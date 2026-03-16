中國軍隊正補齊兩大戰略裝備短板
中國新型核潛艇的研製近期引發外界關注。美國國會美中經濟與安全審查委員會副主席薛瑞福（Randall Schriver）3月2日在該委員會舉辦的聽證會上表示，中國正在推進一支日益壯大的潛艇艦隊，這些潛艇、無人水下航行器、海底傳感器和先進的海洋測繪項目的性能，也在不斷提升。雖然美國在水下領域仍然擁有顯著優勢，但「如果不加以維護，這些優勢將會逐漸消失」。
本文獲《聯合早報》授權刊載。
據彭博社報道，美國海軍情報局局長布魯克斯（Mike Brooks）少將在聽證會上表示，中國目前大約擁有60艘常規動力潛艇和六艘攻擊核潛艇、六艘彈道導彈核潛艇。到2035年，中國將擁有超過40艘核潛艇，整個潛艇艦隊規模將到達80艘。同時，中國095型攻擊核潛艇和096型戰略核潛艇可能在2030年前服役。這種史無前例的發展會讓美國「難以在亞太地區行動」。
中國軍工科技近些年來發展迅猛，包括新一代航母「福建」號，第六代隱身戰機殲-36、殲-50，空警-3000大型預警機，不同型號的高超音速導彈，以及各種先進無人機紛紛服役或亮相。但中國軍事裝備仍存在兩大短板，即核潛艇和戰略轟戰機。
中國現役攻擊核潛艇為093B型，戰略導彈核潛艇為094型。這兩款核潛艇在噸位、噪聲控制、武器裝備等方面，與美國以及俄羅斯的核潛艇還存在很大差距。同時，中國「轟-六」系列戰略轟炸機雖經多次改進，仍與美俄兩國差距明顯。
今年2月，商業衛星在中國遼寧葫蘆島核潛艇建造基地，拍攝到據傳是新一代095型攻擊核潛艇下水的照片，引起西方軍事觀察人士的廣泛關注。
英國《海軍新聞》網站報道說，中國的095型攻擊核潛艇已經於2月10日在葫蘆島的渤海造船廠下水，該潛艇排水量可能接近萬噸，與美國的「弗吉尼亞」級核潛艇接近。同時，095採用了X型尾舵、泵噴推進等新技術，是中國第一種達到世界一流水平的攻擊型核潛艇。
中國軍事學者認為，095型核潛艇採用了X形尾舵佈局，這種設計對控制系統要求極高，能讓潛艇在複雜的水下環境裏的行動更加靈活，是中國在自動化控制技術上的重大進步。同時，095型核潛艇用泵噴推進裝置替代傳統的螺旋槳，這是目前公認的降低潛艇噪音最有效的手段之一。加上中國近年來在減震浮筏、消聲瓦等方面的技術進步，095的靜音性能將大幅提升，有望徹底克服中國核潛艇噪聲大的老毛病。
至於096型戰略導彈核潛艇，央視軍事頻道在報道今年年初的一次海軍兵棋推演中，標註096的牌子一閃而過。外界認為，096型核潛艇被納入實戰化訓練的作戰單元，表明它距離服役已經不遠，甚至已經服役。
布魯克斯在聽證會上表示，中國新一代核潛艇「將在核反應堆設計、傳感器性能、武器集成和噪聲抑制技術方面取得重大突破」。096型核潛艇預計將配備「巨浪-4」型核導彈，「能夠從中國近海的保護水域打擊美國大片領土」，這一新能力從根本上增強了中國的「戰略威懾可信度」。
至於中國新一代隱身戰略轟炸機「轟-20」，解放軍空軍副司令員王偉2024年3月曾對媒體表示，轟20很快就會對外正式公布。他還否認轟-20存在技術瓶頸，並稱該機「值得驕傲，也值得興奮。意義非常大」。
不過，轟-20至今沒有露面。有分析認為，隱身戰略轟炸機的設計極其複雜，研究費用和造價非常高，中國軍方對新一代戰略轟炸機的性能要求也可能有變化，導致轟-20「千呼萬喚不出來」。但可以肯定的是，中國並未放棄轟-20的研製，它的出現也不會耽擱太久。
在中美全面博弈和世界很不太平的背景下，中國大力發展軍備的腳步不會停下。095、096型核潛艇以及轟-20戰略轟炸機一旦服役，中國將在戰略裝備上補齊兩塊最大的短板；加上中國在研發第六代戰機、高超音速導彈等先進裝備方面已處於領先地位，印太地區的軍事平衡和戰略格局也將逐步被重塑。