兩會2026｜總理提跨境電商升級　顏寶鈴倡青年回大灣區培訓學創業

國務院總理李強今日（5日）發表任內第三份《政府工作報告》，「推動跨境電商加海外倉模式擴容升級」。正在北京出席全國兩會的全國政協委員、飛達帽業副主席顏寶鈴表示，公司早於2013年「出海」，先後在孟加拉、墨西哥和柬埔寨投資建設生產基地，迎合跨境電商發展，在墨西哥建立海外倉，故建議大力扶持香港發展跨境電商行業，並在大灣區設立跨境電商人才培訓基地，為香港青年提供創業就業支援。



正在北京出席全國兩會的全國政協委員、飛達帽業副主席顏寶鈴。（顏寶鈴提供）

顏寶鈴又表示，政府工作報告立足眼前、著眼長遠，總結成績實事求是，設定的目標科學及合理，部署工作精準有力，形容讓她感覺真誠務實、振奮鼓舞。她說近年全球局勢動蕩加劇，外部戰火紛飛，國家穩定繁榮，政府專注發展經濟、改善民生，尤其是報告提到居民醫保人均財政補助提高24元、城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元等，反映國家對民生的關懷，確保人民「把日子過好」。

報告提到統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設，顏寶鈴指是災今年的提案之一，要推動「小而美」民生項目走深走實，建議駐外使領館鼓勵支持海外僑胞社團、民營企業積極開展接地氣的民生項目，促進民間外交。