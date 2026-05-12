特朗普訪華｜聽君一席話　台灣從保證變籌碼

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）睽違九年將再度訪華，真正讓台灣政壇不安的，不是這場峰會本身，而是他行前一句話：將與習近平討論對台軍售。



北京反對美國對台軍售，這從來不是新聞，唯這回令台灣顫慄的是，美國總統親口承認，要把原本不應事前與北京協商的議題，帶進中美元首談判桌。這正踩在列根政府「六項保證」（Six Assurances）最敏感的紅線上：美國不應在對台軍售前徵詢中國意見。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤，雙方走路時進行會談。（Reuters）

事實上，這樣的跡象並非今日才突然出現。《香港01》早前在評論〈四月習特會添變數？200億美元對台軍售傳聞考驗中美紅線〉一文中便指出，對台軍售正在從過去相對固定的政策安排，逐漸轉變為可隨外交節奏調整的操作工具。當時的判斷是，美國對台軍售的重點，可能不再只是「賣不賣」，而是「何時賣、怎麼賣、要不要先緩一緩」。如今特朗普直接說要與習近平談這件事，某種程度上是把原本還停留在推測層面的趨勢，正式說破。

這也是華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glasser）急著發聲的原因。她長期被台灣視為「友台」代表人物，在華府與台灣政策圈都具象徵性，如今連她都公開提醒特朗普別忘了「六項保證」，某種程度上已是一種示警。更具象的說，葛來儀不只是對特朗普喊話，也是對台北喊話，同時也體現了華府內部顯然有人擔心，特朗普會把「不該談的東西拿去談」。

當然，特朗普還不至於用一筆勾銷的方式就把台灣輕易給賣了，但他的思維鐵律從來不是價值同盟，而是交易邏輯，對他而言，任何議題都可以談，任何承諾都可以重新計價。過去在拜登時代，台灣還可以被包裝成民主陣營前線，但到了特朗普回朝，台灣不過變回一張寫滿成本與收益的帳單，特朗普在意的是軍售要賣多少、台灣得出多少，又或者台灣問題會不會妨礙到中美談判。（延伸閱讀：暫緩130億美元對台軍售 習特會前夕先把台灣關靜音）

至於北京方面顯然也看懂這點，葛來儀最新在《外交事務》撰文分析，認為北京目前採取的是「耐心戰略」——哪怕沒有放棄武統，但認定了時間站在自己這邊。諸如台灣內部政治消耗、美國態度曖昧，加上中國自身實力持續增長，方方面面發展都讓北京相信與其急著動手，不如讓局勢慢慢往對自己有利方向傾斜，收台的成本還要更低。

所以針對今次習特會，值得觀察的不只有會後聲明，還有軍售後續安排。若美國對台軍售繼續延後、拆分、放慢交付，那訊號就很清楚，台灣問題乃至軍售議題已被納入中美談判節奏管理。