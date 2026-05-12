習特會｜全球輿論進入北京時間　環時：全球格局走向的關鍵互動

5月13日至15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將訪問北京。本次訪華行程是時隔9年美國總統再次訪華，也是特朗普繼上一任期後再次訪華，官媒《環球時報》今日（12日）發評論指，「全球輿論進入北京時間」，從行程安排到會談議題，再到中美元首會晤可能釋放的戰略信號，都成為國際媒體和市場高度關注的焦點；本次會晤將是牽動中美關係，台海局勢乃至全球格局走向的一次關鍵互動。



評論指出「習特會」將是具有歷史性意義的會晤，並提出三大備受全球關注的原因：

首先，國際社會期待中美能在彼此核心關切之間找到新的平衡點。中美是世界前兩大經濟體，也是對全球安全與發展最具影響力的兩個大國。當前雙方在台灣、經貿、科技、地區安全等問題上存在分歧，但越是在分歧覆雜、博弈加劇的時候，越需要最高層面的直接溝通。外界普遍關注，這次會晤能否在尊重彼此重大關切的前提下，推動雙方建立更穩定、更可預期的互動框架。

習特會：2025年10月30日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平在韓國釡山會面。（Reuters）

其次，世界期待中美探索出和平相處的新模式。過去幾年，國際局勢動蕩加劇，地緣沖突此起彼伏，全球產業鏈、供應鏈和金融市場都承受了巨大壓力。中美關系穩，世界就多一分確定性；中美關系緊，世界就多一分震蕩。正因如此，國際社會格外關注中美元首會晤釋放出的信號：雙方究竟是繼續陷入對抗敘事，還是能夠在競爭中保持克制，在分歧中尋找合作，在博弈中守住底線。

第三，也是最重要、最敏感、最受關注的一點，就是台海問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。台灣問題始終是中美關系中最重要、最敏感的問題，也是影響地區和平穩定的重大變量。無論是中國大陸、美國，還是周邊國家，都清楚台海局勢一旦失控，後果將遠超地區範圍。也正因如此，外界高度關注此次會晤中雙方將如何談及台灣問題，美方是否能夠明確釋放出反對「台獨」分裂、反對升級對抗、維護台海和平穩定的明確信號。

評論認為，這次中美元首會晤備受關注，更因為全球都在關注兩個大國能否為不確定的時代注入確定性，為世界注入和平的力量；更期待兩國能否以負責人的方式處理分歧、管控風險、穩定大局。