諾貝爾和平獎｜委內瑞拉「鐵娘子」奪獎　昔答謝特朗普力抗馬杜羅

委內瑞拉反對派領袖、獲外界稱為「委國鐵娘子」的馬查多（María Corina Machado）10月10日奪得諾貝爾和平獎，外界關注失落獎項的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會否不滿，在這次獎項評選中，兩人成為「對手」，但在關於委內瑞拉的政治問題上，兩人是同一陣線，因擁有共同「敵人」——委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro），馬查多曾多次答謝這位美國總統對抗馬杜羅政府，特朗普則曾高調警告馬杜羅勿傷害馬查多。



馬查多於2002年開啟其政治生涯，後來於2010年以創紀錄的票數當選國會議員，並持續在國會內外反對馬杜羅政府。

掌權多年馬杜羅在去年的選舉中再次宣布獲勝後，反對派今年1月在全國各地舉行示威活動。近半年沒露面的馬查多有參與示威活動，並一度短暫被捕。

事件隨即引起各國關注，當時尚未上任的特朗普在社交媒體Truth Social發文，讚揚馬查多和平地表達委內瑞拉人民的聲音和意願，並向馬杜羅政府隔空喊話：「這些自由戰士不應受到傷害，其安全和生命必須獲保障。」

馬查多後來獲釋，並社交媒體X（前稱Twitter）發文答謝特朗普保障她的安全。她表示：「你及時果斷地關心我的安全，是一個關鍵轉捩點......謝謝你，我們深知，自由終將勝利！」

特朗普上台後再次對馬杜羅政府採強硬態度，於8月將抓捕馬杜羅的懸賞金額翻倍至5000萬美元，最近更大幅增強海軍在委內瑞拉附近海域的部署，並將美方聲稱的委內瑞拉販毒團夥列為打擊目標。

馬查多在美國增加對馬杜羅懸賞金額後，再次發文感謝特朗普，讚揚其政府採取果斷行動，瓦解「非法掌控政權的犯罪和恐怖主義組織」。

2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty）

諾貝爾獎委員會方面早前已與馬查多通過電話，並指後者非常感動。報道稱，目前尚不清楚她是否能夠出席12月10日在奧斯陸舉行的頒獎典禮。