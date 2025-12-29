美台創紀錄軍售招報復　解放軍大規模圍島演習

解放軍東部戰區發布消息，12月29日開始，解放軍軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，圍繞台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

這是近年來解放軍第四次發動大規模圍島軍事演習。

2022年8月，蔡英文任內，時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，解放軍第一次以聯合軍事行動名義，在台灣四周海空域進行首次圍島演習。

2024年5月和10月，賴清德當選並出任台灣的總統後，提出兩岸兩岸互不隸屬的「新兩國論」並加緊推進實質台獨，解放軍又進行了代號分別為「聯合利劍A」和「聯合利劍B」的大規模圍島演習。

2022年、2024年，解放軍三次圍島演習區域。

東部戰區新聞發言人施毅表示，演習是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

在本次演習之前，美國國務院於12月18日宣佈批准一筆總額逾111億美元對台軍售案，並進行「知會」程序。這是特朗普今年1月入駐白宮後的第二筆對台軍售，也是迄今為止美國最大一筆對台軍售。

根據美國公共廣播公司（PBS）報道稱，擬售武器包括價值40億美元的82套「海馬斯」遠程精準打擊系統和420套陸軍戰術導彈系統，價值40億美元的60套自行榴彈炮系統及配套裝備，另有價值超10億美元的無人機裝備，價值超10億美元的軍用軟件、總價超7億美元的「標槍」反坦克導彈與陶式反坦克導彈、9,600萬美元的直升機零配件，以及9,100萬美元的「魚叉」導彈翻新組件等等。

美國務院宣稱此次軍售通過支持武器接收方推進軍力現代化、維持可靠的防禦能力，將服務於「美國的國家、經濟及安全利益」。台灣賴清德政府也表示，這批軍售將強化台灣在高強度衝突下的存活力與反制縱深，能幫助台灣「構建強大威懾力」，「維護區域和平穩定的基礎」。

針對美台此次創紀錄軍售。中國外交部發言人26日表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的「有力回擊」，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。中國外交部當天還發布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，制裁20家美國軍工相關企業及高級管理人員，以反制美國的對台軍售計劃。

2025年12月29日，東部戰區發布聯合演訓區公告及示意圖。（新華社）

中國軍事專家表示，美台創紀錄軍售不僅嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，而且是對國際正義的公然踐踏，對戰後國際秩序的惡意破壞，其「以台製華的險惡用心昭然若揭」。

軍事專家還表示，「賴清德當局的所作所為」是向外部勢力出賣台灣，搖尾乞憐，是迫不及待地用台灣人民的血汗錢，向外部勢力交「保護費」，以賴清德為首的「台獨」分裂勢力，與台海和平水火不容，是不折不扣的「麻煩製造者」，「和平破壞者」，「戰爭引爆者」。

除了四次大規模圍島演習，解放軍東部戰區還於2025年4月在台灣海峽中部、南部相關海域組織代號為「海峽雷霆-2025A」的軍事演習，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。台灣國安局發布的數據稱，解放軍軍機今年繞台達到近3600架次，創歷年新高，解放軍軍機艦船執行39次「聯合戰備警巡」。