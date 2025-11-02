鄭智化風波裡的城市無障害大考驗　從連滾帶爬到自主出行還有多遠

中國近年推進無障礙環境建設，完善城市道路和公共建築無障礙設施，但許多地區也存在設施疏於維護與改造進度滯後等問題。知名台灣歌手鄭智化最近發文指責深圳機場的殘障人士服務不到位，引發輿論風波，令社會文明、包容議題再次進入公眾視野。



一名聽障人士通過服務平台，一鍵呼叫手語翻譯志願者，通過遠程手語翻譯服務，實現與他人溝通。這項解決聽障人士生活「痛點」的科技，將在粵港澳召開的全運會和殘特奧會上使用。（聯合早報 曾實攝）

25歲的菲菲是一名視障人士，也是一名志願者。今年3月開始，她每週都會搭地鐵跨城一小時，到廣州荔灣區西村街道和苑社區，指導小區內的視障人士學習使用電腦、手機，不知不覺已持續逾半年。

和苑社區是廣州特殊人群聚集的小區，小區的3650名戶籍居民中，有超過180名殘障人士，其中視障人士有43人。如何服務這一群體，兼顧他們的日常生活與精神文化需求，是當地基層管理需要直接面對的課題。

在廣州和苑社區的和光閱讀館，同為視障人士的志願者菲菲（後）正在教社區居民梁敏尼使用電腦。（聯合早報 曾實攝）

去年10月，當地街道在社區內開闢了約70平方米的和光閱讀館，這也是廣州市首個社區級的視障文化服務場所。

館內陳列了盲文書籍，還配備多種無障礙設施設備，為視障人士提供閱讀、交流、學習的空間。

廣州和苑社區的和光閱讀館，為視障人士提供盲文書籍。（聯合早報 曾實攝）

菲菲作為指導老師在這裡開展的教學，是當地引入社會機構，定期開展的公益活動之一。

居住在社區的21歲女孩梁敏尼在菲菲的幫助下，從零開始一點點熟悉電腦操作，半年下來，已經能在鍵盤上慢慢探尋按鍵位置，借助電腦的讀屏軟件，精準打開文本編輯器，把水果、蔬菜、動物等英文單詞一個個輸進去。

這名年輕的視障女孩，正藉着互聯網一點點接觸更廣闊的世界，她還在學習中文打字，嘗試使用更多電腦軟件，希望從互聯網上發現並聆聽更多音樂。

她說：「學會用電腦，我自己就可以打開電腦來聽歌了。」語氣裏，滿是對探索的美好憧憬。

和苑社區居委會主任吳志峰接受《聯合早報》採訪時介紹，和苑社區是目前廣州視障人士最集中的社區，與一般社區需求不同的是，這裏的設備設施有大量生活細節需要考慮，同時也要兼顧居民的精神文化需求。社區針對視障人士定期舉辦培訓、口述電影等文化活動，梁敏尼參加的電腦學習課也是活動之一。

廣州視障人士集中的小區內，定期舉辦服務這一特殊群體的文化活動。圖為社區與廣州圖書館等機構合作舉辦口述電影活動，讓視障人士也能「看」上電影。（聯合早報 曾實攝）

吳志峰記得，2019年廣州原「盲人大院」整體搬遷，一批視障人士集中遷入這個小區，當時無障礙設施還不完善，曾發生視障人士乘電梯至負一層停車場迷路事件，所幸保安巡邏時發現，在那之後，社區開始聯合物業，全面推進無障礙設施建設。

目前，盲道與無障礙導航系統覆蓋了這一小區，電梯內安裝了盲文按鈕和語音播報系統，小區還為視障家庭進行智能家居無障礙改造，同時培育了志願隊伍，為這個群體提供多方位支持。

廣州在視障人士集中的社區內推進無障礙改造，包括路面上的盲道。（聯合早報 曾實攝）

廣州在視障人士集中的社區內推進無障礙改造，包括加裝帶有語音播報系統的無障礙電梯。（聯合早報 曾實）

如今，每當視障人士經過小區公共空間，他們的手機或配備的藍牙手環便會提醒所處的位置，比如播報「和苑社區黨群服務中心」「和光閱讀館」等。吳志峰說，入住大約一年後，小區內的視障居民基本都已適應了這裏的生活。

75歲的視障居民蔡志真對此深有體會，直言：「現在的生活方便多了。」

她在志願者的指導下學會了用智能手機，現在可以熟練地摸索，打開手機中安裝了語音播報功能的微信，隨時與小區內同為視障人士的鄰居們溝通交流，不時還相約一起下樓活動。

鄭智化風波引發熱議

和苑社區是廣州推進無障礙改造、提升城市包容性的社區樣本，也為全域無障礙建設提供了基層實踐經驗。

作為社會公共服務體系的關鍵一環，無障礙建設是衡量一個國家或城市文明程度的重要標尺，是社會公平的體現，而就在不久前，雙腿殘疾的知名歌手鄭智化的一則微博，也再次將這一議題推向公眾視野。

63歲的鄭智化10月25日在微博發文，批評廣東深圳寶安機場殘疾人士服務存在嚴重缺陷。

據他描述，他搭乘的航班，升降車與機艙存在高度差，導致輪椅無法進入，工作人員卻「冷眼看著我連滾帶爬進飛機」。鄭智化控訴深圳機場「沒人性」的帖子隨即在中國互聯網引發熱議，衝上微博熱搜。

鄭智化發文控訴深圳機場後獲道歉，表示不再追究。

深圳機場當天兩次為此道歉，解釋說升降車和艙門之間保持高度差是基於安全操作規範，並表示將試用坡度登機設備。不過，網上之後曝光的視頻顯示，工作人員當時全程攙扶並協助鄭智化登機，鄭智化隨後為自己 「連滾帶爬」 的過激表述道歉。

儘管輿論出現反轉，但這場風波再度暴露出許多中國城市建設的瑕疵，無障礙出行的系統建設還有不少細化工作，無法很好地與現實需求對接。輿論連日來也對城市無障礙環境不到位的問題，以及如何讓殘障群體從從容容出行，展開熱烈討論。

打造城市「軟關懷」

其實，中國一些城市近年來已經在推進無障礙環境建設，包括道路和公共建築，因而年長者和殘障者等人群的出行便利度和社會參與度，都有所提升。

中國也在2023年開始實施《無障礙環境建設法》，在無障礙設施建設、信息交流、社會服務等方面進行規範。

當中提出，各地新建工程必須符合無障礙建設標準、要推動現有多層住宅加裝電梯或其他無障礙設施、地方政府要逐步建立城市無障礙公交導乘系統等。

對殘障群體的生活服務與社會保障力度也在加大。數據顯示，截至2024年底，中國總共完成超過122萬5000戶困難重度殘疾人家庭的無障礙改造。

但短板也客觀存在，包括在設施層面存在「重建設輕維護」的現象，部份盲道被佔用、無障礙設施損壞失修，一些老舊小區的改造進度滯後等；在服務層面，部份政務與商業平台讀屏適配不完善，難以滿足視障群體的需求。

廣州在2021年入選「全國無障礙環境示範市」，近年持續推進市內道路、公園、天橋等公共設施的無障礙建設，尤其是11月粵港澳將共同舉辦中國第15屆運動會和全國殘特奧會，廣州作為主辦城市之一，為此進行了全方位升級改造。

談及廣州目前的無障礙環境，廣州市荔灣區盲協主席張靜昕受訪時說，廣州的無障礙基礎設施和服務相對完善，以視障人士為例，這個群體憑藉現有設施基本可以實現獨立出行，也因為這一便利，不少視障者願意在廣州工作。「只要地鐵可達的地方，我們哪裏都可以去。」

但她也指出，視障人士目前搭乘公共巴士仍有不便，由於缺乏精準的聲音指引，當車站候車人員較少時，想通過諮詢他人確認乘車信息成為難題。她希望各地未來能有更便捷的解決方案，比如藉助智慧交通系統實時提供信息，幫助視障人士順暢搭乘公交車。

互聯網拓路 為特殊群體打開就業新通道

特殊群體的生活質量與發展空間，折射着城市的溫度與治理精度。在政策推動與社會參與下，殘障人士的就業渠道近年走向多元，互聯網平台的興起也帶來機遇，讓部份殘障人士實現居家就業的可能。

中國今年出台的2025年至2027年《促進殘疾人就業三年行動方案》，提出要通過機關事業單位帶頭招錄、企業開發就業崗位、實施就業幫扶等行動拓寬殘疾人就業渠道。

其中，針對盲人就業，文件提出要扶持開辦盲人醫療按摩所，多渠道開發盲人新形態就業等。

33歲的張靜昕是先天視力障礙，她也是廣州本土培養的首位視障研究生，主要研究方向是殘疾人社會服務與社會工作。

大學畢業後，她創辦了廣州融愛社會服務中心，關注基層助殘服務，推動落實助殘政策，並對接殘疾人士需求，協助他們回歸社會。

關於對視障人士等特殊群體的技能培訓與就業支持，張靜昕說，他們與社區合作，開設茶藝班、手工班、電商等培訓項目 ，先後培訓40多人，其中12人實現了就業，工作崗位包括咖啡師、茶飲師等。

盲人按摩仍佔主業 新興崗位供不應求

她指出，目前盲人按摩仍是視障人士的就業主渠道，儘管陸續也出現一些適合視障群體的新業態，比如客服、網絡主播、咖啡師、文員等，但數量不多，就業崗位總體緊張。

目前任職於廣州融愛社會服務中心的菲菲，從北京聯合大學推拿專業本科畢業，但她放棄了自己的專業，選擇成為一名社工。她說，自己更希望可以為視障群體分享外界信息，助力他們拓展就業與生活的思路。

菲菲也指出，視障人士的就業狀況與整體就業環境相關聯，在經濟環境影響下，不僅要應對需求收縮的問題，還要面對群體間的「內卷「現象，在推拿這一傳統崗位上，雖然市場需求長期存在，但也面臨收入壓力與信任維繫等難題。

構建與社會之間的職業關聯，對殘障人士等特殊群體有重要意義。張倩昕說，實現就業之後，殘障人士的自信心往往有很大提升，他們與跟家人的關係也有明顯改善。

張倩昕認為，即便沒有現成的就業崗位，實習或見習這類實踐機會對殘障人士也很有必要，因為可鍛煉社交能力，熟悉社會規範，讓他們更好融入社會。

科技搭「手語橋」 讓聽障者聽得到

近年來，一些中國業者也在加快為殘障人士研發能解決他們生活「痛點」的科技產品。

一款名為「音書手語翻譯「的小程序，將在粵港澳即將舉辦的中國第15屆運動會和全國殘特奧會上，提供無障礙支持。通過這一小程序，聽障人士一鍵呼叫，可連線平台上的志願者，獲得遠程的手語翻譯支持。

雙耳失聰的石城川創辦廣州音書科技，通過人工智能技術，改善聽障群體溝通狀況。（聯合早報 曾實攝）

這一小程序去年底上線，目前入駐了約100名經過篩選的中國各地手語翻譯志願者。

開發這一小程序的音書科技創始人兼首席執行官石城川受訪時說，產品類似於打車軟件連接司機和乘客，這一平台為聽障人士和手語翻譯員建立連接，同時可將語音轉化為文字，解決聽障群體與健聽人士的實時溝通問題。

石城川本人也是一名聽障人士，他在11歲時因病雙耳失聰，憑藉自己的努力以優異成績考上大學，2016年與合作夥伴創辦音書科技，利用人工智能技術改善聽障人士的溝通現狀。

像音書科技這樣致力於解決殘障人士需求的項目，正在中國各地出現，在無障礙環境的細分領域開闢新市場，比如蘇州殘障團隊研發無障礙智能家具，解決肢體殘障者居家生活的不便。

一些智能手機上的地圖應用軟件也推出無障礙導航，協助坐輪椅出行者規避道路障礙、快速找到無障礙衛生間；一些業者也在研發能扮演視障人士「第二雙眼睛」的電子導盲犬，讓更多視障者未來能無障礙出行。

【本文轉載自《聯合早報》。】

