美伊開火燒痛中國？數千億投資恐成炮灰　解析4大痛點與3大轉機

美伊戰火燒出中國4痛點！



第一、能源命脈遭「雙重打擊」

這場遠在中東的戰火，第一刀就砍向中國的「能源大動脈」。作為全球最大原油進口國，中國每日超過1100萬桶的需求中，逾半來自波斯灣。伊朗不僅是直接供油國（佔比13.4%），更扼守霍爾木茲海峽咽喉。

伊朗霍爾木茲海峽關閉，全球經濟都將受到衝擊：

伊朗封鎖海峽、戰事導致航運中斷，油價飆升直接推高製造業成本與物價，讓中國經濟面臨「輸入性通膨」的嚴峻考驗。

2021年，中伊雙方簽署了為期25年、總值高達4000億美元的《中伊全面合作計畫》。中國不僅是伊朗石油的最大買家，更深度參與了其油氣田開發、煉化設施、鐵路、港口等基礎設施建設項目。

這些項目是中國深耕中東、推進「一帶一路」倡議的關鍵支點。如今，戰爭如果持續擴大、延長，中國在伊朗數千億美元的「一帶一路」投資恐成砲灰，前期佈局面臨血本無歸。

第二、中國這個「靠山」不可靠？

法國《世界報》犀利指出，中國再次給人「行動太少、反應太晚」的印象。從委內瑞拉到伊朗，當親中政權遭美國重創，中國雖有經貿支持卻無軍事同盟之實。

這暴露了反西方陣營的脆弱性：伊朗並未完全聽從中國勸告，甚至在核武議題上各行其道。對中國而言，伊朗既是戰略支點，也是外交負擔——既要在中美歐關係中為其付出代價，中國對伊朗的戰略需求（能源安全、地緣支點）又遠大於伊朗對中國的依賴。

若盟友遭重創卻未強力回應，中東夥伴是否重新評估對中國的戰略期待？這對中國在全球南方的影響力是潛在陰影。

第三、人民幣國際化遭重擊

中伊石油貿易是「石油人民幣」體系的重要試金石，約30%~40%的交易以人民幣結算，部分交易甚至高達八成。若伊朗政權因戰敗而倒台，新政府極可能被迫重回美元體系，這將對中國推動「去美元化」戰略造成沉重打擊。

此外，戰亂導致的資本外逃潮，可能引發新興市場貨幣拋售，人民幣匯率波動加劇，金融穩定面臨挑戰。這不僅是經濟帳，更是關乎未來全球貨幣話語權的戰略之爭。

第四、油價飆升 成本全面外溢

戰爭延長或擴大，恐慌會迅速轉化為油價飆升。滙豐銀行分析表示，一旦市場預期霍爾木茲海峽受阻延長或擴大，布倫特原油價格每上漲10美元，以中國日均進口超過1100萬桶計算，年化進口成本增量將動輒上百億美元。對中國製造業成本、物流體系、化工、航空全線承壓，乃至直接衝擊整體物價水準。

轉機一、戰略壓力獲「喘息窗口」

危中有機，美國深陷中東泥潭，必然分散其印太戰略資源。航母戰鬥群西調、軍費預算傾斜，意味著台海、南海的圍堵力道將暫時減弱。這為中國贏得戰略緩衝期，得以加速內部調整與軍事現代化。正如棋局中的「劫爭」，伊朗若能拖住美國，中國在東線的壓力便相對減輕，這是一場殘酷卻現實的地緣紅利。

解放軍罕見公布美加等外艦穿行台海時的偵監畫面。（東部戰區微博）

轉機二、倒逼轉型加速「自主可控」

危機是最好的催化劑，不靠海路，位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾港戰略價值凸顯。

能源斷供風險將迫使中國加速推進多元化戰略：中俄、中巴「陸上油管」建設提速（中國－巴基斯坦經濟走廊的陸路管道與公路網直接連接中國新疆）。新能源產業（太陽能、儲能）獲政策傾斜，減少對化石燃料依賴。

同時，供應鏈斷鏈之痛將強化「自主創新」決心，中國在關鍵技術國產化進程有望加快。這場戰火，或許是中國擺脫外部依賴、重塑產業韌性的轉捩點。

轉機三、人民幣結算迎「壓力測試」

短期看，中伊人民幣結算受擾；長遠看，全球動盪反而凸顯美元體系風險。更多國家將認真思考：過度依賴美元是否安全？這為人民幣國際化提供了一次「壓力測試」與擴張契機。

若中國能穩住陣腳，協助伊朗維持基本運作，甚至擴大與其他中東國家的本幣結算，反而可能在亂局中開拓新版圖，提升人民幣的全球接受度。

不譴責美以背後的「精準算盤」

中國外交表態強調反對使用武力，卻避免直接點名以色列與美國。原因有三：

第一、美中關係正處於關鍵窗口。若正面撕破臉，將影響即將到來的特習互動。

第二、伊朗封鎖海峽同樣傷害中國利益。若高調站隊，是否也要批評德黑蘭？北京不願陷入兩難。

第三，中國沒有與伊朗軍事同盟義務，維持戰略模糊可保留回旋空間，典型的風險管理。



三月底「特習會」會變嗎

若美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）如期訪中，議題將更敏感。中國估計關注三件事：

第一、人工智慧晶片出口限制是否鬆動

第二、關稅戰是否進一步降溫

第三、台灣議題是否出現交換空間



中東動盪讓特朗普面臨油價與選情雙重壓力，而中國既是伊朗的重要經貿夥伴，也是全球最大能源買家，握有一定斡旋空間。這使美中談判出現新的議價籌碼——不只談關稅與科技，也談油市穩定與戰事降溫。訪問雖存在變數，但若成行，其戰略含金量反而更高。

2026年2月28日，特朗普稱美國已經在伊朗展開「重大作戰行動」（Reuters）

戰火遠在波斯灣 震波卻直抵中國

在地緣政治布局上，伊朗一直是中國在中東牽制美國影響力的重要支點。它的存在，使波斯灣權力結構不至於完全向美國傾斜，也讓中國在能源與區域議題上保有一定回旋空間。

一旦伊朗政權遭重創甚至倒台，波斯灣石油供應鏈將更集中於美國與其盟友手中，中國不僅能源安全承壓，在整體地緣戰略上也將失去制衡槓桿，處境更為被動。

這場戰爭考驗中國是否能在風暴中心之外，維持定力與籌碼。

