C919去年交付量僅15架未及預期　引擎供應成產能瓶頸

中國首款國產客機C919交付進度未如理想。最新數據顯示，C919在2025年僅交付15架，遠低於年初設定的75架目標，達成率僅兩成。儘管累計訂單已接近1500架，但引擎供應受限成為拖累交付進程的關鍵因素。



C919自2022年12月交付首架以來，交付量逐年上升，光大證券研報的統計數據顯示，截至2025年2月，C919累計訂單接近1500架，其中確認訂單約1000架。

去年本是預期中的產能爬升階段。然而，2025年C919實際交付僅15架，大幅落後於2025年年初定下的75架目標。

C919歷年交付數量。（微信公眾號＠正解局）

分析指出，C919客機目前採用的LEAP-1C引擎由美法合資企業CFM國際提供，其核心技術與出口許可受美國商務部管制。2025年5月，美方突然暫停向中國商飛出口該型引擎及相關關鍵部件，導致供應鏈受阻，直接影響飛機組裝與交付進度。

即便未有出口限制，CFM的產能亦優先分配給波音737 MAX及空客A320neo，C919所能獲得的引擎配額本就有限。

此外，作為首次大規模量產的國產飛機，C919在生產流程優化與單機交付測試上需時較長，進一步延緩交付速度。

C919搭載的LEAP-1C發動機。（微信公眾號＠正解局）

為突破困局，中國自主研製的CJ1000A引擎被視為長遠解決方案。該引擎已進入適航認證最後階段，預計2027年可實現交付，但分析認為其真正量產可能需待2030年左右。屆時C919將有望裝上「中國心」，逐步擺脫產能制約。