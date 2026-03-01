美國以色列襲擊伊朗對中國有甚麼影響？　中國為何保持淡定？

美國和以色列2月28日突然大規模轟炸伊朗，造成伊朗最高領袖哈梅內伊等多名領導人身亡。伊朗也對美國駐中東各國軍事基地和以色列發起導彈攻擊，目前戰事仍在進行。



伊朗駐華大使館3月1日將伊朗國旗降半旗。（影片截圖）

由於領導層損失嚴重，伊朗的反擊以及伊朗政權還能維持多久成了很大疑問。一旦伊朗現政權垮台，中東政治格局將發生重大變化，中國在伊朗和中東地區的利益也將受到影響。

但中國對這次美以聯合打擊伊朗行動的反應相對平淡。中國外交部發言人2月28日在回答記者提問時表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

中國外交部沒有發表聲明，而是以答記者問的形式表態，並且在表態中並沒有公開譴責美國和以色列的軍事行動，只是強調伊朗的主權、安全和領土完整應該得到尊重，呼籲各方立即停止軍事行動，恢復對話談判。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

中國常駐聯合國代表傅聰2月28日在聯合國會議上指出，美國、以色列悍然對伊朗境內發動軍事打擊，導致地區局勢驟然升級，中方對此深表關切。中方一貫主張各方應遵守聯合國憲章宗旨和原則，反對並譴責在國際關係中使用或威脅使用武力。任何時候，武裝衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受。

傅聰雖然指美以軍事打擊伊朗導致地區局勢驟然升級，但也沒有使用「譴責」一詞。與中國相比，俄羅斯外交部在聲明中指責「美國和以色列對伊朗發動的空襲是一起蓄意預謀、無端挑起的武裝侵略行為」，「違反了國際法的基本原則和準則」。

中國官方沒有在第一時間譴責美以軍事打擊伊朗，顯然是不想在這場戰爭中公開選邊站，避免過分捲入其中，以觀望的態度坐視局勢演變。中國如果現在公開支持伊朗，一旦伊朗出現政權更迭，將增加中國與伊朗新政權打交道的難度。因此，中國官方對這次美以打擊伊朗的立場可說是以靜待變。

中國網絡輿論則呈現多樣化。有人認為伊朗是「扶不起的阿斗」，去年在美以空襲中高級指揮官和科學家損失慘重，這次又重蹈覆轍，連最高領導人都被炸死；也有人感慨美國和以色列軍力強大，中東將要變天，中國將面臨更大壓力；還有人慶祝伊朗政權將被顛覆，中國要引以為戒等等。

伊朗證實最高精神領袖哈梅內伊已經死於美國及以色列的空襲。（Reuters）

至於美以打擊伊朗可能對中國的影響，彭博社星期天（3月1日）報道稱，中國約佔伊朗貿易總額的三分之一，而伊朗在中國的對外貿易中佔比不到1%。儘管北京在2021年和伊朗簽署了一項為期25年的戰略合作協議，其中據報包含中國承諾的4000億美元投資，但有關協議的落實進展有限。如今，中國在更廣泛的海灣地區的經濟利益，已遠超其與伊朗之間的經濟聯繫。

自媒體「華山穹劍」發文稱，這場衝突將使中國利益受到挑戰：伊朗是中國第三大原油供應國（佔進口10%至13%），衝突導致油價暴漲和運輸通道風險，將推高中國能源進口成本和全社會通脹壓力；中國在伊朗的能源、基建項目投資超千億美元，可能因戰火或制裁而停擺；美國可能升級「次級制裁」，打擊中伊人民幣結算體系，阻礙人民幣國際化進程。

不過文章也認為，衝突可能給中國帶來潛在機遇：美國若深陷中東，其在印太地區圍堵中國的力量必然被分散和牽制，可能是繼伊拉克、阿富汗戰爭後，中國又一個戰略機遇期；衝突可能迫使更多產油國考慮採用人民幣結算以規避美元風險，倒逼中國加快與俄羅斯、中亞、非洲的能源合作，建設陸上能源通道等。

中國與伊朗之間更多的是經濟利益。如果伊朗變天，中國對伊朗的出口和在伊朗的投資難免受到衝擊。但伊朗不在中國周邊，對中國的戰略和安全影響有限。無論誰在伊朗掌權，都不大可能完全切斷與中國的經濟聯繫。這是中國官方對美以打擊伊朗整體上保持淡定主要原因。

