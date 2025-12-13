中美貿易核心商品！未來十年中國大豆進口依賴度將從90%降30%以下

大豆既是食用油和動物飼料的關鍵原料，也是中美貿易關係中的核心大宗商品，對於中國的戰略重要程度不言而喻。據《南華早報》12日報道，高盛分析師團隊本週發佈的研究報告顯示，隨著中國加快推進糧食自給自足進程，包括增強糧食供應鏈抵御貿易衝擊的能力，未來十年中國大豆進口依賴度將從90%降至30%以下。



這份報告指出，中國推行的大豆需求管理策略已在2021至2024年間減少了1500萬噸的年消費量。這項自2018年首輪中美貿易戰期間啟動的舉措，「對於緩解中美及中拉貿易壁壘與不確定性起到了至關重要的作用」。

美國大豆月度出口與對華出口。（截圖自美國普渡大學9月發表論文）

中國每年進口大豆超1億噸，約佔全球大豆貿易總量的60%，長期以來都是美國豆農的最大買家。近年來，受貿易摩擦加劇、氣候變化影響，再加上14億人口耕地有限的現實國情，大豆作為中國進口量最大的單一農產品，糧食安全問題的重要性愈發凸顯。

高盛分析師在評估報告中寫道，「大豆堪稱中國糧食安全領域的核心痛點，其面臨自給率偏低、供應易受貿易波動衝擊，且進口來源高度集中等問題。」

報告指出，中國已採取多項舉措，包括降低動物飼料中的大豆添加比例、提升飼料轉化效率，並優化飼料蛋白配方結構。這種大豆戰略「正逐步提升大豆替代產能，進而築牢糧食安全防線」。

2025年8月27日，美國伊利諾州沃特曼（Waterman），豆農Ryan Frieders站在自家農場的大豆田中。 （Reuters）

分析師評估認為，總體來看，中國已「取得顯著成效」，成功扭轉了過去30年大豆進口依賴度持續攀升的趨勢。

此外，三年前的數據曾預估稱，受需求增長與耕地資源有限的雙重擠壓，到2032年中國等效耕地缺口或將達到9000萬公頃。（此處指的並非實際耕地的數量缺口，而是高盛將糧食進口量折算為耕地面積後的測算結果）新的報告修正了這一預估數據，「得益於耕作技術的進步，我們目前預估中國耕地缺口已收窄至8400萬公頃，且已有明確路徑規劃表明，到2035年這一缺口將進一步縮窄至500萬公頃。」

高盛分析師認為，未來中國或進一步削減大豆進口規模。這些舉措可能是在向華盛頓方面作出相關承諾之後實施的。特朗普政府官員近日說明，中方已同意「本季」至少購買1200萬噸美國大豆，並在未來三年內每年至少採購2500萬噸美國大豆。

圖為2021年10月7日，美國俄亥俄州一批大豆被倒進糧倉。 （路透社）

據美國全國廣播公司（NBC）披露，自10月下旬重啓採購，中國先後開展了至少10輪規模不等的對美大豆採購。截至本週二累計採購量已達約285萬噸。

美國農業部也於週一公佈，有私營出口商向其通報，又新增13.2萬噸大豆的對華供貨訂單。有美媒隨即又大作文章，炒作稱近幾周中國大豆採購進度，遠無法達到白宮聲明此前宣稱的「今年12月底前完成協定採購量」的要求。

近兩周，美國財政部長貝森特、貿易代表格里爾接連表態，證實中國始終遵守與美國的雙邊貿易協定條款。他們還直接反駁了所謂「中國大豆採購停滯」的說法。當地時間12月9日，在參議院聽證會上，格里爾應詢回答稱，中國從美國採購1200萬噸大豆的截止期限並非是今年12月底，而是大豆「生長季」（growing season）末期。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）10月26日表示，在美中貿易衝突期間，中國拒買美國種植的大豆，他回應說：「我其實就是個大豆農民，所以我同樣能感受到這份痛苦。」(Reuters)

NBC報道提到，貝森特在最近的表態中也將大豆「生長季」一詞用於描述中國的採購截止時限。當時他強調，中國當前的採購節奏「完全能夠順利完成」1200萬噸的採購目標。至於具體完成時限，他提到，「我認為會是（2026年）2月28日。」

大豆貿易對美國農業意義重大。美農業部數據顯示，2024年大豆佔美國經濟作物收入的約20%，價值達468億美元，其中約四分之一銷往中國。但受特朗普政府挑起貿易戰的影響，中國曾暫停數月美國農產品採購，導致美國農民與穀物貿易商蒙受數十億美元損失。

中美經貿磋商的最新進展顯示，雙方正通過高層對話推動協議落地。12月5日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾舉行視頻通話，雙方進行了深入、建設性的交流，將繼續發揮好中美經貿磋商機製作用，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係持續穩定向好。