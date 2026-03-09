美伊衝突｜內地周一24時調整油價　或迎年內最大漲幅

《央視財經》引述國家發展改革委消息指，3月9日24時國內成品油零售調價將開啟上調窗口。



據國家發展改革委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內，受美伊衝突持續升級影響，國際油價大幅上漲。3月9日24時起，中國國內汽柴油零售價格每噸分別上調695元、670元，全國平均來看：92號汽油、95號汽油、0號柴油分別上調0.55元、0.58元、0.57元。即是說，用92號汽油加滿50升油箱將多花27.5元。

2025年10月27日，雲南省玉溪市紅塔區一加油站工作人員為汽車加油。（新華社）

據介紹，由於中國國內成品油價格定價遵循「十個工作日」原則，只要前10個工作日國際原油均價較上一輪調價時上漲超過調價紅線，國內成品油限價就會順勢上調。

而受地緣政治衝突等影響，3月6日國際原油價格再度飆升。截至當日收盤，美油漲超12%，布油漲超9%。本輪成品油價格上調幅度有望進一步擴大，預計將為今年以來上調幅度最大的一輪。