鄭智化｢連滾帶爬｣重演　六旬子推94歲母輪椅出行深圳北遭冷漠對待

此前台灣藝人鄭智化在深圳機場因殘障設施不足，遭遇上飛機時「連滾帶爬」的窘境，引發內地對於殘障設施、殘障人士出行的大討論。

10月27日，內地一網民發佈影片表示，自己帶94歲母親坐輪椅出行時，在深圳北高鐵站遇到了與鄭智化相同的境遇，被工作人員「踢皮球」，「簡直是鄭智化『連滾帶爬』第二版」。



10月27日，61歲的柳先生在網絡發佈影片反映，他推著94歲的母親坐輪椅從深圳北站下車，現場找不到工作人員提供幫助或引導，想出站台，卻半天找不到輪椅能進的垂直電梯。

柳先生在影片中無奈稱，自己被站內工作人員「踢皮球」：「剛才下車，那邊叫我到這邊來坐垂直電梯下去，到這邊來，又叫我上那邊去。這簡直是鄭智化『連滾帶爬』的第二版。」影片中，他推著輪椅上的母親，在站台上有些茫然。

據柳先生向《極目新聞》介紹，他在10月26日帶著94歲的母親從北京坐高鐵動車到深圳。他推著母親的輪椅，還帶著一個大旅行箱，所以到站前，他請列車員聯繫深圳北站站台提供幫助。但列車員告訴他，由於他「預約晚了」，所以車站無法提供額外的幫助服務。

柳先生說，下車後他問站台工作人員哪裡有升降電梯，可以將輪椅推進去，下樓出站台。「她順手一指說往前走，我見她比較冷漠，也沒再多問，就推著輪椅往前走。終於看到一個垂直電梯，想進去，這時過來一個人告訴我們說，這不是出站口。我們信了，繼續往前走了很遠，然後又一個工作人員告訴我們回頭，還是從那個垂直電梯下。」

柳先生說，這番折騰讓他很累，對深圳北站的服務態度及行為很不滿意，認為太機械和冷漠。「可能他們有要求，站台工作人員要守在崗位上。但是面對需要幫助的人，走幾步、多說幾句、詳細告知一下不行嗎？」於是，他將拍下的影片發佈在網絡，「我喜歡深圳的包容，這個城市有太多令人稱道之處，我的本意只是提醒深圳北站改善服務。」

29日下午，深圳12306熱線工作人員表示，針對殘疾人及其他出行不便的旅客，車站可以專門提供幫助服務，但應在列車發車前6小時提出申請。旅客如果在車站需要幫助，可以向現場工作人員反映，他們目前未了解到柳先生影片中反映的情況。關於深圳北站站台升降電梯的分布情況，是否方便旅客找到，工作人員表示不太清楚，「每個車站都是不一樣的。」