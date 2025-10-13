美媒：中國隱形攻擊無人機已經實戰部署

在中國層出不窮的先進/新概念無人機面前，攻擊-11這樣的隱形攻擊無人機在很多中國軍迷心中早已經是「牛夫人」了。但對於世界其他國家而言，攻擊-11依然在全球範圍內都是獨一份——不信可以看看，與之相似的美國X-47B、法國的「神經元」無人機，如今在哪裏？俄羅斯的「獵人」隱形無人機，也沒有了下文。



據報道，多架攻擊-11無人機出現在日喀則軍民兩用機場。（微信公眾號@jungongquan）

（微信公眾號@jungongquan）

也正因為如此，當衛星照片拍攝到西藏日喀則機場出現的攻擊-11無人機時，美國媒體又一次被震驚了——這是首次獲得足夠有說服力的證據，讓「裝瞎」的美國專家也不得不承認，中國隱形攻擊無人機已經服役或接近服役！

美國「動力」網站「戰區」頻道10日稱，8月至9月期間，多架攻擊-11無人機出現在中國西部「非常活躍」的日喀則軍民兩用機場，相關部署持續數周。「這種部署模式與作戰測試的特性吻合，可能表明攻擊-11已達到或即將達到部署狀態。」

九三大閱兵中出現的無人僚機。（微信公眾號@jungongquan）

對於攻擊-11無人機，外界都已經相當熟悉。它採用飛翼布局，具備高度優化的隱形設計，其典型作戰任務包括執行穿透性空對地打擊和情報、監視和偵察（ISR）任務，也具有作為電子戰平台用於空對空作戰的潛力。在此前的多次防務展和閱兵式中，它都已經公開亮相，根據中國官方的說法，攻擊-11早已經服役。

但部分西方媒體和專家拒絕相信中國在先進無人機領域「領先世界」，堅持認為這些無人機——無論是早已經公開的攻擊-11還是首次在九三大閱兵中出現的無人僚機，都是「試驗品」甚至「嚇唬人的模型」。

而這次美國衛星拍攝的照片顯示，至少兩架攻擊-11無人機採用與其他解放軍軍機常見的整體灰色塗裝，還有1架則覆蓋著某種紅/棕色保護罩。報道提到，美國商業衛星公司星球實驗室9月10日拍攝的衛星圖像顯示，日喀則基地的「側衛」系列戰鬥機也使用了類似的保護罩。這樣的正式塗裝和部署到西藏高原機場的舉動，種種跡象都表明攻擊-11的確已經被列入了作戰序列。

美媒認為，目前解放軍可能正在摸索它的未來作戰模式——畢竟作為「全球首次」，它暫時還沒有可以參考的對象，只能靠自己。

攻擊-11也被認為在發展艦載型號。（微信公眾號@jungongquan）

之所以攻擊-11選擇部署到日喀則，是因為這裏距離中印邊境很近，具有戰略重要性。報道稱，這裏多年來一直是各種中國先進無人機的部署地點，包括「彩虹」系列無人機，以及無偵-7「翔龍」高空偵察無人機也經常出現在這裏，「用於收集與印度接壤的邊境情報」。

報道稱，攻擊-11從日喀則起飛，將提供一個難得的現實機會來探索和完善隱形攻擊無人機作戰的戰術、技術和程序，以及它們如何適應現有的部隊結構。該基地海拔近4000米，為了滿足高原起降的特性，還修建了一條5000米的「世界最長跑道」。報道猜測，在該基地部署多架攻擊-11無人機還可能會測試它們之間的高度自主作戰能力以及與有人駕駛戰鬥機的協同作戰能力——殲-20S雙座型隱形戰鬥機就經常被描述為攻擊-11可能的空中夥伴。

美軍X-47B艦載無人攻擊機莫名其妙地下馬了。（微信公眾號@jungongquan）

讓美媒感嘆的是，除了攻擊-11之外，中國還在測試多型更先進的無人機，包括具備六代機特徵的無人空戰僚機。而美國雖然更早嘗試發展隱形攻擊無人機，但卻因為種種原因而自行放棄。如今美國的察打一體攻擊無人機依然是「死神」「捕食者」之類的非隱形無人機，而俄烏衝突已經充分證明，這類無人機在高強度的現代化戰爭中基本沒有生存能力——曾喧囂一時的土耳其TB-2無人機如今在俄烏衝突中銷聲匿跡就是證據。

從這個角度看，到底誰才在為未來戰爭做好準備，當真是一目了然——下一步，該考驗美軍的鋼鐵意志了！

本文轉載自微信公眾號「鑑軍堂」

