伊朗戰爭｜前白宮官員：沒有政策可彌補霍爾木茲海峽被封減少石油

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第18日之際，曾擔任前總統小布殊（George Bush）白宮國家經濟委員會總統特別助理的麥克納利（Bob McNally）表示，伊朗向霍爾木茲海峽油船發動襲擊正擾亂全球能源供應，並可能很快將汽油價格推至歷史新高。麥克納利強調，派軍隊護送油輪與釋放石油戰略儲備都無法彌補霍爾木茲海峽被封造成的能源缺口。



麥克納利曾在2001至2003年，擔任白宮國家經濟委員會總統特別助理，以及在2003 年，擔任國家安全委員會國際能源高級主任。

麥克納利接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，由於在具有重要戰略意義的霍爾木茲海峽及其周邊地區，油輪和貨船的通行幾乎完全停滯，如果封鎖持續下去，依賴石油和柴油運輸的食品價格預計也將上漲。

2026年3月2日，土耳其安納杜魯新聞社製作的一張題為「霍爾木茲海峽」圖表，霍爾木茲海峽是全球最具戰略意義的海上「樽頸」要道之一。（Getty）

即使總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明天宣布結束戰爭，問題也可能持續存在。

麥克納利指：「霍爾木茲海峽前並沒有一扇大門可以隨意打開，然後伊朗再把門鎖上。伊朗只需要每天或隔天都展示出它有能力和手段攻擊海峽中的船隻，這就足夠了。」

大量船隻和船員滯留霍爾木茲海峽

全球約五分之一的石油供應要經過霍爾木茲海峽，位於波斯灣入口處的狹窄水道最窄處僅約33.8公里寬。根據聯合海事資訊中心統計，每天約有130艘船通過該海峽。但2月28日，美國和以色列開始對伊朗進行空襲後，一切都改變了。

海峽交通幾乎完全停滯，約有2萬名船員滯留在該地區的船隻上。

為什麼霍爾木茲海峽如此重要？

據全球貿易和航運監測機構Kpler的監測員史密斯（Matt Smith）稱，約有400艘油輪載有2億桶原油，滯留在該地區的約700艘船隻中，還有400艘處於停滯狀態。霍爾木茲海峽是連接波斯灣石油豐富國家與世界其他地區的唯一通道。

史密斯表示，通常情況下，每天有超過100艘船隻通過該海峽。空襲開始後，通行船隻數量下降到70艘，之後又降至十幾艘。現在，每天只有幾艘船通過，這些船隻大多來自伊朗，載着運往中國的伊朗原油。

2025年6月22日，圖為路透社設計圖片中，一個霍爾木茲海峽地圖被放置在石油閥門後面。（Reuters）

據史密斯稱，伊朗的石油日出口量比戰前增加了10萬桶。九艘伊朗船隻透過關閉定位器，悄無聲息地穿過了霍爾木茲海峽。

美國能源資訊署表示，「大多數途經該海峽的石油運輸沒有其他途徑離開該地區。」 麥克納利曾在伊拉克戰爭期間擔任前總統小布殊的能源顧問，如今為客戶提供石油和天然氣市場方面的資訊。他稱霍爾木茲海峽是「所有樽頸要道之母」。

麥克納利指：「想像一下，你的心臟只有一條動脈將血液輸送到身體的其他部位，霍爾木茲海峽就像這樣。」

對石油價格的影響

由於霍爾木茲海峽關閉，自戰爭爆發以來，美國汽油價格每加侖上漲超過65美分。這是20年來最快的單週升幅。

麥克納利表示，消費者平均支付的最高油價在2022年出現，也就是俄羅斯入侵烏克蘭之後。

他認為：「如果我們不盡快開放霍爾木茲海峽，我預見我們將創下新的紀錄。」

2026年3月2日，插圖中出現3D打印的油桶、抽油機以及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

不僅僅是汽油價格上漲。航空燃油和柴油價格上漲了25%，因此，預計機票和食品雜貨價格也會隨之上漲。

麥克納利指：「我們在加油站購買的汽油價格是由全球石油市場決定的，任何地方的供應中斷都會導致全球消費者面臨價格飆升，包括我們。」

派軍隊護航和釋放石油儲備都無補於事

為了向全球市場提供更多石油供應，特朗普政府上周宣布將暫時解除對俄羅斯石油的制裁，這些制裁原本是為了懲罰莫斯科入侵烏克蘭而實施的。

而由包括美國在內的32個國家組成的國際能源總署（IEA）亦宣布從其戰略儲備中釋放4億桶石油。預計這一過程將持續數月。

麥克納利表示，白宮對此問題無能為力，並稱美國海軍護航、釋放戰略石油儲備和燃油稅減免等措施都「只是表面功夫」。

麥克納利坦承：「我曾在能源危機期間在白宮工作過，霍爾木茲海峽長期被封閉，沒有任何政策可以解決。」