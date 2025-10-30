台歌手鄭智化深圳機場「連滾帶爬」？中國8500萬殘障人士出行挑戰

最近在中文互聯網最火的一個成語，莫過於「連滾帶爬」。一首網絡神曲讓台灣民進黨立委王世堅的語錄「匆匆忙忙連滾帶爬」一夜爆紅；台灣歌手鄭智化的一條微博，也因使用「連滾帶爬」引發輿論風波。



63歲的鄭智化10月25日下午在微博發文，控訴廣東深圳寶安機場「對殘疾人的態度是最沒人性的」，指操縱升降車的司機不顧他的安全，完全不願把升降板提高，「冷眼看著我連滾帶爬進飛機」。



根據鄭智化的敘述，他在深圳機場乘坐的航班停靠在遠機位，坐上用於協助輪椅乘客登機的升降車後，升降車停靠位置與機艙門地板之間存在25公分高度差，導致輪椅無法推入，他因小兒麻痹症癱瘓的雙腿也無力跨進機門。

這條微博迅速登上熱搜。深圳機場同天傍晚在鄭智化的貼文下留言致歉，表示已就相關問題同航空公司啟動核查。當晚，深圳機場通過官方微博回應稱，為防止保障設備（升降車）剮蹭飛機，登機車與飛機艙門需保持20釐米的高度差，因此給輪椅旅客進入客艙帶來不便。機場將聯合航司「立行立改」，自星期六晚間起，將為有輪椅旅客的航班盡可能提供廊橋靠接保障。

監控影片引發輿論反轉

鄭智化10月26日凌晨在微博回應稱，已收到機場道歉，將不再追究此事。「只希望借由此事，深圳機場能優化他們對殘疾人士的服務與協助。」

但事情並未就此划上句號。一個記錄了鄭智化登機過程的監控影片10月26日在網上流傳，輿論隨之反轉。

這個約1分30秒的影片顯示，鄭智化坐著輪椅，在登機車協助下升到機門口。他先把隨身物品遞給機艙內的空姐，隨後與身旁兩名機場地勤人員交談一番，最終在地勤攙扶下，撐著拐杖走進機艙。

深圳機場致歉文中公開監控畫面。監控影片顯示，鄭智化在地勤攙扶下，撐著拐杖走進機艙。

不少看過影片的網民指責鄭智化誇大其詞：「好幾個工作人員在幫你，怎麼能說是『連滾帶爬』？」「殘疾人就可以造謠污蔑了？要是這幾個工作人員因為你丟了飯碗怎麼辦？」

還有人質疑，身為台灣人的鄭智化選在北京剛設立的「台灣光復紀念日」當天批評大陸機場，是「別有用心、故意挑事」。有網民寫道：「他去過全球那麼多機場，怎麼就偏偏針對大陸機場？」

不過，眼尖的網民從監控影片顯示的時間發現，影片是以兩倍速度播放。如果按原速播放，鄭智化實際在登機口滯留了三分鐘，地勤和空姐花了更多時間商量對策。有網民認為，這說明航司並沒有針對殘障人士的預案，「全靠現場想辦法」。

對於鄭智化是否真的「連滾帶爬」，網民也有不同看法。有人認為，鄭智化既沒有「滾」也沒有「爬」，影片中展現的狀況根本不像他描述的那麼誇張。也有網民指出，讓一個腿腳無力的殘疾人在大庭廣眾下被擺弄身體，暴露缺陷，「這種狼狽用『連滾帶爬』來形容，根本沒有問題」。

中國輪椅擊劍運動員金晶則在她撰寫的時評中，以殘障人士視角重現當時的畫面：「眼前這一級台階攔住了你的輪椅，所有人都看著你。背後還有許多乘客在等待。你不想被圍觀，也不想讓後面的人多等，於是吃力地撐起拐杖，拖著不受控制的腳嘗試上台階……這時有好心的工作人員意識到你的無力，趕來幫忙，幫你把腳放了上去；但你還要繼續拖著腳緩慢地挪到自己的座位上……如果換作大家在這個場景體驗一次這樣的經歷，是不是覺得狼狽不堪、連滾帶爬？」

鄭智化在10月27日再發微博，為用詞不當致歉。他寫道，「連滾帶爬」是他登機過程不順，一時氣憤的遣詞。這次幫他推輪椅的小哥服務非常好，甚至直接攙扶他的腿進機門，「在此向各位服務人員一並致謝，希望不要因此對服務人員造成不好影響。」

鄭智化在另一條微博補充，此次爭議並非偶發事件，而是他多年來在各地機場的親身遭遇。

他說，自己因罹患小兒麻痹症，不穿支架無法行走；但南京機場工作人員卻要求他將金屬支架過X光安檢，否則不能上飛機。新疆機場安檢要求他把拐杖托運，但他在飛機上必須撐拐杖才能自行上廁所。在上海機場，安檢人員花了半個多小時檢查他的支架，他提醒說「我飛機快趕不上了」，但對方只是冷冷回答：「這位旅客你不要影響我的工作。」

鄭智化寫道，他尊重機場安檢必須嚴密，「但是殘疾人也是人，我們是旅客不是罪犯！」

除了嚴苛的安檢，遠機位也令鄭智化深感困擾。他說，他體諒機場廊橋不夠用，飛機必須停在遠機位。大機場有升降車可以協助輪椅人士，但遇上設備不足的機場，他有時必須頂著大雨和風寒，從機艙走下樓梯，再走到擺渡車，「根本是一場艱苦的馬拉松之旅」。

當飛機停在沒有廊橋的遠機位時，設備齊全的大機場通過升降車協助輪椅乘客進入機艙。（網絡圖片）

鄭智化在兩歲時患上小兒麻痹症，從此以輪椅代步。早在1990年代，他就因創作出《水手》《星星點燈》等膾炙人口的歌曲走紅兩岸，近年來仍頻頻到大陸演出。

當一些網民指責鄭智化「歪曲事實」「製造衝突」，要求當局禁止他到大陸演出的同時，也有人呼籲各地政府借此契機提升無障礙措施和服務，解決廣大殘障人士的出行痛點。

鄭智化發帖投訴深圳機場後，同為輪椅歌手的李琛第一時間留言支持，指他也曾有過類似經歷，對此感同身受。「無障礙設施、服務意識及配套措施還需提高且長期重視！」

8500萬殘障人士的出行挑戰

2017年，中國殘聯康復部主任胡向陽曾公開表示，中國殘障人數量約有8500萬，佔總人口的6.34%，相當於每16人中就有一位殘障人士。

不過，中國肢殘人協會主席盧林去年告訴《華夏時報》，上述統計數據是根據2010年第六次全國人口普查的總人口數，結合2006年第二次全國殘疾人抽樣調查的殘疾人佔比推算而出。相關統計已從2010年沿用至今，已經嚴重滯後、亟待更新。

至於中國各地的無障礙設施數量和覆蓋率，目前也缺乏權威官方統計。根據2017年中國青年報社會調查中心一項有關殘障人士出行的調查，73.2%的受訪者很少在公共場所見過殘障人士。

2023年9月，中國《無障礙環境建設法》正式實施，這是中國首次就無障礙環境建設制定的專門性法律。其中就規定，新建、改建、擴建的各類建築、道路都應建設或改造無障礙設施；公共交通運輸工具需要確保其中一定比例符合無障礙標準。

城市數據智能平台「城市象限」去年對10名輪椅出行人士採集的北京出行數據顯示，輪椅使用者出行會面對道路狹窄、坡道不合理、地鐵車廂無障礙座位被佔用等問題。有網民直言，許多城市的無障礙設施淪為擺設，並沒有真正惠及殘障人士。

視障脫口秀演員黑燈去年曾在演出中吐槽，一些城市的不鏽鋼盲道雨後十分濕滑，盲人走在這類盲道上「跟溜冰沒有任何區別」。節目播出後，深圳市福田區陸續把當地的不鏽鋼盲道換成水泥材質。

視障脫口秀演員黑燈曾吐槽，一些城市的不鏽鋼盲道雨後十分濕滑，走上去「跟溜冰沒有任何區別」。（網絡圖片）

鄭智化用「連滾帶爬」形容他的登機過程，或許帶有誇張和情緒化成分，但比起有待商榷的措詞，更值得關注的是殘障人士出行時面對的困境，以及無障礙設施和服務存在的不足——即便是在深圳這個一線城市。

套用因「連滾帶爬」爆火的王世堅語錄，一個真正無障礙的環境，應該幫助殘障人士「從從容容游刃有餘」地出行，而不是令他們陷入「匆匆忙忙連滾帶爬」的窘境。

本文獲聯合早報授權轉載。

