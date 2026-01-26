深圳好去處｜去批發市場「收廢品」　淘布料瓷器二手相機　附地址

這期我們挖掘 「深圳淘貨寶地」，淘舊貨、淘輔料、淘器皿，淘淘「稀奇古怪小玩意兒」。



深圳「手作人的快樂老家」

說起東門的批發業態，大部分人熟知的都是老街白馬批發市場、寶華樓等，而在距離老街一個站的「晒布」，也有不少獨棟批發城。

這裏主營布料、輔料，最多人逛的就是「東大布料窗簾城」和「華暉布料批發市場」。

+ 1

對於服裝行業從事者或者縫紉機個人玩家來說，比起網購，這裏能直觀地摸到布料的材質、淘到許多可能絕版的鈕扣珠子，還可以定製商標吊牌一整套......真的能讓你挑花眼。

周邊還有一些輕紡城可以逛，店鋪都是沒有明碼標價的，有散賣也有批發，大家要多問問貨比三家~華暉對面還藏着一個「海味乾貨批發城」（ps：這裏禁拍無圖，但替大家逛過了），逢年過節想要送禮什麼的很適合衝衝！

華暉布料批發市場

我們這次去的是華暉，一共7層，每層樓的動線都很清晰。-2樓到2樓以布料為主，除了常見的天絲、真絲、莫代爾、醋酸裏料面料等，也有一些特殊材質的面料，款式顏色齊全。

+ 5

逛3樓和4樓的店鋪，真的就跟尋寶一樣了。這裏有中式法式歐式的鈕扣、拉鍊、珠子，還有各種絲帶織帶鬆緊帶，就連貼布、包裝袋、吊牌等都有，最主要的是質感工藝都很精緻。

華暉布料批發市場

地址：羅湖東門中路2129號（晒布站C出口）



東大輔料窗簾城

地址：羅湖區205國道鵬達布藝對面



東門中輕紡城

地址：羅湖區東門中路2123-6東門



新白馬乾貨補品城

地址：羅湖區東門中路佳兆業新世界大廈2-4層



深圳「小景德鎮」

有沒有人跟我一樣，喜歡整一些器皿擺在家裏當「美麗廢物」的，比如陶瓷、玻璃花瓶、復古碗碟……那就記下這幾家有着「深圳小景德鎮「之稱的小店！

1. 陶緣陶瓷工廠

比較出名的就是陶緣陶瓷工廠，這裏不僅有成套的歐式精美茶具、餐具，還有造型各異的擺件、玩偶，陶瓷的數量超過上萬件。

+ 1

老闆還特地設置了超抵特價區，把一些燒製過程有氣泡或者上釉不太精細的微瑕產品放在一起。人民幣十幾元就能拿下原價十幾美元的手繪瓷器，甚至很多手作瓷器不用10元人民幣就能買到。

陶緣陶瓷工廠

地址：南山區工業三路華達工業大廈D座4樓



2. 梭羅寶庫

開在華僑城創意園的梭羅寶庫，如同一個百寶箱什麼都有~

瓷器是寶庫的一大主題，逛逛就會發現，很多陶器杯盤還有藝術工藝品大多是市面上熱門的瓷器品牌。而且價格很親民，不會動輒幾百上千元，小件的刀叉杯盞，或是復古美式風格的裝飾掛畫，均價幾十元人民幣。

對了現在梭羅寶庫已經搬到新地址啦，有兩層樓可以逛，別跑錯啦~

梭羅寶庫

地址：南山區華僑城OCAT-B10棟



3. 把手物集

把手物集是一家老洋房器物店，開在居民樓裏。

各種器皿陳列有序，一眼就能相中喜歡的那款，這裏有不少從全國各地帶來的成熟陶瓷手作者的作品，也有一些來自於景德鎮舊貨市場的中古杯碟，價位中等。

這裏還可以親自動手畫陶瓷胚，老闆會帶回工作室燒製噢。

把手物集

地址：南山區華僑街光華街18棟102號



深圳「復古發燒友天堂」

在舊貨市場裏，有兩種品類一直都「不會過時」，那就是黑膠、磁帶等年代感「精神食糧」以及所謂的「電子垃圾」——二手相機，特別是二手相機這一品類，沒什麼好說的，直接衝華強北！有時間的話還可以來華強北鬼市。

1. 現代之窗數碼廣場

偌大的華強北，相機、ccd款式較多的要屬現代之窗廣場了。

一樓賣二手相機偏多，二樓三樓幾乎都是ccd，老闆會把相機都擺在枱面上，明碼標價，還可以直接上手試拍，款式型號有三星Sony卡西歐等等，每天都有很多人來淘，但是建議大家來之前多做點功課！

現代之窗數碼廣場

地址：福田區華強北路1080號



2. 利百家便利店

這是一間還不到3平米的便利店，一牆音像架子都是老闆娘以前賣碟片的存貨。

一張張熟悉的面孔，劉德華、張學友、張國榮，除了流行音樂、傳統戲曲粵劇，連近年來上映電影碟片都有。但是不建議大家大老遠跑過來哈~

利百家便利店

地址：寶安區西鄉河東村西1門北80米



今日份淘貨完畢，下期淘古玩、淘古着、淘……

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】