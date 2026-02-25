漢服從景區走進機場車站：別讓傳統服飾成為「流量秀」

今年春運，全國各大機場、火車站悄然多了一抹流動的華彩。身着漢服的工作人員穿梭於步履匆匆的旅客之間，傳統服飾的交領右衽與現代化樞紐的流線建築相遇，構成了一幅奇妙的和諧畫面。



在廣州白雲機場，身着復原款宋制褙子的「宋服衛士」成為航站樓里的別樣風景。他們將安檢流程融於宋禮展演，磁扣式外袍既保留了古典風雅，也兼顧了崗位的便捷實用。而在萬米高空的山東航空航班上，空姐們身着融入漢服元素的制服，以「交領右衽」的華夏禮儀迎接八方來客。衣袂飄飄間，千年文明與當代春運悄然交匯。

白雲機場工作人員穿漢服執勤 圖源：極目新聞

當漢服從景區走進機場車站，從舞台上的展演化作職場中的日常，這場跨越千年的「雙向奔赴」，正在悄然改變着國風傳承的敘事方式。

一

從機場到車站，從工作人員的工裝到遊客的穿搭，漢服已不再是單純的服飾符號，而是深度融入春運場景、承載多重價值的文化載體。這背後折射出的，是漢服文化從「被看見」到「被熱愛」的悄然嬗變。

交通樞紐的「文化櫥窗」效應。機場、車站是城市的「第一門戶」，春運期間更是人流匯聚的節點，天然承載着文化傳播的獨特優勢。如今，越來越多城市敏銳捕捉到這一契機，將漢服文化融入交通樞紐場景，讓候車大廳、安檢通道從單純的通行空間，變身為兼具實用性與觀賞性的文旅打卡點。

以廣州白雲機場為例，今年春運期間推出的「宋服衛士」活動，成為一道別樣的風景。防爆檢查崗的員工身着宋制漢服，用叉手禮配合「客官這邊請」等雅語與旅客互動，將傳統禮儀自然融入安檢流程。

漢服「職業化」的場景躍遷。過去，漢服的核心場景是景區拍照、漫展聚會、同好雅集，屬於典型的「圈層文化」。而今年春運，漢服成功打破了固有印象，實現了「顏值與實用並存」，不僅讓其他國家的遊客有了接觸中國傳統服飾的初印象，更讓漢服拓展了自身的應用場景，變成了融入日常的「工裝」。

旅客和工作人員合影 圖源：上游新聞

激活春運文旅消費新動能。漢服的春運出圈，不是單一的文化傳播，而是漢服文化與地方文旅的深度融合。一方面，漢服藉助春運的流量優勢，實現了文化的廣泛傳播；另一方面，地方文旅藉助漢服熱度，聯動交通樞紐與周邊景區，打造特色文旅產品，激活了春運期間的文旅消費新動能。

比如，山西大同在春運期間組織穿着復刻明制漢服的「大明侍衛」在大同南站、雲岡機場迎賓，同時開通高鐵站至雲岡石窟等景區的免費直通車，推出高鐵票冰雪項目八折、團隊門票全免等惠民政策，形成了「漢服引流、文旅消費」的良性循環。

文化自信呈現年輕化表達。如今，95後、00後已成為春運出行的主力，也是漢服文化最活躍的傳播者與踐行者。從身着漢服踏上歸途的年輕旅客，到穿着漢服堅守崗位的工作人員，他們用各自的方式，將這份對傳統服飾的熱愛穿在身上、帶在路上。

他們身着明制馬面裙、宋制褙子，拖着行李箱打卡拍照，將漢服穿搭融入旅途。隨手一拍，便是春運里的國風大片。他們用自己的方式，讓漢服文化突破圈層，實現了「破圈」傳播。

二

春運期間的漢服秀雖讓傳統服飾以充滿活力的姿態闖入公眾視線，卻也暗藏着文化傳播與產業發展的深層隱憂。當聚光燈打向漢服，這恰恰是我們需要冷靜審視的時刻。

形式與內涵的失衡風險。當漢服成為春運舞台上的「流量密碼」，跟風者眾、深耕者寡的現象也隨之浮現。部分交通樞紐的漢服服務止步於「換裝拍照」，服飾形制未經考證，禮儀動作隨意編排，文化講解更是錯漏百出，陷入了「形式大於內容」的誤區。

但流量之外，總有人願意慢下來「修內功」。鄭州東站的春運展演活動中，身着秦制深衣、漢制曲裾、宋制公服的禮儀官依次登場，寬袍大袖間，規範的拱手禮、莊重的肅拜禮一一呈現。他們不急於讓旅客「穿上拍照」，而是讓傳統禮儀在舉手投足間自然流淌。

鄭州東站舉辦「我的鐵路風景」暨「春運見禮 文明啟行」主題宣傳活動。圖源：鄭州鐵路

理想與現實的轉化落差。漢服工裝的出現，讓人們看到了傳統服飾走進日常的更多可能。然而，當寬袍大袖遇上步履匆匆的交通樞紐，當曲裾深衣面對高強度的一線工作，理想與現實的落差也隨之浮現。

如何在風雅與實用之間找到平衡？廣州白雲機場給出了自己的解題思路。他們對傳統漢服工裝進行了創新改良，採用窄袖設計，避免了寬袖帶來的行動不便，隱藏式口袋的設計也讓對講機、筆具等隨身物品有了妥帖的歸處。改良之後，衣着依然盡顯典雅，舉手投足卻不再受束縛。

同質與特色的突圍之戰。從南到北，從機場到車站，當差異化創新變為同質化複製，審美疲勞便隨之而來。而春運的周期性，更警示我們，漢服服務若僅局限於春節，便難以形成持續影響力。

因此，從「流量」到「留量」的跨越，關鍵在於將「節日限定」的短期熱度，轉化為融入日常的系統規劃。唯有從「形似」走向「神備」，讓服飾成為可以穿行的鄉土志，漢服熱才能從流量的淺灘駛入文化的深海。

三

春運期間漢服的出圈，是中華優秀傳統文化煥新的一個縮影。我們所追求的，從來不是一時的流量熱度，而是漢服文化大眾化、日常化、長效化的紮實推進，是讓千年漢風真正浸潤現代生活，成為文化自信最鮮活的常態化表達。

立足「特」，塑造地域品牌。各地應結合自身的文化底蘊，打造差異化的漢服場景，實現「一站一特色、一機場一品牌」，讓每一位旅客，都能通過這一窗口，讀懂地方文化的內涵。

比如，杭州可深度挖掘吳越文化，讓旅客在體驗漢服的同時，感受吳越文化的魅力；西安可聚焦唐文化，打造唐制漢服場景，聯動唐樂宮、大明宮等景區，讓旅客沉浸式感受大唐盛世的風采；鄭州可依託中原文化，聯動龍門石窟、殷墟等文物古蹟，讓漢服成為連接歷史與現代的紐帶。

着眼「深」，講好文化故事。漢服的核心價值，不在於服飾本身，而在於其背後承載的中華優秀傳統文化，讓大眾在感受漢服美感的同時，真正理解其背後的文化價值。

比如，中國鐵路西安局集團聯合漢景帝陽陵博物院打造「高鐵流動博物館」，在高鐵車廂陳列文物複製品，博物院教育員隨車講授漢代文化課，現場講解漢代禮儀、文物故事及馬年民俗，旅客可邊聽講解邊體驗漢服，讓文化在旅途中真正「活」了起來。

工作人員講解陶俑馬仿製文物 圖源：中新網

聚力「合」，構建共育生態。政府需發揮引導作用，既要培育本土品牌、強化原創設計，也要注重人才培養與文化傳播；還要重視高校漢服社團、獨立設計師、文化博主等群體的參與，可通過舉辦設計大賽、創意工作坊、短視頻挑戰賽等活動，激發青年創造力，使漢服始終與時代審美同頻共振。

當漢服在春運的洪流中完成從「文化符號」到「生活載體」的蛻變，不僅讓衣冠的雅致走進了尋常百姓的生活日常，更在人潮湧動的旅途上搭建起了文化傳承的流動橋樑。

漢風不輟，文脈永續。春運的列車已經駛向遠方，但文化的旅程，才剛剛開始。

執筆：吳瓊潔，本文轉自「浙江文化產業」公眾號，該公眾號由浙江省文化改革發展工作領導小組和浙江省文化產業促進會主辦，《文化產業月刊》編輯部運營。

