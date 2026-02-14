美國駐北約大使惠特克：中國一通電話可終止俄烏戰爭
撰文：盧詩文
出版：更新：
俄烏戰事踏入第四年，局勢未見明朗。2月13日，在德國慕尼黑安全會議的一場關於美國外交政策的對話會上，美國駐北約大使惠特克（Matthew Whitaker）稱，只要中方切斷賣給俄方的軍民兩用科技商品，停止購買俄羅斯石油和天然氣，一通電話可終止俄烏戰爭。
據《彭博社》報道，惠特克星期五（2月13日）在德國慕尼黑安全會議的一場關於美國外交政策的對話會上說，中國為俄羅斯入侵烏克蘭提供關鍵支持，因此中方一通電話可終止這場戰爭。
惠特克表示，「中國可致電俄羅斯總統普京，然後在明天終結這場戰爭並切斷中方賣給俄方的軍民兩用科技商品」，他稱中國可停止購買俄羅斯石油和天然氣，「你知道，這場戰爭完全由中國操控。」
從俄烏戰爭開打以來，中俄建立起更為緊密的夥伴關係，俄羅斯依賴中國提供無人機和其他戰爭物品的關鍵零部件。在國際社會對俄羅斯石油出口施壓加劇的背景下，中國再次成為俄羅斯石油的最大買家。
彭博社（Bloomberg）引用的追蹤數據顯示，今年1月，日均有165萬桶石油在中國港口卸載，為2024年3月以來的最高水平，也是俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，單月總額第二多。
不過，中方一再重申，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。中國將始終站在和平和對話的一邊，繼續為推動危機的政治解決發揮建設性作用」。
值得注意的是，中國外交部長王毅同日（13日）在慕尼黑會見烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）。根據外交部官方新聞稿，王毅強調中烏關係要「錨定正確方向」，並承諾中方願為烏克蘭提供新的人道主義援助。
