諾貝爾和平獎結果或遭提前外洩 公布前日博彩網站現異常押注
撰文：張涵語
出版：更新：
2025年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2025）10月10日揭曉，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得。然而，早在挪威時間10月9日午夜後不久，博彩網站Polymarket顯示，網上押注在馬查多身上的情況激增，或存在提前洩密事件。負責監督諾貝爾和平獎的挪威官員表示，正在調查可疑的網上投注事件。
英國《衛報》（The Guardian）報道，截止10月9日，俄羅斯反對派已故領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）在Polymarket網站上的賠率一直領先於所有其他潛在獲勝者。
馬查多的賠率在午夜過後僅為3.75%，落後於尤利婭和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），但不到2小時後卻飆升至72.8%，顯示押注她獲勝的人數激增。
據報道，其中一名用戶通過對馬查多下注，贏得超過6.5萬美元（約50.6萬港元）；另一位成功押注者使用的個人資料則是在下注當天才建立。
近年來，Polymarket網站成為投注政治事件的熱門場所，其中絕大多數的賭注都集中在美國政治上。許多較冷門的賭盤則依賴謠言與揣測來影響賠率，進而決定最終的派彩金額。
