江油14歲女遭虐四小時　未成年霸凌何以演變為群體性事件？

一個記錄四川省江油市未成年霸凌事件的影片，近日在網上傳播。三名女生在一個建築物內對另一女生辱駡、拳打腳踢、撕扯衣服，逼迫下跪，掌摑，年紀輕輕出手之狠，讓人怵目驚心。



看似單純的未成年霸凌事件，快速升級為群體性事件，據報還引發警民肢體衝突。好些相關影片在牆外社媒平台上流傳，引發關注。

綜合網絡傳聞，這宗霸凌事件可歸納的特徵為：聾啞、弱勢、被欺VS包庇、權貴、施暴。權貴欺負底層的強烈衝擊，相信是挑起群眾敏感神經，點燃他們心中對社會不公不義那把怒火的導火線。

+ 3

據江油市公安局8月4日通報，一未成年人在校外被毆打的影片8月2日晚於網絡傳播。事件發生在7月22日下午，劉某甲因與賴某某發生矛盾，遂邀約劉某乙、彭某某在江油市一樓房無人區域，對賴某某進行辱駡、威脅和毆打。上述四人全是女生，年齡介於13歲至15歲，受害者今年14歲。

通報說，同行人員在現場圍觀並拍攝影片，後被上傳網絡。毆打造成賴某某頭皮、雙膝等多處挫傷，經鑒定為「輕微傷」。

通報也說，全部涉案人員均已到案，公安機關對劉某甲、彭某某作出「治安處罰」（對情節輕微的違法行為所實施的行政處罰）的決定；對劉某乙及其餘圍觀人員批評教育，責令其監護人嚴加管教。同時，正按程式，對劉某甲、彭某某開展「送往專門學校進行矯治教育」的工作。

不過，通報發布後，不但未能平息民怨，反而引來更多質問。

女生被暴打，所謂「鑒定為輕微傷」是否淡化事件的嚴重性？僅對施暴者進行治安處罰、矯治教育，懲罰是不是太輕？事件發生在7月22日，為何拖了十幾天，才在8月4日通報？如果霸凌影片沒有流出，是否就等不到通報？

施暴者在影片中的幾句話，更讓網民質疑這當中是否涉包庇「官二代」之嫌。只見受害者在被棍棒毆打後稱要報警，一名施暴者回稱：「你覺得我們怕你嗎？又不是沒進去過」。另一人還囂張說：「都進去10多次了，沒20分鐘就出來了。」 何謂「進去多次又很快出來」？如此蔑視公權力是因有特殊關係嗎？

被霸凌女生的母親據稱是聾啞人士，有自稱是這群女生校友的網民稱，女生被霸凌因媽媽是聾啞人。一名自稱是受害者表姐的網民還發文稱，那幾個女生在學校長期霸凌孤立她。

與此同時，網傳施暴者當中，有當地某領導的女兒。另有影片顯示，受害者父母在大批群眾聲援下，跪在手持揚聲器的官員面前磕頭，母親悲痛無聲，一些在場民眾也落淚。

上述傳聞和影片經流傳後引發更大民憤，大批家長8月4日聚集在江油市政府外抗議，要為女生討公道。

+ 2

有媒體報道，有數百人聚集；英媒引述當地商戶稱，有逾千人；另有媒體報道，警方將市政府前道路封鎖後，民眾仍聚集抗議至深夜，還高唱國歌、呐喊口號，警方在半夜突然清場。

當地公安隔天再發通報，這次由江油上級「綿陽網警」微信公號發布。通報說，網上出現「江油市公安局副局長的女兒打的人」「施暴者父親為律師」「施暴者親媽是江油市一級警督」等信息為謠言。

通報稱，三名違法人員的父母分別有兩人無業、兩人在省外務工、一人是當地售貨員、一人是外賣員。警方已處罰兩名網民，指他們為博眼球編造謠言發於微信群和社交平台，引發公開傳播擴散，「嚴重擾亂公共秩序，造成惡劣社會影響」。

這原本是一起單純的校園霸凌事件，討論焦點應圍繞在學校教育、家庭教育的缺失要如何同時補足，才能遏制校園霸凌惡風；未成年人刑罰是否過於寬鬆、「未成年」不應是施暴者的「免罪牌」等，以免這些學生踏入社會後，會做出更殘暴的反社會行為。

但顯然，因事件真相未能快速查清，危機公關也沒有處理好，未能在第一時間澄清「官二代」謠言，也沒有透過宣導解釋未成年保護法問題，最終形成查案執法落在輿論和民怨後頭的局面，風波也越滾越大。

當網上情緒宣洩升級為街上抗議行為，群眾與執法人員之間就難有緩衝帶，前線執法面對重壓，群眾情緒也難控制。民眾除了質疑刑罰太輕，要為女生伸張正義，擔心自己的小孩會成為下個受害者外，很可能在聽信官二代謠言後，也把自己置入弱勢那一方，宣洩平日對當官的不滿。

當維權與維穩碰撞時，考驗的既是基層治理能力，更是民眾與基層政府之間的信任。這層互信平時如果築得不牢，缺乏應有的雙向溝通，積累的民怨往往會在突發事件中找到集體爆發的出口，演變成官方不願看到、很容易被上綱上線的群體性事件。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

