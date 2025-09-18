區議員施駿興涉性侵女童　事主提有被告掂面相為證　辯方要求換官

元朗區議員施駿興涉非禮女童及與其非法性交一案，事主X今（18日）續接受辯方盤問時，透露她仍是小學生時，在公園坐被告大腿的事是有相為證，並稱有當時被告「掂」其臉的照片為證，更稱她首次與被告性交後，與同學談及事件的通訊記錄，亦有交給警方。法官陳廣池聽罷質疑控辯雙方預審時為何未提及有新近投訴。辯方認為法官引發的討論，或會觸及控方不依賴的證據，因而要求撤換法官，陳官把案押後至下周一（22日）聽取陳並，並稱會於10月3日就申請作裁決。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興。(朱棨新攝)

法官陳廣池審訊途中發現案件疑有新近投訴的證供未呈堂。(資料圖片)

X稱有被告掂其臉照片為證

辯方質疑X聲稱2008年隨被告到公園遭非禮的事屬捏造，X不同意，並反駁稱當時她與被告：「傾到無乜嘢講，佢就叫我坐上去。」X稱感到愕然，但仍然照做。辯方指被告叫她坐大腿不合理，X稱不同意，並提到她是有相為證的，並指相片中，被告的舌頭「掂」著其臉，她並有把相關相片，連同在2011年3月14日首次與被告性交後，她與朋友的對話記錄等文件，亦有一併交給警方。

官質疑未提及有新近投訴資料

法官陳廣池聽罷質疑，為何在審前覆核時，控辯雙方無提及本案有新近投訴。控方即解釋指，控方曾計劃使用有關證據，故證人列表有提及該事項，當時雙方亦無爭議，惟審前覆核後，控方認為該些證據不構成新近投訴，最後決定不會依賴該證據就新近投訴，最後亦未有把資料呈堂。

辯方認為此討論或會觸及控方不依賴的證據，要求撤換法官，陳官遂押後案件以聽取相關陳詞。

辯方質疑被告無向X取電話

辯方今續盤問X時，質疑被告並無向X索取過電話。X否認說法，並指自被告有其電話後，二人便開始聊天。辯方又指，2008年X仍是小學生時，若被告在未告知的情況下往接她放學，X應感到危險，X稱她當時無想這問題

認為X或混淆事件發生年份

X又稱，她當日跟被告到達公園後，被告提及他當時女朋友的「第一次」亦是給了他，她當時沒有問被告「第一次」的意思，但她理解是指第一次性行為。辯方即指，被告與該女友只交往2年，惟X作指被告與該女友拍拖4年，質疑X將2011年所發生的事，套用在2008年，X不同意。

案件編號：DCCC907/2025