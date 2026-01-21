「潤人」返國潮：為何越來越多人「返潤回國」？

在不久前的一篇文章中，我說「當趨勢性的力量越來越磅礴時，徵兆性的現象就會遍地開花」，最近現象是越來越多了，以至於我不得不一再重複自己說過的話。

圖為東京澀谷街頭。（Getty）

最近網絡上關於「潤人」回國的話題，被熱烈討論，一些曾經長期閉著眼睛罵中媚洋的「潤人」，開始紛紛批判西方社會，肯定中國的成就，有的人甚至已經踏上返籍回國之路。這種大拐彎一開始讓很多人感到意外，但細想一下，這其實是時代大勢中的必然事件。

我們要先分清幾個概念，作為一個開放國家，中國人出國觀光留學創業乃至定居都是個人選擇，無可厚非，在一些特殊時期海外僑胞心繫祖國，還曾以各種方式支持國家發展。我們所說的「潤人」是指那些被西方宣傳洗腦，滿眼都是中國的不是，一心投奔所謂「精神祖國」的人。

我們不是說中國沒有問題，相反我們的發展之路就是一個不斷解決各種問題的過程。但在謊言和偏見的雙重蒙蔽下，這些人看不到中國制度的優勢和潛力，看不到中國的發展成績，卻帶著種種美好濾鏡去想像西方社會和制度，想盡辦法「西遊」「東渡」。

但歷史的進程山重水復之後，終於柳暗花明。這幾年，中國在科技、經濟、文化等眾多方面都開始明顯發力，幾十年的勵精圖治終以人們肉眼可見的方式迸發其能量。而反觀西方，一種制度性的衰敗正廣泛蔓延，「潤人」對西方社會的濾鏡破碎了，最重要的是他們的日子不好過了。更有甚者，他們之中有的流浪在美國的大街上，與斬殺線賽跑，有的活活餓死在日本的青天白日之下。

華裔博主在TikTok上發佈的影片，像文化炸彈一般在海外引爆了「成為中國人」的流行趨勢。（TikTok@Sherry Xiiruii）

事物的價值往往在失去它後才會顯現出來。在冰冷堅硬的事實面前，連那些腦子鑽進牛角尖的人，也逐漸回過味來了，開始反思自己過去的偏激，部分人甚至開始組團討論「返潤回國」的技術路徑。

如果說潤人「返潤」是在現實面前不得不低頭，那麼更多海外華人「回中國」、國際人士「到中國」則是基於中國發展前景的理性選擇。

這些年來，一大批海外華人學者開始回國任教創業，因為中國有穩定的發展環境和廣闊前景，在這裡他們的學術成果能夠轉化為現實效益。越來越多的外國遊客，開始到中國旅行「對賬」，或者工作生活，他們把所見所聞拍成短視頻，讓人們看見一個真實中國。TikTok上一些外國網友甚至發起「成為中國人」活動，模仿中國人的生活方式。

2026年1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

2026年1月16日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（Reuters）

特別值得注意的是，近年外國政要絡繹不絕來華訪問，尤其一些重要國家的領導人打破成見，釋放對華合作誠意。比如一度跟在美國後面針對中國的加拿大，其新任總理日前來華訪問時就宣佈，將進口4.9萬輛中國電動汽車，並將稅率從100%降至6.1%。

「遠人不服，則修文德以來之。」事物的發展要靠歷史進程，但更要靠自身的努力。這些年中國的形象和吸引力大幅改觀提高，一方面是因為有了西方的「襯托」，他們失敗的社會治理讓人們看到中國堅持走自己道路的前瞻性。更重要更根本的，則是源於中國自身的發展成就、中國人日益幸福美好的生活，畢竟在絕對的成績面前，任何抹黑都終將破產。

當然，「潤人」回不回來影響的都只會是他們自己，但這畢竟是一個信號，說明中國的向心力已經越來越大，連那些裝睡的人也不得不自己醒過來。不知不覺間，歷史的進程已經走得比我們預想得還快了。

本文獲公眾號「團結湖參考」授權轉載，作者為于永杰。

