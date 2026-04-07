清明節｜從躺平擺爛中走出來　年青人跨時空追星流行拜｢地下偶像｣

「曹丞相……要是當時有了布洛芬，你就不會頭痛了。」今年清明節小長假期間，生前飽受頭風病困擾的三國梟雄曹操，獲大量中國年輕人關心送暖。不少網民在社交平台曬出曹操墓前堆滿止痛藥布洛芬的照片與視頻，留言稱「因為曹操頭痛，於是送布洛芬；因為青梅煮酒論英雄，所以送青梅酒。」



相傳曹操晚年長期受「頭風」（嚴重偏頭痛）困擾，當代年輕人紛紛帶著現代止痛藥前往祭奠。（極目新聞）

其他三國歷史名人也收到禮物。其中，成都武侯祠前擺著前往西安的高鐵票，以告慰三國蜀漢名相諸葛亮五次北伐。

在給先人上墳的旺季裡，大批中國年輕人今年奔赴各地歷史名人陵墓，受到輿論關注。他們不僅用腦洞大開的花式祭品、溫情的手寫書信開啟跨時空「追星」，掃墓玩出新花樣，同時還帶火周邊文旅服務。

成都武侯祠前擺着前往西安的高鐵票，以告慰三國蜀漢名相諸葛亮五次北伐。（小紅書截圖）

據中國媒體報道，位於河南安陽的曹操高陵遺址博物館，近期吸引不少遊客遠道而來，館內的供品櫃成為熱門打卡點之一。與普通墓前鮮花、香燭的尋常祭掃模樣不同，曹操的供品櫃裏擺滿一盒盒碼放整齊的布洛芬。

不少網民笑稱曹操墓前幾乎集齊所有品牌的布洛芬，是「布洛芬博覽會」，並附上貼心醫囑：「吃了布洛芬，記得不能喝酒啊。」

河南安陽的曹操墓前堆滿止痛藥布洛芬。（網絡）

《極目新聞》引述曹操高陵遺址博物館景區工作人員說，清明當天前去參觀祭掃的遊客很多。「墓前確實有很多布洛芬，每天都有新的人來送。」工作人員稱，相關視頻中呈現出幾近滿牆的布洛芬是長期積累下來的，「我們不會隨意清理遊客送的禮品，只會將它們碼放整齊」。

專程為曹操掃墓的北京大學生小風（化名）未送上布洛芬，而是將一個牙醫打扮的玩偶熊放上供品櫃。

中新經緯星期天引述小風解釋：「根據歷史記載，曹操經常犯頭痛病，現代推測很有可能是嚴重的牙髓炎導致的。大家之前已經給他送來了各種各樣的止痛藥、牙刷、牙膏，但我認為還是要治本才行，所以我選了一個牙醫娃娃，非常可愛，我覺得他會喜歡的。」

小風表示喜歡曹操：「了解曹操一生的經歷後，你會發現他是一個非常有魅力的人，不僅在政治、軍事、文學領域頗有造詣，思想觀念也遠遠超越那個時代。」

曹操並非今年清明唯一被關心病情並收到藥品的歷史人物。

明朝中後期政治家、改革家張居正墓前最特別的「供品」是馬應龍痔瘡膏。（小紅書截圖）

《中國新聞周刊》星期天報道，明代萬曆朝首輔張居正收到的供品最特別。在湖北荊州的張居正墓前，出現馬應龍痔瘡膏，呼應野史中他因痔瘡手術元氣大傷而去世的遺憾。有網民發現，1582年張居正去世，馬應龍品牌同年創立，感嘆命運捉弄人。

明朝中後期政治家、改革家張居正墓前最特別的「供品」是馬應龍痔瘡膏。（小紅書截圖）

還有中國年輕人通過上墳，為古人抹平三國宇宙裡的出師未捷與壯志未酬。

在成都武侯祠，諸葛亮像前禮物眾多，其中有成都到西安的高鐵票，告慰他北伐未竟之憾。案上還有三國殺卡片、由中國資深演員唐國強飾演的1994版諸葛亮與東風導彈合影的合成照片等。

在諸葛亮塑像的供台下，竟然出現了「東風」系列導彈的照片。（抖音截圖）

在諸葛亮塑像的供台下，竟然出現了「東風」系列導彈的照片。（小紅書截圖）

武侯祠內的三國蜀漢君主劉備墓前，則被放上滅火器，希望一解劉皇叔被火燒連營之痛。

位於南京的東吳君主孫權墓前，則擺上一張「合肥太守」的獎狀，因他六次攻打合肥都鎩羽而歸。

中國新小眾群體「史同」：能把所有假期過成清明

被譽為「十三朝古都」的洛陽，由於古墓眾多且多集中於當地北邙山，不僅吸引大量遊客前去掃墓，還催生出一種細分職業「上墳導遊」。平時從事導遊工作的王勉（化名）便是其中之一。

中新經緯引述王勉說：「洛陽上墳有『五大頂流』，北魏孝文帝元弘、南唐後主李煜、漢光武帝劉秀、詩聖杜甫和『曹丕快樂亭』首陽山懷古亭。」上墳旺季一般是跟著假期走的，清明節是旺季中的旺季。據王勉觀察，遊客們帶來的供品五花八門，什麼都有，送花屬於常規，「非常規的可就多了」。

漢武帝時期北擊匈奴的西漢名將霍去病，墓前不缺中國年輕人送上的薯片和辣條。大學生們認為，這位少年將軍死時年僅23歲，其實是同齡人，也是愛吃零食的年紀。（網絡）

有史料記載，曹丕喜愛甘蔗，曾拿甘蔗當劍與人對決，於是遊客千里迢迢為他送來甘蔗。又因曹丕愛吃葡萄，於是「曹丕快樂亭」裡各類葡萄味零食時常堆成小山。

李煜愛酒，於是遊客在他墓前送上各類佳釀，從江小白到茅台，從本地的杜康酒到啤酒等不一而足。還有許多從南京趕來的遊客，專門為李煜帶來一抔故土。

王勉說：「還有很多人會送上自己親筆寫的信，或者二次創作的衍生品，比如漫畫、明信片，從汴梁到金陵的車票等等。」

他續稱：「大家來這裏，尋找的是一種落地感、真實感。區別於在詩集、課本中讀到的虛無縹緲的內容，親眼看到他們的墳墓，與喜愛的先人真正踩在同一片土地上，共享同樣的空間，將自己心情傾訴給他們，與遇見的同好分享交流，會有一種非常幸福的感覺，是一種心靈寄託。」

輾轉多地為古人掃墓的中國年輕人近年越來越多，他們被稱為「史同」，即熱愛歷史同人文化的群體（同人是指志同道合的群體）。有人半開玩笑地自嘲，史同人能把所有假期過成清明。

霍去病目前則擺滿各種零食。（小紅書截圖）

熱衷於訪古掃墓的北京大學生元文懿，近半年四次到河南為古人掃墓。《中國新聞周刊》引述元文懿說：「我認為史同文化的構成，主要是歷史加上新型網絡文化，包括同人、二次元等等。」

元文懿指出，史同女從高中生到30多歲的上班族都有，以大學生群體為主。這陣為古人掃墓的風潮，以及送伴手禮、掛橫幅、寫信等新型掃墓方式，很大程度由史同圈推動。

《廣州日報》星期一（6日）報道，去年4月離職的玉米（化名），用三個月時間自由行，以墓地為圓心規劃路線。她說：「看文字的時候我會覺得他們（古人）不是真正存在的人，只存活於文字上，去了他的墓園，就覺得他是真的生活過的，那種性格、人物的立體感迎面而來。」

玉米表示喜歡三國著名武將、「江東小霸王」孫策，每當在生活中感覺到內耗，她就翻開書，像找老朋友聊天一樣，在心裏和孫策說說話。「我也希望成為一個自信、有想法就去實行、有勇氣也有擔當的人。」

中國旅遊平台馬蜂窩發佈的《2026中國文旅新玩法報告》，將花樣迭出的掃墓行為列入中國文旅新玩法之一。

馬蜂窩旅遊研究院副院長王曉雪說：「人們不再只是奔赴遠方，而是在尋找一種新的生活體驗，一種值得參與的時刻。年輕人不再只是參觀者，而更像是進入角色的參與者，人文不再只是目的地的附加項，而是越來越多人成行的理由本身。」

北魏孝文帝拓跋宏的墓前掛上了錦旗，寫着「漢化大使」四個字。也有人給他一幅「最佳漢化組」的獎狀，以嘉獎他身為鮮卑族皇帝，力推漢化改革。（小紅書截圖）

中國國家二級心理諮詢師蘇靜星期天撰文指出，墳頭打卡這一新興現象不僅是歷史愛好者們穿梭古今的時空之門，也是自古以來就有的、緬懷先賢延續精神的傳統儀式。

蘇靜認為，當年輕人以這種獨特的方式走進歷史，絕非簡單的追星與玩梗，而是一場跨越時空的心理對話與自我療愈，投射與共情。一盒布洛芬，既是希望能治曹操的頭痛，也是在渴望療愈自我的煩憂。

她指出，年輕人通過掃墓以表達對古人痛苦和遺憾感同身受的同時，也是在將內心的不甘或願望投射到歷史人物身上，完成自我需求的表達和滿足。

在中國宏觀經濟不振、疊加人工智能衝擊就業的大浪潮下，迷茫感不斷加重的年輕一代，正從躺平擺爛中走出來，通過給古人上墳，用腳步丈量歷史，尋求多一條重拾自信之路。

在偶像頻頻塌房的時代，中國年輕人從「追頂流」到「追古流」，選擇更可靠的精神陪伴，以及更長久的精神寄託。歷史人物不再是冰冷的符號，而是可以用平視的姿態對話，變成可以心疼的朋友。他們牽掛曹操的頭痛，關心張居正的痔瘡，為諸葛亮的未竟之志惋惜。

在跨越時空的心靈對話中，年輕人既在古人的意難平裡療癒自己的不甘心，也從他們身上汲取前行的勇氣與智慧。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

