天津女總監遭性侵反遭公司恐嚇開除　麗麗的戰爭還在繼續？

「麗麗的戰爭，正式開啟反擊」，在被公司老闆性侵後的第665天、企業不服工傷認定結果提起訴訟後的第179天，因遭性侵抑鬱成疾的天津女高管崔麗麗，上月終於取得一次關鍵勝利。



現年40歲的崔麗麗原本事業有成，是一名年薪百萬的銷售總監，任職於汽車零部件製造商天津德科智控公司。兩年前，她陪同公司創始人王豪到杭州出差，讓她的人生一夕被毀。



據《浙江日報》旗下潮新聞、《鳳凰週刊》旗下微信公眾號「冷杉RECORD」等報道，2023年9月22日晚，崔麗麗在杭州宴請客戶喝醉酒，被王豪抱至酒店房間。第二天凌晨醒來，她發現自己全身赤裸躺在床上，老闆睡在旁邊，才意識到被性侵。

之後，崔麗麗繼續工作但常做噩夢。即使事發當天記憶因醉酒而模糊，恐懼和傷害卻在她的潛意識里隱隱作痛。

酒店監控畫面顯示，王豪將崔麗麗抱回房間。（網絡圖片）

事發四天後，崔麗麗才把真相告訴丈夫吳東，影片電話里止不住哭泣：「感覺被欺負了。」

在丈夫支持下，她開啟了維權。崔麗麗一周後獨自重返杭州，到事發酒店取證。酒店監控畫面顯示，王豪不顧前台人員的勸阻，將她一路抱回房間。前台也曾通過撥打電話、敲門，試圖讓王豪把她送回自己房間，但都沒有得到回應。

調取完監控後，崔麗麗回到天津找王豪對質。她想著，只要對方承認那晚的真相，可以選擇不報警，默默離開公司。但王豪堅稱，是因崔麗麗的房卡一直刷不開，才把她抱回房間照顧，還指責受害者污蔑他的人格，「不知好歹」。

王豪囂張的氣燄讓崔麗麗下定決心報警，就此開啟歷時兩年的訴訟抗爭。在丈夫的陪同下，崔麗麗再到杭州報案。當地警方隨後到事發酒店搜證。

檢察官調看酒店監控時，發現崔麗麗進到王豪房間約半小時後，隔壁男房客突然打開門，在王豪房間門口徘徊幾分鐘，還有掏手機的動作。

警方聯繫到該房客，對方稱當晚聽到隔壁有床撞擊牆壁的動靜，以及女性「不要，不要」的反抗聲，便走到房間門口開啓了錄音。這份證言、兩分鐘的錄音記錄，以及酒店內公共安全影片，成為定案關鍵證據。

杭州警方兩周後立案並逮捕王豪。杭州濱江區法院去年4月初一審宣判，以強姦罪判王豪入獄四年，賠償崔麗麗3000元（人民幣，下同，541新元）就診費。

讓老闆繩之以法後 還得對抗老東家

不過，判決結果未能讓崔麗麗開心起來，因為走不出陰影而患上創傷後應激障礙（PTSD），無法繼續正常上班。

崔麗麗任職的公司始終沒有為她發聲，也未幫她申報工傷認定，還在王豪被判入獄兩周後落井下石，以「曠工」「嚴重違反公司制度」為由要開除她。案子贏了，工作卻丟了。

儘管刑事案件取得勝利，但崔麗麗工傷認定的維權之路並不平坦。

公司恐嚇開除她同日，崔麗麗與丈夫就到天津津南區政府部門申報工傷，卻當場被拒，理由是她沒有出示專家會診證明。職場性侵傷害申報工傷並不簡單，崔麗麗咨詢過不少律師，幾乎無人看好她維權。

崔麗麗也向婦聯、工會、勞動監察大隊求助，但相關部門都沒有執法權。

崔麗麗表示：「看似是我在跟企業對抗，其實我最終的敵人是整個系統。系統的缺失才讓我們如此無力和脆弱。」

之後，崔麗麗到醫院接受系統治療三個月，才拿到專家會診聲明，證明她患上PTSD，由此敲開維權的第二道門。

天津津南區人社局去年7月受理崔麗麗的工傷認定，12月發出認定工傷的決定書。

崔麗麗通過媒體發聲，講述自己的這段經歷。（網絡圖片）

這份工傷決定書影響深遠。北京市千千律師事務所執行主任、律師呂孝權指出：「這在全國女職工勞動維權領域，以及工傷認定領域里，都是一個很有影響力及借鑒意義的案例。」

他也說：「這個案例對於將來類似在因公出差期間遭受性侵害的情形，為受害者依法、及時、有效地主張和維護自身合法的勞動權益、經濟權益提供了很好的示範。」

不過，崔麗麗的前東家不服工傷認定結果，今年1月還提起訴訟要求撤銷，雙方就此展開法律戰。之後，天津津南區在3月還發佈裁決，判定德科智控違法開除崔麗麗，需賠償113萬元。公司方對此同樣不認可，提出上訴。

天津津南區法院7月中一審宣判德科智控敗訴，公司方未跟進提出上訴。崔麗麗的工傷判決書8月11日由此生效，開創了中國職場性侵案獲工傷認定首例，也意味著崔麗麗第二階段的法律戰宣告結束。

不過，這場牽涉職場性侵、工傷認定標準、勞動者權益保護的「維權之戰」，也只是走完三分之二，遠未到落幕時。

崔麗麗9月10日透露，法院判賠的113萬元中，她僅收到2萬多元，大部分款項仍未執行。

在刑事案、工傷認定相繼塵埃落定後，崔麗麗與前東家的法律戰本週也轉向勞動爭議糾紛案，星期二（9月23日）即將開庭。在此案中，崔麗麗追加約50萬元的停工留薪期工資訴求。

杭州也出現首例性侵類工傷認定

在崔麗麗看來，這場職場性侵案，摧毀了她對他人的信任、苦心經營17年的職業生涯，以及整個家庭，「自己再也回不去了」。

在漫長的自我重建過程中，崔麗麗決定通過實名和露臉的方式站出來，在社交媒體平台開設「麗麗的戰爭」賬號，反復控訴和講述這段經歷。

她想讓自己的故事被看到，也希望能讓更多女性群體意識到，「當自己遭受侵害時，錯的是施暴者，而非自己」。

崔麗麗表示，維權是一個去污名化的過程，希望有類似遭遇的女性，拋棄內耗，勇敢維權。

中國輿論雖然一面倒支持崔麗麗維權，但網絡上也出現勸她與丈夫吳東離婚的雜音。

崔麗麗夫婦上週一起接受《紅星新聞》採訪，怒懟勸離言論。吳東表示：「99.99%的人，都會去支持自己的愛人，勸離婚的人，是當笑話在看，說話不經過大腦。假如你的孩子受到校園欺凌，你會把他遺棄嗎？」

崔麗麗則表示，儘管經歷了很多至暗時刻，但幸運的是，她的丈夫彷彿深淵中的一束光，支持她、保護她、溫暖她。

對於大部分性侵受害者選擇「失聲」的情況，致力於保護女權的中國律師呂孝權認為，這說明中國仍「缺乏社會系統資源的支持，缺乏法律心理的庇護」。

他希望，社會盡快建立系統性資源，讓受害者能心無旁騖、第一時間拿起法律武器去維權。

在漫長的自我重建過程中，崔麗麗決定通過實名和露臉的方式站出來，在社交媒體平台開設「麗麗的戰爭」賬號，反復控訴和講述這段經歷。（網絡圖片）

有崔麗麗的判例在先，浙江杭州9月初也出現首例性侵類的工傷認定。一名公司女職員出差期間被客戶企圖性侵後，精神受創，獲判屬工傷。

儘管崔麗麗維持之路道阻且長，但此案在​​工傷認定上取得突破​​，打破了中國官方對工傷認定僅局限於物理傷害的傳統，也為職場性侵受害者通過法律途徑維權提供重要判例。但這起案件也顯示，當前幫助受害者維權的制度和系統仍不足，明顯有待改善。

以崔麗麗自己的話說，她希望通過自己的案例，推動完善職場保護機制，讓權力不對等不再成為性侵的溫床。「我想再次告訴職場女性，遭遇侵害不是恥辱，沈默才會讓施暴者更猖狂。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

