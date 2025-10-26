今天的中國不是他們「預言」的樣子！

多年前，西方「預言家」就曾給中國寫過「落幕」的劇本。在他們看來，這個曾被列強瓜分、工業基礎幾近為零的國家，會在饑荒、動蕩與技術封鎖中一步步走向凋零。然而，與他們劇本恰恰相反，中國不僅沒有退場，反而以驚人的韌性逆勢上揚。



「中國似乎是最容易被預測的國家，然而卻是最難被準確預測的。」從「中國糧食危機論」到「中國崩潰論」再到「中國崛起見頂論」，那些唱衰中國的預言為何屢屢失敗？這背後又隱藏著怎樣的發展邏輯？



9月23日，在上海舉行的第25屆中國國際工業博覽會上展出的一組大型工業機器人產品 （新華社）

一直以來，西方一些預言家「唱衰中國」的言論不絕於耳。

20世紀90年代，美國學者萊斯特·布朗曾拋出「誰來養活中國」之問，試圖將中國塑造為「全球負擔」。他預測，未來隨著人口增加和耕地面積減少，中國將面臨嚴重的糧食供需問題，並且這一問題還將對世界糧食供應造成威脅。

但現實給出了最有力的回應：今天的中國，用占世界9%的耕地、6%的淡水資源，不僅穩穩養活了全球近20%的人口，更實現了糧食年產量連續多年穩定在1.3萬億斤以上的「豐年奇蹟」。「誰來養活中國」的問號，最終被中國人民的汗水與農業科技的突破拉直成驚嘆號。

當糧食危機預言褪色，「中國崩潰論」又粉墨登場。2001年，美籍華人章家敦在其英文專著《中國即將崩潰》中聲稱，中國經濟會在2008年之前崩潰。同一時期，西方輿論更借中國加入WTO之機，斷言「脆弱」的中國經濟將被外國資本與產業沖垮。但中國再次「手撕」劇本：加入WTO以來，中國經濟總量從世界第六位躍升至第二位，不僅未被沖垮，反而成為全球經濟穩定與覆蘇的「壓艙石」。

中國經濟・中國貿易・中國旅遊・中國金融・中國地標：圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

當經濟預言失效，科技質疑又起。曾幾何時，國際輿論場上一些戴著「有色眼鏡」的聲音，給中國貼上了「模仿者」的標簽，質疑我們的科技創新能力。他們以個別現象以偏概全，忽視了中國科技發展的澎湃動能與堅實步伐。中國人從不活在別人的評價里，只走自己的奮鬥路。2024年，英國《經濟學人》刊文指出，中國已成為科學超級大國，正回答了其五年前提出的「中國能否成為科學超級大國」的疑問。

翻開歷史的「唱衰清單」，這些論調出現的時間總能與中國發展的關鍵階段高度重合。

新中國成立初期，西方斷言「一窮二白的中國難以獨立生存」；改革開放初期，他們又拋出「經濟改革必然導致政治崩潰」的預言；蘇東劇變時，「下一個倒下的將是中國」的論斷甚囂塵上；亞洲金融危機、2008年全球金融危機期間，「中國經濟難以獨善其身」的唱空聲更是此起彼伏。

這些「精準踩點」的唱衰，看似是對中國發展風險的「客觀預警」，實則是對中國發展成果的刻意回避。

2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為比亞迪的電動車停泊在港口，（Reuters）

預言者鎩羽，實踐者破局。中國在應對挑戰、把握機遇中不斷增強發展韌性與定力，中國道路愈發顯現出強大的生命力。

「中國崩潰論」之所以屢屢崩潰，恰是因為下面三種誤區：

誤區一：低估了「集體奮鬥」的深層動力。

中國的發展動力從來不是個體的「原子化競爭」。從「耕讀傳家」的傳統到「奮鬥改變命運」的現代共識，14億多人凝聚起「向上流動」的集體意志。這種集體意志塑造了獨特的社會生態，既非西方「個人主義」的松散，也非「平均主義」的僵化，而是「你追我趕」的向上合力。普通人通過勞動積累財富，企業通過創新搶占市場，地方通過良性競爭優化發展環境。這種「萬馬奔騰」的發展勢能，讓中國經濟始終保持著「春風吹又生」的韌性。即便某個領域出現波動，其他領域的發展也能迅速補位，形成一種有效的動態平衡。

誤區二：誤判了「文明語境」的根本差異。

西方世界在觀察中國時，常常不自覺採用文化中心主義的視角，活在其自身歷史經驗編織成的認知牢籠中。英國學者馬丁·雅克曾一針見血地指出，西方最大的認知誤區，就在於總是用自己的尺度來衡量中國。他們將基於自身發展歷程所形成的制度與模式奉為普世標準，不願去理解一個擁有悠久文明、獨特國情和不同政治哲學的國家，其發展道路必然有其內生規律和獨特性。這種根深蒂固的思維定勢，使他們固執且傲慢地認為，不遵循西方劇本的成長故事注定難以持久，從而一次次誤讀中國。

誤區三：陷入了「戰略圍堵」的慣性思維。

一些西方勢力與媒體對中國的指責，早已陷入了為批評而批評、為遏制而抹黑的思維窠臼。在這種「有色眼鏡」下，中國的發展成就被刻意忽略，正常的政策舉措被惡意解讀。如中國倡導合作共贏，被曲解為「戰略滲透」；中國推進科技自立自強，被污名化為「破壞規則」；中國維護國家核心利益，又被渲染成「中國威脅」。然而，謊言終究無法掩蓋事實。這些出於政治目的編織的「話語陷阱」，在現實面前一次次破產，反襯出其自身的蒼白無力與邏輯匱乏。

2025年抗戰勝利80周年閱兵，殲擊機等軍機及導彈等戰略武器通過天安門廣場。（新華社）

一路風雨兼程，中國何以屢屢打破外界的預言與質疑？在筆者看來，一套科學、務實而又具有延續性的發展規劃體系，正是關鍵所在。

「開門編規劃」，是我們一以貫之的方法論。從「十五」計劃首次向社會公開征文、廣泛聽取群眾來信建議，到「十四五」規劃首次以網絡方式問計於民，將「互助性養老」等來自基層的聲音正式寫入國家文件；再到眼下「十五五」規劃編製期間，累計收到311.3萬條公眾建言，「建設國家級AI開放創新平台」「構建省際生育支持機制」等建議被納入研究視野。中國規劃始終緊扣國情與人民期盼，真正把頂層設計與問計於民融為一體。這種既仰望星空又腳踏實地的推進方式，讓中國的發展始終步履穩健。

「準確識變、科學應變、主動求變」，讓中國規劃體系始終葆有旺盛的生命力。2018年中美貿易摩擦期間，中國通過擴大內需、優化產業鏈佈局，成功抵御外部壓力；2020年，黨的十九屆五中全會正式提出加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，這是對「十四五」乃至更長時期內我國經濟發展戰略作出的重大調整。而面對美國再度對中國商品加征關稅的威脅，中國迅速作出反應，並擲地有聲地回應：「談，大門敞開；打，奉陪到底。」這背後，是一個大國在風浪中的戰略清醒與從容。

中美這兩大經濟體的關稅戰持續或令亞洲各國的出口和經濟大受打擊。（路透社）

「一張藍圖繪到底」，是中國發展不偏航、不折騰的重要保證。再宏偉的戰略，如果不能落地，終究只是空中樓閣。中國規劃之所以行之有效，很大程度上得益於其強大的執行力和政策連續性。這一點在科技創新領域尤為突出，從「十一五」規劃提出「建設創新型國家」，到「十五五」規劃提出加強原始創新和關鍵核心技術攻關，正是這種久久為功、持續聚焦的政策定力，推動我國在高端芯片、人工智能、新能源等關鍵領域實現突破。「集中力量辦大事」的制度優勢，讓中國的發展始終沿著可預期、可持續的軌道穩步前行。

正如2003年諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·恩格爾所言：「當中國為下一代制定五年規劃時，美國只能規劃下一次選舉。」一針見血點出了中國發展背後的制度優勢。

今天中國所走的崛起之路，從來不是為了印證誰的預言，而是人民意願與制度優勢共同寫就的奮鬥答卷。我們不沿著別人設定的劇本前進，而是堅定走自己選擇的道路。明天的中國，也必將在屬於自己的軌道上昂首向前！