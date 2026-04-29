理解工業革命以來的大國興衰　才能看懂中國為何以工業立國

近年來，越來越多的人開始意識到中國工業不同以往，曾經那個遍地山寨商品、連馬桶蓋都要去日本買的時代早已成為過去。今年以來，無論是2025年中國車企的全球銷量超過日本車企、歐洲從中國進口的汽車首次超過對華出口還是張雪機車在世界頂級賽事中一鳴驚人、一季度新三樣（新能源汽車、光伏產品、鋰電池）出口勢頭強勁，都說明中國工業在經過長期的努力和追趕後已經發生歷史性變化。



2026年4月24日，在中國北京舉行的北京國際汽車展（北京車展）上，一名女子在Deepal展位為Deepal S07電動轎車的宣傳活動拍攝照片。（Reuters）

在這背後是中國持續一百多年的工業追趕史，是1978年改革開放以來尤其是2015年實施「中國製造2025」規劃的結果。1840年的鴉片戰爭是經歷過第一次工業革命的英國對貧窮落後的農業大國中國的降維打擊，讓當時的中國在「三千年未有之大變局」中不得不睜眼看世界，於是才有了中國工業發展的起點：洋務運動。然而在腐敗、落後、封閉的清王朝政治經濟文化環境制約下，洋務運動的成效不盡人意。後來中國又長期陷入內憂外患之中，工業發展缺乏和平穩定的環境。

1949年隨着新中國成立，中國才有了下大力氣發展工業的和平穩定環境。然而遺憾的是，在當時極左思潮的裹挾下，中國工業化的水平依舊偏低，甚至大幅落後於西方國家。直到1978年啟動改革開放，中國才學會在市場經濟環境下通過比較優勢來發展工業。中國從模仿起步，起初只能從事簡單的加工貿易，出口產品以勞動、資源密集型為主，附加值低、可替代性強。然而正是在如此艱難的環境下，中國經過持續努力，終於在2010年崛起為世界第二大經濟體和第一大工業國。

張雪機車在世界級摩托車比賽奪冠是中國工業進步的縮影。（新華社）

那時候的中國，依舊處於全球產業鏈的中低端，高品質的產品並不多見，甚至有不少人選擇去日本購買馬桶蓋。為了全面提升中國工業的能力，抓住產業升級和變革的機遇，2015年中國實施「中國製造2025」規劃，下大力氣發展高端製造和攻克核心技術。十年之間，中國工業、科技均發生重大變化。2024年4月，《南華早報》通過資料數據梳理得出，過去十年，中國社會發生了深刻變化，已實現新能源汽車、訊息技術等10個關鍵領域的超86%的目標。2025年5月《紐約時報》的文章《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》寫道：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。」

舉個例子，近年來中國多個發展迅猛的領域，比如5G、造船業、新能源汽車、鋰電池、光伏產品、工業機器人都是「中國製造2025」規劃中所包含的重點產業。如果說從1978年到2010年之間的發展讓中國成功建立世界第一大工業體系，那麼2015年實施的「中國製造2025」規劃則讓中國在重點產業領域取得重大突破。

根據「中國製造2025」規劃的目標，中國計劃在2049年「建設成為引領世界製造業發展的製造強國」。這與改革開放以來中國孜孜以求的2049年全面實現現代化目標的時間一模一樣。這既說明中國工業發展不會一蹴而成，而是有一個持續努力的過程，又說明製造強國是2049年全面實現現代化的基礎。今天中國內需不振，工業發展面臨二十屆三中全會所說的「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的困境，需要努力克服官僚主義、腐敗問題、階層固化問題帶來的負面影響。

2025年11月16日，海軍四川艦完成為期3天的首次航行試驗任務，順利返回船廠碼頭。（新華社）

中國數十年以來對於工業發展的高度重視，與西方國家經歷的去工業化形成鮮明對比。2008年金融危機後，不少西方國家都意識到工業空心化帶來的問題，故紛紛制定促進本國工業發展的政策。然而十幾年過去，西方國家依舊存在工業空心化問題，中國工業在全球的比重不減反增。這除了說明中國政策具有西方國家所缺乏的穩定性和連續性之外，還說明中國自始至終都把發展工業作為重中之重。

為什麼會這樣？

工業是立國之本、強國之基。曾經中國的貧窮離不開工業的落後，今天中國的巨大進步離不開工業的發展。在人類第一次工業革命以前，受制於農業文明的生產力水平，不同國家和地區之間的發展差距通常都比較小，但自第一次工業革命之後，不同國家和地區之間的發展差距迅速拉大，其中的決定性因素正是工業發展水平。

中國光伏產業發展迅猛。圖為內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的光伏長城」。（新華社）

工業革命是現代經濟、現代科技、現代化生活的基礎與支柱。2024年諾貝爾經濟學獎得主達龍·阿西莫格魯（Daron Acemoglu）等人在《宏觀經濟學》中寫道：「雖然過去200年的特點是世界許多地區的經濟持續增長，但在此前的幾個世紀中，世界並沒有經歷穩定的增長。相反，大多數經濟體在那段時期經歷了馬爾薩斯循環：因GDP增加而導致的人口增長降低了生活水平，隨後又通過降低生育率和存活率抑制人口的進一步增長。世界通過工業革命擺脱了馬爾薩斯循環，工業革命開啟了一個快速的技術進步進程，為過去兩個世紀的持續性增長奠定了基礎。」

自第一次工業革命以來，任何一個國家若想在激烈的國際競爭中持續居於上風，都離不開強大的工業。新加坡建國總理李光耀說過：「自工業革命以來，沒有任何一個國家在成為工業強國之前就變成了經濟大國。」英國自第一次工業革命後迅速成為世界第一大工業國，進而主導世界秩序。美國是在19世紀末替代英國成為世界第一大工業國，進而在二戰後長期主導世界秩序。中國是在2010年替代美國成為世界第一大工業國，如今日益在許多領域與美國呈現並駕齊驅的競爭態勢。

中國是一個有着深厚文明傳統的超大型國家，中國的文明抱負決定中國不應像當年英國和後來的美國那樣成為霸權國家，但無論為了國家整體利益和改善14億國民的生活還是創下和平崛起的文明典範，都離不開世界一流的工業實力作為基礎。