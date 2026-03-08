兩會2026｜全球動盪下美日軍費連創新高　中國國防預算7%低於去年

每年全國兩會，中國國防預算都是國際媒體高度關注的議題之一。2026年，中國軍費約為1.9萬億元，同比增長7%，與2025年的7.2%基本持平，甚至小幅下調。對於這一數據，深圳《直新聞》分析認為，在美國及其盟友不斷刷新「天價軍費」的當下，以中國軍費來炒作「中國威脅論」已難以服眾，更顯有些愚蠢。



報道指出，與中國軍費對比，2026年財年，美國國防部（戰爭部）提出的國防預算高達1.01萬億美元，占美國GDP比重超過3.3個百分點，美國聯邦政府支出，除去社保、醫療補助等強制開支，剩下可支配預算中，近一半都是軍費。

此外，美國盟友日本2026財年防衛預算也超過9萬億日元，創歷史新高；歐盟則在去年年初推出了規模龐大的「歐洲再武裝」計劃，軍費也將在GDP2%的基礎上向5%邁進。

圖1.2 1948-2023年美國國防支出佔比（民生證券研究院《海外啟示錄1：美國軍費5問5答》）

報道稱，相比之下，中國軍費占GDP的比重常年維系在1.5%左右，7%的增長率不僅低於2025年的7.2%，更低於全球軍費9.4%的增長率。新加坡拉惹勒南國際研究院也認為，中國軍費增長率大體等同於GDP增長率加上通脹率，整體預算安排與國民經濟規模保持同步，不會對民生構成擠壓。

中國軍費支出（美國國防部）

對於中國軍費，雖常有人認為就算中國軍費支出比重雖低，但經濟總量巨大，因此軍費規模依然可觀。

不過報道認為，需要理解的是，中國是一個擁有世界級經濟規模的大國，推進軍事現代化、維護國家安全，本就需要必要而合理的投入。面對覆雜嚴峻的周邊安全環境，以及快速叠代的軍事科技，中國軍費保持適度增長，完全合情合理。且中國增加軍費的根本目的，是為了堅決捍衛國家利益，保衛國家安全，並非謀求霸權擴張。中國的軍力增長從來旨在平衡威脅、增強威懾，而不是滿足額外的戰略野心。