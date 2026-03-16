中國軍隊正補齊兩大戰略裝備短板

中國新型核潛艇的研製近期引發外界關注。美國國會美中經濟與安全審查委員會副主席薛瑞福（Randall Schriver）3月2日在該委員會舉辦的聽證會上表示，中國正在推進一支日益壯大的潛艇艦隊，這些潛艇、無人水下航行器、海底傳感器和先進的海洋測繪項目的性能，也在不斷提升。雖然美國在水下領域仍然擁有顯著優勢，但「如果不加以維護，這些優勢將會逐漸消失」。



本文獲《聯合早報》授權刊載。



2018年4月12日，中國海軍在南海舉行大閲兵時出現的094戰略核潛艇和093B攻擊核潛艇。（CCTV截圖）

據彭博社報道，美國海軍情報局局長布魯克斯（Mike Brooks）少將在聽證會上表示，中國目前大約擁有60艘常規動力潛艇和六艘攻擊核潛艇、六艘彈道導彈核潛艇。到2035年，中國將擁有超過40艘核潛艇，整個潛艇艦隊規模將到達80艘。同時，中國095型攻擊核潛艇和096型戰略核潛艇可能在2030年前服役。這種史無前例的發展會讓美國「難以在亞太地區行動」。

中國軍工科技近些年來發展迅猛，包括新一代航母「福建」號，第六代隱身戰機殲-36、殲-50，空警-3000大型預警機，不同型號的高超音速導彈，以及各種先進無人機紛紛服役或亮相。但中國軍事裝備仍存在兩大短板，即核潛艇和戰略轟戰機。

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）

福建艦首次海上訓練彰顯硬核實力。（央視）

中國現役攻擊核潛艇為093B型，戰略導彈核潛艇為094型。這兩款核潛艇在噸位、噪聲控制、武器裝備等方面，與美國以及俄羅斯的核潛艇還存在很大差距。同時，中國「轟-六」系列戰略轟炸機雖經多次改進，仍與美俄兩國差距明顯。

今年2月，商業衛星在中國遼寧葫蘆島核潛艇建造基地，拍攝到據傳是新一代095型攻擊核潛艇下水的照片，引起西方軍事觀察人士的廣泛關注。

外國商業衛星拍攝，據傳是中國095型攻擊核潛艇的照片。（社交媒體/觀察者網）

英國《海軍新聞》網站報道說，中國的095型攻擊核潛艇已經於2月10日在葫蘆島的渤海造船廠下水，該潛艇排水量可能接近萬噸，與美國的「弗吉尼亞」級核潛艇接近。同時，095採用了X型尾舵、泵噴推進等新技術，是中國第一種達到世界一流水平的攻擊型核潛艇。

中國軍事學者認為，095型核潛艇採用了X形尾舵佈局，這種設計對控制系統要求極高，能讓潛艇在複雜的水下環境裏的行動更加靈活，是中國在自動化控制技術上的重大進步。同時，095型核潛艇用泵噴推進裝置替代傳統的螺旋槳，這是目前公認的降低潛艇噪音最有效的手段之一。加上中國近年來在減震浮筏、消聲瓦等方面的技術進步，095的靜音性能將大幅提升，有望徹底克服中國核潛艇噪聲大的老毛病。

至於096型戰略導彈核潛艇，央視軍事頻道在報道今年年初的一次海軍兵棋推演中，標註096的牌子一閃而過。外界認為，096型核潛艇被納入實戰化訓練的作戰單元，表明它距離服役已經不遠，甚至已經服役。

布魯克斯在聽證會上表示，中國新一代核潛艇「將在核反應堆設計、傳感器性能、武器集成和噪聲抑制技術方面取得重大突破」。096型核潛艇預計將配備「巨浪-4」型核導彈，「能夠從中國近海的保護水域打擊美國大片領土」，這一新能力從根本上增強了中國的「戰略威懾可信度」。

巨浪-2與094型戰略核潛艇構成中國第二代海基核威懾力量。（新華社）

至於中國新一代隱身戰略轟炸機「轟-20」，解放軍空軍副司令員王偉2024年3月曾對媒體表示，轟20很快就會對外正式公布。他還否認轟-20存在技術瓶頸，並稱該機「值得驕傲，也值得興奮。意義非常大」。

不過，轟-20至今沒有露面。有分析認為，隱身戰略轟炸機的設計極其複雜，研究費用和造價非常高，中國軍方對新一代戰略轟炸機的性能要求也可能有變化，導致轟-20「千呼萬喚不出來」。但可以肯定的是，中國並未放棄轟-20的研製，它的出現也不會耽擱太久。

在中美全面博弈和世界很不太平的背景下，中國大力發展軍備的腳步不會停下。095、096型核潛艇以及轟-20戰略轟炸機一旦服役，中國將在戰略裝備上補齊兩塊最大的短板；加上中國在研發第六代戰機、高超音速導彈等先進裝備方面已處於領先地位，印太地區的軍事平衡和戰略格局也將逐步被重塑。