若能在全球建立零關稅、零補貼的原則體系，將有助於其從「自由貿易的跟隨者」，走向「自由貿易的維護者與創造者」。

西媒分析稱，中國反制美國關稅戰有多種可能實行的措施，其中貨幣也是一種武器。（資料圖片）

「兩個一」：建立統一內循環體系 補上消費信心缺口

在對外主張開放的同時，劉寧榮亦指出，中國國內市場結構仍有不少待補之處，其中最關鍵的是「兩個一」：即統一市場與統一社會保障制度。

「中國不是一個真正的大一統市場，省與省之間、城市與城市之間仍有貿易壁壘，競爭甚至比國與國之間還激烈。」他直言，中國在市場制度統一上，甚至落後於擁有27個成員國的歐盟。

在社會保障層面，他特別強調養老體系的不足壓制了內需潛力：「中國人老是存錢不敢花，怕退休後看病沒錢、養老無著。尤其農民的養老金，一個月可能只有四百塊人民幣，怎麼會敢消費？」他認為，若能真正實現統一養老保障與公平分配，讓中國民眾感到「安全」，才有可能從根本上撬動內循環。「當中國人敢花錢，經濟才能真正良性運轉起來。」

報告指中國消費者或將在「雙11」期間抵制美國品牌。（新華社）

「兩個中國」：仿效日本 構建「本土＋海外」雙核心戰略

除了內外並進，劉寧榮還強調中國應打造「兩個中國」的全球化布局：「一個是本土中國，一個是海外中國。」他指出，中國本土經濟發展已進入內卷與紅海市場階段，應仿效日本於九十年代後的戰略，大舉進行海外投資，特別是在新能源、汽車製造、電池、半導體等領域。

「你看現在匈牙利已經有寧德時代、比亞迪的廠，這就是未來的方向。當本土空間不夠，我們必須建立一個海外的『第二中國』來承接產能與資本。」他形容，這不僅是產業分散，更是「讓世界看見中國不只是出口國，更是投資國、夥伴國」。他同時提到，文化與軟實力產業亦應跟進海外市場擴展，「哪吒、黑悟空等作品已讓我們看到服務型產業的潛力，只要願意努力，中國的文化出口也能是另一個支點。」

2024年12月26日，圖為無人機拍到中國汽車品牌比亞迪（BYD）位於巴西卡馬薩里的新建電動車工廠的施工現場。（Reuters）

中國應成為全球自由貿易的旗手 不因美國躁動自亂陣腳

對於外界關注中國是否會對美方行動強硬反制，劉寧榮認為，「不能因為美國發瘋，我們也跟著失去理智。」他強調，中國應維持一貫的開放姿態，透過制度性改革爭取國際認同。「中國要把大門開得越大越好，讓世界知道我們是願意承擔責任、願意參與規則制定的國家。」他續指：「這場戰爭不只是經濟之戰，而是秩序之戰、信任之戰。」

他呼籲中國積極深化與歐盟、東盟、印度等多方合作網絡，對沖美國的單邊主義，「如果中國能在多極世界中成為穩定的節點，就能贏得未來。」而對於中美貿易戰「誰能笑到最後」，劉寧榮表示，「不是看一時輸贏，而是看誰能有更寬廣的心、穩定的節奏、持續的改革力。」這場中美關稅戰，短期內對中國或許有損失，但若能藉此轉化內部結構、推動制度進步，最終反而可能促使中國成為更具戰略定力與制度韌性的經濟體。