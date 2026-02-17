民企座談會一周年　雷軍劉永好等發聲：法治優化給企業吃下定心丸

去年2月17日，中國民營企業座談會在北京召開，國家主席習近平、總理李強等國家領導人會見在各行各業具有代表性的民營企業家，包括宇樹科技王興興、小米雷軍、新希望集團董事長劉永好、華為創始人任正非、DeepSeek創始人梁文鋒，以及傳化集團董事長徐冠巨等等。這場座談會，也被視為中國中央支持民營經濟的「毫不動搖」，突顯出國家正通過頭部民企推動技術突破，加速科技、新質生產力的培育。



時隔一年，中國從DeepSeek Moment迎來 Seedance Moment；宇樹機械人以更流暢的動作再次登上春晚舞台......中國科技企業在一年中頂住壓力穩步前行，幾位曾出席民企座談會的企業家時隔一年發聲。小米雷軍就表示，法治化營商環境持續優化，民營經濟促進法正式施行，給民營企業吃下「定心丸」。



「去年春節是DS（DeepSeek），今年春節是SD（Seedance）。」新一代AI影片生成模型Seedance2.0刷屏之際，《黑神話：悟空》製作人馮驥直呼震撼，並慶幸它來自中國；美國企業家馬斯克（Elon Musk）亦讚嘆「模型發展速度太快」。從DeepSeek到Seedance2.0，正是過去一年中國民營經濟頂壓前行、韌性生長的鮮明寫照。

2025年2月17日，一場高規格的民營企業座談會在北京召開，及時為民營企業送上定心丸，釋放出支持民營經濟發展壯大的強烈信號，同時「法治化承諾」，也讓企業家終於可以放心，把精力放回該放的地方。彼時，不少民企正值爬坡過坎的艱難期，外部有世界環境的大風大浪，內部有轉型升級的陣痛壓力。座談會傳遞的信心及部署的舉措，轉化為民營企業破局生長的實際行動。

時隔一年，中國新聞社「三里河」欄目採訪曾出席過民營企業家座談會的企業家代表。新希望集團董事長劉永好作為當時發言的六位代表之一，他指出，當前經濟發展模式在轉型，從高速增長轉型到高質量發展。「兩者都是『高』，但本質不一樣。今天的市場要求我們生產更安全、品質更好、更特色的產品，要靠新質生產力讓傳統產業在新格局下升級換代。」

回顧過去一年，劉永好表示，面對經濟轉型升級的壓力挑戰與錯綜複雜的國際環境，新希望秉持「不焦慮、不躺平、不畏難」的心態，將壓力轉化為轉型動力，「通過科技賦能讓傳統業務煥發新生機，依託自身資源優勢穩步拓展新業務作為未來增長的核心引擎。我們把行業調整期當作修煉內功的『磨刀期』，最終農牧板塊養豬成本大幅下降，乳業營收逆勢增長，利潤大增。」

3月4日上午，十二屆全國人大五次會議舉行預備會議，圖為全國人大代表，內地知名富商劉永好接受記者採訪。（中新社）

參加座談會的傳化集團董事長徐冠巨亦坦言，過去一段時間面對科技發展大爆發、全球格局大重構等挑戰，轉型升級任務擺在面前。深耕化工等行業40年的傳化集團，一方面加大全球化發展，海外銷售佔製造業的比重提升到25%；另一方面產業佈局向著新質生產力方向轉型升級，堅定邁向AI革命、生物技術、能源革命的三大戰略方向。

老牌民營企業靠著新質生產力實現「老樹發新芽」，而新興賽道上的民營企業則鋒芒畢露。小米集團董事長兼CEO雷軍表示，過去一年感覺「信心更足、環境更優、底氣更厚」。最突出的變化是法治化營商環境持續優化，民營經濟促進法正式施行，給民營企業吃下「定心丸」。

雷軍說：「過去一年，政策支持更精準、民營企業合法權益得到更強有力的保障。」回顧過去一年發展，他表示：「民營企業發展要與國家同頻共振，緊跟高質量發展戰略，立足實業、聚焦主業、堅持創新，才能持續穩健發展，過去五年，我們邁入了硬核科技的深水區，投入千億研發，實現了底層核心技術突破，『人車家全生態』也正式閉環。」

同樣參會的科大訊飛董事長劉慶峰分析，人工智能在愈來愈多看得見、摸得著的場景中，實現了能用統計數據證明的業務成效。在他看來，民營科技企業面臨三大重大戰略機遇：一是在人工智能大時代，民營科技企業能平等承擔國家核心戰略創新重任，要有所作為；二是發揮民企創新機制優勢，在應用創新與源頭技術創新上更積極更快速地走在前列；三是出海，依託多語言技術，憑藉機制靈活、探索敏捷的特點，在全球合作中把握機遇。「這些都是民營企業建功立業的重要領域。」

2025年座談會後，各地各部門密集發力、協同施策，為民營經濟發展保駕護航。民營經濟促進法正式落地，從法律層面為民企撐腰，保障平等參與市場競爭。市場准入持續放寬，拖欠企業賬款清理力度加大，金融支持力度也持續加碼，

2026新年伊始就單設萬億再貸款專供民企。此外，國家發改委建立完善國家、省、市、縣四級發改部門與民營企業常態化溝通交流機制，民營經濟發展綜合服務平台平穩運行，為民營企業搭建起高效的溝通渠道和服務橋樑，及時回應企業訴求、破解發展難題。

飛鶴董事長冷友斌表示，飛鶴提出關於液態嬰配產品註冊的申請，修改後的食品安全法明確將嬰幼兒配方液態乳納入註冊管理。「這讓我們看到，只要是高質量的創新，國家就一定支持你幹成、幹好。國家給民營企業創造了這麼好的條件，我們更要心無旁騖地把堅守主業，做強實業。」