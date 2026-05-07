重慶原市長胡衡華落馬｜背後的女律師與「冷錢包」成為焦點

撰文：聯合早報
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中國西部直轄市重慶市原市長胡衡華倒台近一個半月後，關於這起案件的一些細節，最近在坊間傳得沸沸揚揚：一名重慶的女律師和一個冷錢包成為輿論的焦點。

重慶市原市長胡衡華。（長沙市政府官網）

中國媒體《財新》上周報道，重慶靜昇律師事務所創始合夥人彭靜近期被有關部門帶走，給當地政、商、法界「投下一顆深水炸彈」。

這名當地律師界的標誌性人物，據報是重慶本輪反腐風暴的交織點。除了今年被查的胡衡華和重慶兩江新區原區委書記羅藺，更早前落馬的重慶市原副市長江敦濤、重慶市政法委原書記陸克華，據說都與她關係不淺。

重慶靜昇律師事務所創始合夥人彭靜。（微博@彭靜律師200304）

彭靜到底是什麼來頭，為何有那麼大的能量？根據公開資料，這名58歲的女子算得上是當地律師界的「頂流」，多年來在重慶政商和法律圈交際廣闊，公眾形象非常正面。她是第十二、十三、十四屆全國政協委員，頭頂一串光環：一級律師、全國維護婦女兒童權益先進個人、全國優秀律師、全國三八紅旗手等。

彭靜也是一名身世顯赫的官二代。據說她隨母姓，父親肖祖修曾是重慶市委常委、副市長，也擔任過重慶市人大常委會副主任。個人長袖善舞的本事，加上「紅頂」律師的背景加持，讓她在當地左右逢源。彭靜所創辦的律所，屢屢拿下當地一些重大的政府背書項目。

重慶靜昇律師事務所創始合伙人彭靜。（網絡圖片）

律所的業務也成了最好的掩護，重慶近期的官場震盪中，包括胡衡華和羅藺的落馬，據報都指向了彭靜這位中間人。外界猜測，很可能是「律師費」這看似合法的現金流轉，為一些官員來源不明的錢財，披上了「合法」的外衣。

關於胡衡華、羅藺的案子，也揭開了新型的貪腐手段——加密貨幣。

胡衡華3月被官宣落馬隔天，上市公司三安光電的一則公告披露，母公司三安集團創始人、有「中國LED大王」之稱的福建前首富林秀成，被中國國家監察委員會留置並立案調查。林秀成的女婿、三安光電總經理林科闖在4月初也被留置並立案調查。

福建前首富林秀成。（網絡圖片）

胡衡華和三安集團交情匪淺，他在擔任長沙市委書記和重慶市長時，都曾公開為三安集團站台；而三安也投桃報李，跟隨胡衡華的從政軌迹到長沙、重慶大手筆投資，為胡衡華的政績添磚加瓦。

最近傳出的消息，則是讓胡衡華與這家民企的關係形成了新的閉環。《財新》引述消息人士報道，林科闖曾向胡衡華輸送了超過2億元人民幣（約2.3億港元）。這筆錢不是現金、字畫古董、房地產等傳統資產，而是3080萬泰達幣（USDT）。據說胡衡華儲存這些加密貨幣的冷錢包被查處後，官方又順藤摸瓜，揪出林科闖圍獵的另一位重慶高層——羅藺，採用的行賄工具同樣是極為隱蔽、監管難度大的加密貨幣。

這些坊間的消息和媒體的報道，都沒有獲得官方證實，或許很多消息最終都不會有被當局證實的那一天。但腐敗高官、傳奇商人、「紅頂」女律師、加密貨幣、冷錢包……這些流傳的線索疊加起來，都為重慶官場的最新震盪，添上了神秘的註腳。有人私底下評論，這樣的劇本「很重慶」。

三安光電總經理林科闖。（網絡圖片）

作為西部唯一的直轄市，重慶在中國地方政治版圖中，始終是一個特殊存在，既是中國官場的政治高地，又佈滿各種政治地雷。過去十多年，重慶官場動盪不斷：2012年的王立軍事件，牽出後來的薄熙來案，拉開政治風暴序幕；平靜沒幾年，戴着政治明星光環的孫政才又被查；之後的重慶「一把手」沒再出事，但落馬的高幹層出不窮，包括數任公安局長、兩江新區高官，以及副市長、政法委書記，還有突然離世的市委副書記。從權力鬥爭到個人醜聞，再到離奇死亡，重慶官場的戲劇化魔咒，似乎一直在隱約循環。

這一回，關於胡衡華案的這些傳聞之所以引發關注，不止是它本身的傳奇色彩，也在於它預示着權力、資本與技術交織，正在讓腐敗的手段快速更新迭代。政商之間的勾連可能已超越傳統模式，而是由第三者在「專業人士」等身份的掩護下穿針引線；他們雖然不掌握公權，也不是市場主體，卻能名正言順地成為資源輸送的潤滑劑，問題是在中國各地，又有多少還沒浮上枱面的「專業人士」？技術發展也讓腐敗多了幾分「科技感」，穩定幣、冷錢包，這些金融詞彙如今被嵌入錢權交易的鏈條，腐敗從傳統資產轉向數碼資產，反腐識別必然加大了難度。

胡衡華案的脈絡是什麼，女律師扮演了什麼角色，鏈上世界還有多少掌握在貪腐者手中的冷錢包，這些都有待官方查證、披露。胡衡華案的這些傳聞如果坐實，很可能會牽出重慶官場更複雜的關係網，讓當地政壇面臨新一輪整肅，而眼下瑟瑟發抖的可能大有人在。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

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