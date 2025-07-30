至少五位老闆相繼出事　中國傢俬業成為時代的眼淚？

「裝房子、買傢具，我只來居然之家」。這是十多年前在中國打開電視機時，經常聽到的廣告詞。轉眼間十多年過去，居然之家順應數碼化洪流，已改名居然智家。57歲的實控人、董事長兼CEO汪林朋卻未能逃過厄運。



居然智家公告稱，汪林朋7月27日於「家中不幸身故」。據財新網等中國媒體報道，他是墜樓身亡。消息傳出後，引發整個中國家居行業震動。



短短兩個月，至少五位中國家居、建材業或地產鏈民營企業掌門人出事。

5月13日，紅星美凱龍家居集團公告，59歲的創始人車建興被雲南省監察委員會立案調查並實施留置措施。54歲的西子電梯董事長劉文超和53歲的廣州靚家居創始人曾育周，先後在6月2日和7月17日墜樓。7月24日，富森美家居公告，57歲的董事長劉兵被成都市方面留置。

靚家居建材超市創始人曾育周。（網絡資源圖）

西子電梯董事長劉文超2025年6月2日墮樓身亡。（網絡資源圖）

7月28日，居然智家公告，汪林朋7月27日身故。這位湖北前首富一度被武漢市方面調查三個月，所持公司股被全部凍結，7月23日才解除留置措施，變更為責令候查。

所謂留置，是指監察機關在一定時間內，將涉嫌職務違法或犯罪行為的被調查人，留在特定場所配合調查的強制性措施。

「寒冬中的絕望」、「寒冬中的艱難喘息」、「中國最悲劇的行業」，這是互聯網和自媒體平台文章對中國家居業現況所標記的時代注腳。

根據網上信息，2024年前五個月，中國傢具行業營收降3.9%，利潤驟降27.9%，利潤率僅3.1%。而在26家已預告2025上半年業績的上市家居企業中，15家出現虧損。

財報顯示，居然智家2024年歸於母公司的淨利潤僅7.69億元（人民幣，下同，1.38億新元），年減四成。企業也面臨較大資金壓力，截至2024年三季末，賬面貨幣資金23.4億元，短期有息負債達47.26億元。居然智家稱，公司給予優質商戶部分租金及管理費減免等，導致租賃及管理業務收入階段性下滑。

樓房賣不動，裝修沒得搞，家居龍頭難撐。房地產鏈條搖搖欲墜，可追溯至2020年官方要求房企控制負債規模的「三條紅線」執行後，恆大、碧桂園等房企接連發生爆雷事件。樓市持續低迷，住宅竣工面積自2021年起連續負增長，導致家居業陷入飢寒交迫困境。

中國最悲劇的行業 企業老闆接連跳樓自殺 兩個月內3首富遭調查

居然之家老闆汪林朋。（網絡資源圖）

有自媒體文章稱，危機正從工程渠道蔓延至零售端。中國建築材料流通協會數據顯示，2025年6月全國規模以上建材家居賣場銷售額同比下跌近9%。

汪林朋的情況似乎更為特殊，他可能不僅因企業受經濟轉型衝擊而隕落。

有說法稱，他在2019年推動居然之家「借殼」武漢中商（武漢市國資委的下屬公司）上市，可能有造成國有資產流失之嫌。當時的交易作價為356.5億元，而武漢中商的市值僅15億元，這筆被業內稱為「中國商業史上最離奇的蛇吞象」交易，成為監管機構關注焦點。

另一說法稱，汪林朋可能捲入中共湖北省原省委書記蔣超良案。蔣超良於2016年10月至2020年2月任湖北省委書記，居然之家借殼上市時，他正好就是地方一把手。

汪林朋今年4月被留置前後，湖北政商界也有多人被查。蔣超良今年2月出事後，湖北省自然資源廳黨組書記、廳長吳祖雲，湖北省政協原黨組成員、副主席周先旺，武漢城市發展集團原黨委書記、董事長毛愛方等也先後被查。

汪林朋和前述幾位企業家的際遇，可謂中國民企在當今經濟社會環境里的縮影。經濟在官方政策推動下發展、轉型，企業的命運也隨之變化。在房地產黃金期，家居行業作為產業鏈重要一角，賺得盆滿鉢滿。

當樓市調控收緊、金融監管趨嚴時，以房產為核心的資本遊戲難以為繼，房產、家居、建材、工程等，像多米諾骨牌般倒下。家居業大佬的謝幕，預示房地產風暴已逐步擴散到下游，而且可能只是產業鏈風暴的開始，還未見終點。

家居業成時代的眼淚、汪林朋等人隕落，更是中國經濟轉型過程中，房地產政商關係紅利下降和資本遊戲規則改變的寫照。

居然之家。（網絡資源圖）

只不過，經濟轉型是每個國家必經之發展道路，須如此慘烈嗎？

對於好幾位知名企業家在短短幾個月內，以非正常方式結束生命，中國知名財經作家吳曉波形容，這在他研究的當代中國企業史上「十分罕見「。他認為，「是時候關心企業家的心理健康問題了」。

不僅是心理健康，政商關係的健康、司法制度的健全等也應獲得同等重視，讓企業家即便觸法，在負起法律責任後，也能有重新出發的機會。畢竟，中國40多年改革開放能取得巨大成就，民企發揮了不可替代的作用，更是吸納就業的主力軍。保護民營企業家，也就是保護中國經濟。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載，作者為沈澤瑋。

