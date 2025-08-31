抗戰勝利80周年｜陳國基：正修繕遺址設牌介紹歷史　望成愛國教材

抗戰勝利80周年，政務司司長陳國基今天（31日）到西貢北官坑村，為七聖古廟抗戰紀念碑揭幕。香港淪陷期間，該處是日軍控制九龍市區的重要據點。陳國基形容當年駐守的二十多名日軍到處拉伕挖戰壕、搶掠財物、調戲婦女，民眾恨之入骨。



他說政府相關部門已在不同遺址展開修繕工作，並在可行的地點設置紀念牌匾或資訊牌，介紹抗戰歷史，形容要將抗戰遺址轉化為愛國主義教育的生動教材。



西貢北官坑村七聖古廟抗戰紀念碑。（陳國基FB）

陳國基表示，全港各區有多個不同類型的中共抗戰遺址，當中大部分坐落於北區、西貢區及離島，包括港九大隊秘密活動基地、港九大隊情報交通總站舊址、秘密大營救中轉站、烈士墓地等，形容具有重要的歷史和紀念價值。

抗戰勝利80周年。8月31日，政務司司長陳國基到西貢北官坑村為七聖古廟抗戰紀念碑揭幕。（陳國基FB）

陳國基說特區政府高度重視遺址的保護、保育，並且全力以這些遺址為歷史載體，開展豐富多樣的愛國主義教育活動，藉抗戰勝利80周年，政府相關部門已在不同遺址展開修繕工作，並在可行的地點設置紀念牌匾或資訊牌，介紹相關的抗戰歷史。

