台海有戰事｜美國最大規模對台軍售沒有任何實質意義

美國國防部12月18日表示，美國國務院已批准M109A7自走炮、海馬斯遠程精準打擊系統、陶式導彈、標槍導彈、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等8案，總額逾111億美元對台軍售案，並進行「知會」程序。



這是特朗普二度當選後再次對台軍售，也是美方歷來規模最大的對台軍售案。上個月13日，美國剛宣布批准一筆3.3億美元對台軍售，包括戰機及運輸機零附件。



台灣對美採購的「海馬斯」多管火箭系統最快2024年底開始交付，屆時亦須更完善的戰術信息鏈路系統，精進聯合作戰成效。（美國陸軍網站）

賴清德政府的興奮溢於言表，稱該批軍購聚焦「分散部署、快速打擊、遠程嚇阻」，將強化台灣在高強度衝突下的存活力與反制縱深，讓對手（中國大陸）在成本與風險評估上直接「破防」。

台灣軍方還稱，這次美國同意供、售的武器裝備中，M109A7自走炮、海馬斯遠程精准打擊系統續購、陶式導彈、反裝甲型無人機導彈系統、海軍「標槍反甲導彈續購」等5案，均為所謂「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項。台灣軍方將於立法院審議通過「特別預算」後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業，可望於明年1月生效。

台灣方面急於獲得這批武器的迫切心情不難理解。賴清德上任台灣總統後，拋出了兩岸互不隸屬的「新兩國論」，在實質台獨的方向發足狂奔，聲稱要打造台灣之盾（T-Dome）通過強化台灣軍事防衛力量來維護台灣「主權」，導致兩岸關係陷入高度緊張，解放軍數次大兵壓境圍島演習。在軍事上處於絕對劣勢的台灣，急需借美國武器給自己壯膽。

11月26日，賴清德主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（台灣總統府提供）

尤其特朗普再次當選上任美國總統後，一改此前美國政府在台灣問題上的傳統做法，以現實主義和交易的眼光看待與台灣關係。聲稱美國和台灣的關係是保險公司和客戶的關係，逼台灣提高防務預算購買美國軍火，抱怨台灣通過不公平貿易佔美國便宜，偷了美國芯片，施壓台灣台積電等到美國投資。

為消除特朗普的怨氣，換得美國繼續支持台灣，賴清德政府不得不撥付大批預算，用台灣人的血汗錢向美國交保護費，安撫特朗普。

不過，特朗普賣台灣武器，更多是從生意人的角度考慮。賴清德交上保護費，特朗普願不願、會不會提供這份昂貴的安全保護，完全是兩回事。在特朗普眼裡，台灣是9600英里之外的一個島嶼，是一個沒有任何討價還價能力的大冤種，是美國軍工復合體的提款機，還是偷了美國晶片的小偷，至於還是其它什麼，是不是美國的保護對象，天知道。

至少從特朗普二次上任後對台灣予取予求的情況看，指望通過從美國購買武器換得美國的軍事支持，明顯是與虎謀皮。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

而且，無論美國還是台灣人都知道，今天的台海局勢，已經不是台灣買多少武器就能自保了。戰爭是實力與消耗比拼。在台海這個地方，兩岸的軍事實力已經發生歷史逆轉。差距之大，猶如雲泥。如果兩岸發生武裝衝突，就台灣從美國買的那些武器，根本就經不起幾天消耗。

從軍事技術的層面，以解放軍的戰場感知能力和科技水平，那些從美國購買的所謂「先進」武器，更像是給解放軍遠火部隊提供獎章的機會而非保衛台灣的工具。那些已經老掉牙的武器，不僅嚇阻不瞭解放軍，遲滯不了戰爭速度，反而會給台灣帶來更多損失。

更何況，這些武器還不知道何年何月才能交付！賴清德和一些美媒不是說中國可能在2027年武統台灣嗎？若真如此，很可能這些武器還沒下線，台灣問題就已經消失了。

所以，美國這筆創紀錄的對台軍售，看似數字嚇人，實際上沒有任何實質意義，不過是特朗普又敲了台灣一筆罷了。賴清德想以此獲得美國保護，他最終會發現，最多不過是給自己買個心安而已。