文明互鑑——中國推動多極文明秩序的努力

當全球地緣衝突與文明隔閡持續發酵時，一場匯聚300位國際學者的論壇日前在澳門舉行。這座兼具葡式碎石路與嶺南騎樓的城市，本身就是文明交融的活標本——12月舉辦的「文明互鑑國際論壇2025」選擇於此，似乎早已暗示了對話的核心，文明不是衝突的導火索，而是共生的紐帶。



「文明互鑒國際論壇2025」在澳門開幕。（主辦方提供）

這一論壇不僅是一場學術盛會，更折射出中國在全球治理語境下對文明多樣性的不斷理解與戰略回應。中國試圖通過「各美其美、美美與共」的理念，提供一種替代性敘事——不是文明的對抗，而是文明的共生；不是單極的文化霸權，而是多極的平等對話。

中國對外部文明的態度，正如中共中央宣傳部副部長王綱在開幕式上所言：「尊重多元文明，包容開放，推動不同文明在交流對話中求同存異、共同發展。」這不僅是外交辭令，更是植根於中華文明傳統的哲學立場。從漢唐長安的胡商雲集，到鄭和下西洋的和平交往，再到今日「一帶一路」倡議中的文化合作，中國始終展現出一種非排他性的文明觀——承認差異，但不製造對立。

「各美其美、美美與共」這一源自費孝通先生的表述，如今已成為中國文明外交的核心話語。它主張每種文明都有其內在價值與獨特之美，無需以他者為尺度進行評判；而真正的進步，在於彼此欣賞、相互借鑑，共同構建人類文明的「百花齊放」。

這一理念直接挑戰了西方中心主義的歷史敘事。長期以來，現代性被等同於西方化，非西方文明被視為「前現代」或「落後」。 包括中國社會科學院中國歷史研究院副院長李國強與北京大學博雅講席教授錢乘旦在內的多位學者在論壇上指出，多樣性是人類文明最本質的屬性——正因如此，「互鑑」才有意義。當中國強調「不存在高人一等的文明」，實際上是在解構那種將文明等級化的殖民思維，也回應了國際關係學者亨廷頓（Samuel Huntington）1996年提出的「文明衝突論」（The Clash of Civilizations）。

美國政治學者亨廷頓（Samuel Huntington）。（Getty/VCG ）

值得注意的是，中國並不否定西方文明的貢獻。相反，官方話語多次肯定西方在科技、制度、人權理念等方面的積極影響。關鍵在於——不應將某一文明的經驗普世化，而應將其置於多元對話的框架中加以審視。這是一種辯證態度，既承認西方文明的歷史作用，也警惕其文化霸權；既學習其長處，也堅持自身文明主體性。

隨着中國經濟與綜合國力的增強，其文明影響力也快速提升。中國正通過文化機構、教育交流與藝術合作等渠道，向世界展示其文明傳統與現代創新。

王綱在論壇中提及的「以文載道、以文傳聲、以文化人」理念，概括了中國通過文化進行國際對話的策略。不同於硬實力輸出，中國更傾向於通過文學、藝術、文化遺產、教育等柔性方式傳遞價值觀。這一方法強調文化作為價值觀載體、傳播媒介和教化工具的多重功能，而非單向宣傳。

論壇為期兩天，匯聚全球近10個國家超過50名政府部門代表、國際組織代表、頂尖專家學者。（主辦方提供）

面對「文明衝突論」的幽靈，中國學者亦在多年前提出了「文明的回歸」這一更具建設性的概念。錢乘旦教授指出，20世紀末以來，非西方文明的集體復興並非威脅，而是對歷史常態的恢復。中國、印度、伊斯蘭世界等古老文明重新獲得自信，並嘗試用傳統智慧回應氣候變化、社會撕裂、技術倫理等全球性挑戰。

對於中華文明的「和合」思想、「天人合一」的生態觀、「天下大同」的理想，正為全球治理提供新資源。這不是要取代西方，而是補充西方。

「文明互鑑國際論壇2025」在澳門召開，既具象徵意義，亦有現實緊迫性。在一個民粹主義抬頭、文化隔閡加深的時代，中國試圖以平等、包容、互鑑的文明觀，搭建一座跨越分歧的橋樑。

這條路並不容易。正如論壇所強調的：唯有尊重差異，才能避免衝突；唯有真誠對話，才能實現共榮。中國或許無法提供所有答案，但它提出的「各美其美、美美與共」，無疑為這個分裂的世界，提供了一種值得傾聽的可能性——不是誰取代誰，而是大家共同生長。