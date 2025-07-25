雅魯藏布江水電站超越三峽　揭開1.2萬億「世紀工程」的戰略意圖

7月19日，中國國務院總理李強在西藏林芝宣布總投資1.2萬億元人民幣的雅魯藏布江下游水電工程正式開工，該工程也被稱為「世紀工程」，1.2萬億元更是比三峽工程的投資足足多5倍！下文將深入分析這個被稱為「人類歷史上最大工程」背後的三重戰略意圖。



雅魯藏布江下游水電工程正式開工。（新華社）

雅魯藏布江。（cfp）

雅魯藏布江。（cfp）

史無前例的超級工程規模

談到雅魯藏布江水電工程的規模，確實可以說是前所未聞。1.2萬億人民幣的投資，相當於1700億美元，這個數字已經超越了國際太空站這個人類最昂貴的科學工程。要知道，國際太空站是由16個國家聯合建造，從1998年到2024年持續投入才達到1500億美元。

國際太空站。（Getty）

現在中國一個國家，就投資比國際太空站還要多的資金來建造這個水電工程。工程將建設5座梯級電站，總裝機容量達到6000萬到8100萬千瓦，年發電量3000億千瓦時。這個數字意味著什麼？就是相當於3個三峽電站！

為何要在如此偏遠的西藏建造這麼大規模的水電站？雅魯藏布江擁有全世界最驚人的水能資源。在南迦巴瓦峰附近，短短50公里的直線距離內，就有2230米的海拔落差。這種水能密度，全世界絕無僅有。

工程採用「截彎取直、隧洞引水」的開發方式。（央視新聞）

工程採用「截彎取直、隧洞引水」的開發方式，簡單來說，就是要在山體內部挖通隧道，將原本分散在上百公里河道的落差，集中到幾十公里長的隧洞內，形成超高水頭。這種建設方式，連美國和歐洲都未曾嘗試過。

能源安全的戰略佈局

《香港01》分析，這項世紀工程有「三重意圖」，首先是能源安全。中國作為世界第二大經濟體，對能源的需求量越來越大。但現實是殘酷的：2024年中國石油對外依存度高達71.4%，天然氣對外依存度也有40.4%。換句話說，中國的能源命脈基本上都掌握在別人手中。

雅魯藏布江水電工程每年提供3000億千瓦時的清潔電力，可以節約9000萬噸標準煤，相當於75個年產120萬噸大型煤礦一年的產煤量。更重要的是，每年可以減少排放二氧化碳3億噸，對於中國2060年前實現碳中和的目標有重大意義。

中國高壓電網。（cfp）

中國高壓電網。（cfp）

但這裡有個更深層的戰略考量。雅魯藏布江水電工程不僅僅是為了發電，更是要構建「青藏—川滇—中東部」水電輸送大動脈，搭建未來中國綠電網絡的基礎架構。這是一個長遠的能源佈局，目標是要徹底改變中國的能源地圖。

諷刺的是，當西方國家還在為碳排放問題爭論不休的時候，中國已經用實際行動來建造全球最大的清潔能源基地。這個對比，確實相當有趣。

西部經濟的全面起飛

第二重意圖，就是要徹底改變西部經濟格局。西藏一直以來都是中國最貧困的地區之一，2023年全年財政收入只有600億左右。但雅魯藏布江水電站建成之後，僅這個項目就可以為西藏每年貢獻200億元以上的財政收入，相當於西藏全年財政收入的三分之一！

雅魯藏布江水電工程更可提供大量的就業機會。根據初步測算，這個項目將提供超過30萬人年均就業，西藏GDP年均增長有望提升1.5到2個百分點。對於一個只有300多萬人口的自治區來說，這個影響可說是翻天覆地的。

青藏公路。（cfp）

但最重要的是基礎設施建設的帶動作用。為了建造這個水電站，必須建設高等級公路、特高壓電網等配套設施。墨脫縣是中國最晚通公路的縣，現在為了這個項目，從林芝到墨脫的公路將從「生死線」升級為「經濟走廊」。

有機構預測，僅設備採購、基建施工、輸電系統等上下游拉動產業鏈產值就預計超過3萬億元。西藏將由邊緣地帶變為「綠色電力樞紐」和「西部投資核心」。

地緣政治的戰略博弈

除了前面提到的能源安全和西部經濟之外，更不得不提最敏感的戰略意圖：地緣政治博弈。雅魯藏布江出境後變為布拉馬普特拉河，是印度阿薩姆邦和孟加拉國的重要水源，流域人口超過2億。一旦中國控制上游水流調度能力，印度當然會擔心「被卡水脈」。

印度智庫ORF報告指出：「一旦中國建成控制系統，其在季節性洪水調控中的主導權將改變整個南亞生態與農業節奏。」這個擔心是有道理的，但問題是，中國有沒有權利在自己境內的河段建設水電工程？

雅魯藏布江。

雅魯藏布江。

從國際法角度，中國對境內河段有完全主權。而且值得注意的是，雅魯藏布江水電工程採用的是隧洞引水而非高壩開發方式，對下游水流影響其實有限。外交部發言人也多次強調，這個工程不會對下游產生不良影響，更有利於全流域防災減災，中方已同有關下游國家開展水文報汛、防洪減災等合作。

但更深層的戰略意義是，隨著雅魯藏布江下游水電站的建成，工程配套的交通網絡將強化中國對邊境的實際控制力。川藏鐵路將在2026年建成通車，派墨公路、扎墨公路都在建設中。這些線路的建成將使藏南地區形成較為完備的交通網絡。

諷刺的是，當年印度還以為可以通過拖延戰術阻止中國的邊境建設，現在中國用一個超級工程就徹底改變了整個地區的戰略格局。

技術挑戰與工程奇蹟

說到這個工程的技術難度，確實可以說是人類工程史上的極限挑戰。首先是地質條件極為複雜，雅魯藏布江下游處在印度洋板塊與歐亞板塊碰撞帶，地震烈度高達9度。工程需要扛得住9度地震才能達標。

第二個挑戰是超長距離輸電。如果電力要從西藏輸送到華東，需要建設4000公里的特高壓線路，在高海拔、強降雨環境下精準施工，難度極大。

中國高壓電網。（cfp）

中國高壓電網。（cfp）

第三個挑戰是超級隧洞開挖。要在50公里河道內利用2000米的天然落差，開鑿長達數十公里、埋深超過世界紀錄的引水隧洞。僅砂石骨料需求量就超過1.5億噸。

對於這些技術挑戰，任何國家都會感到棘手。但中國「基建狂魔」的稱呼並非浪得虛名。從三峽工程到港珠澳大橋，從高鐵網絡到特高壓輸電，中國已經證明了自己在超級工程方面的能力。

國際反響與西方誤讀

雅魯藏布江水電工程開工之後，國際社會的反應相當兩極化。西方媒體普遍將這個工程描述為對下游國家的「戰略制衡」，認為中國是想通過控制水資源來威脅印度和孟加拉國。

但這種解讀明顯是以己度人的狹隘思維。實際上，雅魯藏布江水電工程採用的是隧洞而非高壩開發方式，對下游水流的影響其實是相當有限的。而且中國一直強調會通過跨境河流合作機制與印度保持溝通。

雅魯藏布江。（cfp）

雅魯藏布江。（cfp）

當西方國家還在為氣候變化問題開空頭支票的時候，中國已經用實際行動來建造全球最大的清潔能源項目。

雅魯藏布江下游水電工程的開工，標誌着人類工程史進入了一個全新的階段。這不僅僅是一個發電站，更是重塑中國能源格局、改寫地緣環境、推動人類可持續發展的超級工程，將為全球能源轉型提供重要的示範作用，推動全球清潔能源發展。這才是這個工程真正的全球意義。