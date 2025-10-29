王滬寧角色吃重　高層眼中四中全會的七個重點

10月28日，在影響中國未來五年發展的中共二十屆四中全會閉幕數日後，中國官方公布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》和習近平關於「十五五」規劃建議的說明。這是遠比10月23日四中全會閉幕當日發布的公報詳細的文件，從中可以看出中國決策層怎麼制定和理解「十五五」規劃。



10月23日，中共二十屆四中全會在北京閉幕。（新聞聯播畫面）

據習近平的說明可以得知，早在今年1月，中國決策層便已經成立「十五五」規劃文件起草組，組長由習近平親自擔任，副組長分別是國務院總理李強、全國政協主席王滬寧、中央書記處排名第一的書記蔡奇、國務院排名第一的副總理丁薛祥。

與「十三五」、「十四五」規劃的文件起草組相比，作為政府和經濟工作代表的李強、丁薛祥和作為黨務工作代表的蔡奇擔任「十五五」規劃文件起草組副組長符合慣例，已經轉任全國政協主席的王滬寧擔任「十五五」規劃文件起草組副組長則顯得不同尋常。再考慮到去年召開的二十屆三中全會的文件起草組副組長同樣包括王滬寧，足以說明王滬寧在習近平時代的中國政治經濟文化治理中角色吃重。

今年3月10日，全國政協十四屆三次會議閉幕，全國政協主席王滬寧發表講話。（香港01直播截圖）

從今年1月成立「十五五」規劃文件起草組到10月召開四中全會，「十五五」規劃建議的起草有一個比較長的調查研究和徵求各方意見的過程。未雨綢繆、提前謀劃國家發展是中國治理的一個面向。在這背後是改革開放以來，中國已經形成發展市場經濟和持續編制五年規劃的兩大治理特色。從長遠來看，中國仍需持續探索市場和政府的各自合理角色，提升政府治理的透明化、民主化、專業化程度。

習近平在說明中專門提出「十五五」規劃建議的七個重點問題。第一，關於「十五五」時期的重要地位。「十五五」規劃建議全文已經明確寫道：「『十五五』時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。實現社會主義現代化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程，需要不懈努力、接續奮鬥。『十五五』時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。」這正是決策層對於「十五五」規劃的定位，既顯示出今後五年中國進入關鍵時期，又說明中國自鄧小平時代確立社會主義現代化目標以來注重政策的穩定性、連續性。

第二，關於「十五五」時期經濟社會發展目標。習近平表示：「2035年基本實現社會主義現代化，一個重要標誌性指標就是人均國內生產總值達到中等發達國家水平，這要求『十五五』時期經濟社會發展保持適當速度。」這同樣是源自改革開放初期制定的「三步走」發展戰略的目標，今天中國仍在堅持。可以說，人均GDP達到中等發達國家水平對於今天仍是最大發展中國家、仍有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」的中國來說，是非常艱鉅、非常有歷史意義的目標。

中國決策層把發展科技放在突出位置。圖為2021世界機器人大會在北京開幕。（新華社）

第三，關於以推動高質量發展為主題。習近平說：「推動高質量發展，最重要是加快高水平科技自立自強，積極發展新質生產力。」在「十五五」規劃建議中，科技被放在十分突出的位置。在這背後既是中國衝破美國高科技「卡脖子」的應對之策，又是中國總結工業革命以來人類發展經驗、推動經濟轉型升級的必然選擇。

第四，關於做強國內大循環、暢通國內國際雙循環。習近平提出：「以國內循環的穩定性對沖國際循環的不確定性。」內需不振、國內循環存在堵點，是中國的困境。今後五年怎麼擴大內需和消除國內循環的堵點，直接關乎中國能否可持續發展。

第五，關於全體人民共同富裕邁出堅實步伐。共同富裕既符合中國自古以來的公平理想，又是中國當年啟動改革開放的重大承諾。在激發經濟活力的同時推進共同富裕，可以說是世界級難題。但隨着中國經濟社會的發展，共同富裕是2035年目標的應有之義。正因這樣，今後一些年，中國預計會有關於共同富裕的大動作。

10月27日下午，政協第十四屆全國委員會第四十二次主席會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。（新華社）

第六，關於統籌發展和安全。習近平認為：「未來5年，我國各種不確定難預料的風險因素將明顯增多，統籌發展和安全任務更加艱鉅。」第七，關於堅持黨的全面領導。2012年十八大以來，持續強化黨的領導和黨中央集中統一領導是中國政治演進的一個關鍵特徵，新的政治秩序和政治倫理得以在習近平時代建立起來。

總而言之，對於「十五五」規劃的理解，應該放在2035年目標的視野下。在中國決策層看來，儘管中國發展「處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」，「國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰，世界經濟增長動能不足」，「大國博弈更加複雜激烈」，但中國依然會堅持辦好自己的事，依然持續推進鄧小平時代提出、習近平時代提前至2035年的基本實現社會主義現代化目標。這既展現出中國注重中長期利益、久久為功、具有強大政治定力的面向，又再次說明中國決策層希望通過辦好自己的事、推進社會主義現代化來應對內外的複雜挑戰。