馬雲時代結束　螞蟻集團5年之變告別「實控人時代」

從2023年1月螞蟻集團宣布上層結構調整，直到後來，螞蟻控制權大變不再姓「馬」，這家市值一度達萬億元（人民幣，下同）的金融科技巨頭，從「馬雲時代」最終走向「無實際控制人」。

近期，再有消息指螞蟻集團徹底完成「解除馬雲先生控制權」的全部流程。其實，2024年初，央行便已發文稱，同意支付寶（中國）網路技術有限公司變更為無實際控制人。螞蟻集團的調整，不僅改寫了這間中國互聯網金融旗艦的權力版圖，也將支付寶的「主權」徹底交還給市場與制度。



這場轉變的伏筆，早在2020年就已埋下。2020年10月，馬雲在上海外灘金融峰會的公開演講中，直指傳統銀行存在「當舖思想」，批評監管「好的創新不怕監管，但是怕用昨天的方式去監管」。尖銳的言辭，觸動了監管的神經。

數星期後，原本已進入港交所與上交所「倒計時」的螞蟻金服，超過370億美元募資規模的上市計劃，被一紙命令暫停，創下全球IPO史上的戲劇性逆轉。這場原可創紀錄的集資盛事夭折後，螞蟻迅速陷入連串調查與整改，馬雲亦漸漸淡出公眾視野。

馬雲在上海外灘金融峰會。

這一事件帶來的連鎖反應，也讓馬雲、阿里巴巴、螞蟻集團從資本市場的焦點，轉變成被政府監管整頓的對象。2021年4月，阿里巴巴就因市場壟斷行為，遭監管部門重罰約27.5億美元。

但這場風暴並未就此平息。接下來的兩年中，螞蟻集團先後被要求重組業務，切割與阿里巴巴的股權與管理層關聯，並關停「相互寶」、調整「花唄」「借唄」等備受爭議的消費信貸產品。除了高層管理集體退出阿里巴巴合夥人團隊，與阿里徹底切割外；同時，螞蟻還啟動引入國資背景股東。

2022年底，螞蟻旗下承接消費信貸業務的重慶螞蟻消費金融有限公司完成增資計劃，註冊資本從80億元大幅增至185億元，杭州國資背景的杭金數科出資18.5億元，持股10%，成為第二大股東。國資背景的介入，為這家民營科技巨頭的未來走向埋下伏筆。

螞蟻集團杭州總部。（何瑞芬攝）

螞蟻集團真正的轉捩點是2023年1月7日。螞蟻集團發布公告，宣布對上層股權進行重大調整，馬雲及一致行動人終止在杭州雲鉑投資的一致行動協議。

馬雲此前通過「雲鉑」間接控制螞蟻集團53.46%表決權的安排被徹底拆解。調整後，包括馬雲、井賢棟、胡曉明、蔣芳等在內的10名自然人，各自獨立行使股份表決權，彼此間不再存在任何形式的一致行動關係。馬雲的投票權比重，從53.46%降至僅6.208%。公告亦明確表示：「在此次調整完成後，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。」

馬雲作為螞蟻集團實際控制人的時代終結。

2022年7月，《華爾街日報》就曾援引一位知情人士的話稱：「馬雲多年前其實一直在考慮通過降低投票權放棄對螞蟻集團的控制權，但這一計劃一直沒有實施，主要是不希望相關變化影響螞蟻集團上市。」2020年上市暫緩事件反而提供了契機。對馬雲而言，這既是對監管現實的適應，也是戰略上的選擇，馬雲保留了第一大股東地位與經濟利益，但不再掌握決策權，為螞蟻未來重啟上市掃清制度障礙。

2018年，馬雲及虞鋒旗下的雲峰金融集團（0376）收購萬通保險國際有限公司（前稱萬通保險國際亞洲有限公司），現時仍為「萬通保險」大股東。

對於市場而言，放棄控制權是螞蟻集團重啟上市的必要條件。按中國內地與港交所規則，變更實控人後企業需等待一至三年方可上市。就在公告發出同月，中國人民銀行黨委書記郭樹清表態，14家平台企業金融業務整改已基本完成，少數遺留問題正加快解決；證監會釋放出推進境外上市制度改革的訊號，也被市場解讀為螞蟻重啟IPO的積極信號。

2024年1月8日，人民銀行正式批覆支付寶（中國）網絡技術有限公司變更為「無實際控制人」。支付寶擁有10億用戶、8000萬商業用戶，常年穩居金融App活躍度首位。此次變更，意味著支付寶「不再姓馬」，由多方股東共同決策，成為真正意義上的公共平台。

中國地方金融研究院研究員莫開偉指出：「支付寶在未來監管上將面臨重大歷史轉折，由單一一家股東公司控制向多家公司共同控制轉軌。螞蟻集團將支付寶變更為無實際控制人，金融監管部門就有可能批准和通過螞蟻集團的上市申請。」

與此同時，螞蟻加速退出「阿里系」的媒體與文化投資，出售財新傳媒、36氪等股權，退出芒果超媒等文化娛樂投資。曾被視為精英企業家學府的湖畔大學亦於2021年改名為浙江湖畔創業研學中心，以符合監管要求。阿里達摩院則陸續削減量子計算、自動駕駛等前沿科研項目。螞蟻估值也從2020年的2.1萬億元（人民幣）高位回落至2023年中回購時的約5671億元。

不過，阿里巴巴財報顯示，2023年第一季度螞蟻利潤約132億元，同比增長17.4%，顯示經過整改後盈利能力逐步恢復。

AlipayHK圖片。(AlipayHK)

權利結構重塑的同時，螞蟻高層也於2024年迎來換班。同年12月8日，螞蟻二十周年慶典上，董事長井賢棟宣布，現任總裁韓歆毅將於2025年3月1日接任CEO，全面負責業務及日常管理，他本人將專注董事長職務。

據介紹，韓歆毅2014年加入螞蟻，歷任投資部資深總監、戰投副總裁、CFO、總裁等職務，近期推動了條碼支付升級與多款AI產品落地。面對支付市場競爭加劇及商業化壓力，他將肩負維持市場份額與開拓新收入來源的雙重挑戰。

2024年12月8日當晚，久未公開露面的馬雲亦現身活動現場。他說：「今天，我不是為螞蟻過去的20年而來，而是為了螞蟻未來的20年而來。」

馬雲現身螞蟻集團20周年談AI。

從2023到2025，再到近期有消息指，螞蟻集團已全面完成解除馬雲控制權的程序。這家金融科技巨頭，從曾經由一人掌舵的私營企業，轉為多方股東制衡的公共平台。馬雲保留第一大股東身份，但投票權僅6.208%，無法左右集團決策。螞蟻正申請成為金融控股公司，引入更多獨立董事，尋求在盈利與公共利益間取得平衡。

浙江大學國際聯合商學院研究員盤和林評價：「後馬雲時代，螞蟻集團及其支付寶工具將成為中國經濟的基礎設施。螞蟻將更好地平衡盈利和公共利益之間的關係。」

北京大學經濟學院教授曹和平則認為：「像螞蟻金服這種數字平台，在用戶總數、運營量、資本流通量等指標達到一定比例後，都將引發它由競爭性產品轉向公共平台的思考。」

回顧這場馬雲、螞蟻集團、阿里巴巴的5年之變，從外灘金融峰會上的「當鋪說」，再到IPO暫停、遭監管重罰，其後是業務整改、國資入股，最終到馬雲退場，這場變局似乎折射了中國民營科技巨頭在國家強監管時代的生存邏輯。

早在2006年，馬雲就說過，「如果國家有需要，我隨時可以把支付寶上交。」十七年後，這句話成為現實。沒有「馬老師」的螞蟻集團杭州西溪總部大樓依舊繁忙，螞蟻集團也將在新的時代中，尋找下一個二十年的新方向。