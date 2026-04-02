蔣介石逝世51年　鄭麗文慈湖謁陵報告訪陸行：盼兩岸和平共榮

今日（4月2日）是蔣中正（蔣介石）逝世51週年，國民黨主席鄭麗文上午赴桃園慈湖陵寢獻花致敬，表達緬懷與追思。



鄭麗文預計4月7日即將率團訪問大陸。她表示，自己也藉此機會向蔣中正報告此行安排，祈願歷史的悲劇不再重演，不再骨肉相殘、自相殘殺，盼兩岸和平、共榮。她指出，歷經當年北伐、抗戰、國共內戰那段歷史的蔣中正，也必然會理解、並祝福我們今日為和平所做的一切努力。



國民黨主席鄭麗文上午赴桃園慈湖陵寢獻花致敬，表達緬懷與追思。（鄭麗文臉書）

正值清明節，鄭麗文表示，這是慎終追遠、追念先祖、感恩自己從哪裡來、不忘初衷的重要時節，「也提醒大家不要忘記自己從哪裡來、為什麼有今天，更不能辜負前輩篳路藍縷，在台灣、在中華民國憲法之下所努力創造的民主憲政成果，以及繁榮經濟的成就。」

她強調，未來應持續深化台灣內部民主、鞏固民主經濟果實，同時透過永續和平的兩岸關係，守護台灣一路走來的成就。

偕同謁陵者包括副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑、黨務主管等。（鄭麗文臉書）

國民黨文傳會主委尹乃菁則指出，此特殊日子來到慈湖謁陵，讓人想到1949年政府遷台以來，正是靠著蔣中正總統捍衛中華民國台澎金馬，歷經古寧頭大捷、八二三砲戰，才保有台灣的民主自由體制與繁榮成果。

尹乃菁說，當賴清德一天到晚製造不需要的問題、不必要的麻煩時，更應該一再正視自己的責任，鄭麗文已經明確表示，希望賴清德能在訪陸前，雙方面對面坐下來好好溝通，一起為兩岸和平共同努力。